El escenario, la negociación, la deuda: tres economistas analizan la propuesta argentina a los bonistas

Con la advertencia de que falta conocer detalles técnicos y la llamada "letra chica" de la propuesta argentina, tres economistas accedieron a opinar para BigBang sobre los anuncios que hicieron el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, en una larga mesa en la que los acompañaban la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores de las provincias.

Estanislao Malic: "Una oferta sensata"

Es una oferta bastante sensata. Si los fondos de inversión perciben un riesgo concreto de default, lo van a agarrar. El asunto es qué tipo de bono tienen, porque algunos tienen más incentivos que otros. Todavía no conocemos los detalles técnicos de la oferta, pero supongamos que es una misma oferta homogénea. Una cosa es si tenés un bono que vale 30 dólares y vence el año que viene y puede ser que recibas 107 y casi cuadruplicás el valor del bono en un año. Entonces te ofrecen una quita del 5% sobre el capital y pagártelo a 20 años. Imaginate en cambio que vos tenías un bono que pagaba un 2 por ciento de interés y te pagan 1. No te cambia nada. La oferta es mucho más agresiva para los que tienen bonos cortos que para los que tienen bonos largos. Y después viene la percepción de "¿default o no?" Si vos creés que la Argentina amaga pero no defaultea, y tenés un bono al año que viene, y bueno, no aceptás el canje, te la jugás a ver si Argentina paga. Si vos creés que Argentina puede defaultear la deuda, decís "Bueno, prefiero entrar en canje y que me enchufen estos bonos". Supongamos que en el mercado los que hoy valen 100 te los pagan a 60, es posible que haya negocio, según a cuánto los haya comprado. Si los compré a 95 me quiero matar y si los compré en su momento a 30, duplico el capital. Pero bueno, el pasado es el pasado. Para mi gusto, todo depende de la percepción concreta de default que vean los bonistas y cómo están concentrados los bonos: quiénes los tienen y qué están dispuestos a entregar.

Rodrigo Álvarez: "La Argentina puede pagar más y los acreedores lo saben"

Creo que la propuesta es un punto de partida. El gobierno dio muy pocos detalles, muy pocas precisiones, por lo cual los números y el análisis fino todavía no se puede hacer. Lo que sí podemos concluir es que si tomamos el total de la deuda a reestructurar, que entre legislación internacional y local son alrededor de 100 mil millones de dólares, y tomamos el cupón promedio de lo que está ofreciendo la Argentina, que es 233, llegamos a que la carga de intereses sobre el PBI es del 0.6 por ciento. Teniendo en cuenta incluso los criterios de sustentabilidad del propio ministro Guzmán de que la tasa de crecimiento de la deuda tiene que ser inferior a la de la Argentina, si tomamos los últimos 40 años, en promedio la Argentina creció entre 1,5 y 2, con lo cual lo que estoy queriendo decir es que el recorte de intereses es demasiado agresivo para lo que podría ser. La Argentina puede pagar más y los acreedores lo saben, y seguramente eso será parte de la negociación. Obviamente son los primeros detalles y habrá que seguir este proceso hacia adelante.

Gustavo Marangoni: "Es más importante el contexto que el texto"

Quizás el contexto es más saliente que el texto, ¿no? Porque hay una puesta en escena muy importante: los gobernadores, la oposición, la propia vicepresidenta y a lo mejor en cuanto a temas técnicos hubo una información más escueta, ¿no? Ahí tenés que empezar a deducir, porque bueno, sí, se dijo el descuento del 62 por ciento de los intereses y del 5 por ciento del capital, se dijo que se empieza a pagar a partir del 2023, pero a la vez me parece que más énfasis que en la cuestión técnica están algunos conceptos que él utilizó, cuando dijo, por ejemplo, "No hemos llegado a un entendimiento" y no estableció una división tajante entre los acreedores. No dijo "Estamos negociando con algunos, con otros en los próximos días..." Dijo: "Vamos a escuchar a los acreedores que quieren cobrar más de lo que Argentina puede pagar", y dio a entender que va a haber muchas presiones, con lo cual si yo me tomo de esa decclaración del ministro es como que están pensando que van a un "No" seguro, pero bueno, es como una primera impresión. Después hay algunas cuestiones desde el punto de vista técnico que me gustaría escudriñar más y habrá que ver si en las próximas horas se dan algunas precisiones, porque en principio no se anunció, aunque uno supone que el vencimiento del 22 de abril no se va a pagar. Y si no se paga el vencimiento del 22 de abril, en teoría hay 30 días más para entrar en default, pero el ministro habló de 20 días más de negociación, y uno supone que es a partir de hoy. Entonces, insisto, por un lado faltan precisiones respecto a cuestiones técnicas de la propuesta que a lo mejor conocemos en los próximos días, y por el otro lado me parece que el gobierno procuró formar un contexto político más importante como para blindarse respecto de situaciones pasadas cuando la oposición jugaba, digamos, a la ley del offside, y salían dirigentes de la oposición a decir "Nosotros no compartimos esto, vamos a plantearlo de otra manera",etc. Bueno, acá estaban los gobernadores de la oposición y esto supone un mensaje político claro.

-Algo así como "Esta es la propuesta de la Argentina, no la del Gobierno", digamos...

-Exactamente. Me parece que se puso mucho énfasis en el contexto. El texto, a priori, uno dice que va a ser difícil de ser aceptado en estos términos. Tengo que escucharlo de nuevo con atención, pero me pareció que el Presidente, cuando le tocó el turno de hablar, dijo que esta era "la" propuesta, como diciendo "Bueno, no va a haber modificaciones respecto de esto". Entonces la pregunta es si esto es una propuesta que no se modifica o si en estos 20 días se puede dialogar. Y la quita del capital del 5 por ciento, también parece ser algo que se podría negociar. Como decir "Bueno, mirá, te propongo un 5 por ciento de quita del capital, pero como es un 5 y es relativamente poca, a lo mejor si llegamos a un acuerdo la elimino, y si había trascendido que iba a pagar el capital a partir del 1% y acápropongo 0,5, a lo mejor esto está para negociar", pero ahí todavía no queda claro. Me surgen estas inquietudes. Advierto claramente la voluntad política: los gobernadores, la oposición... Después, da la sensación de ser una propuesta que lo que más inmediatamente va a generar en los acreedores es un rechazo de plano. La pregunta es si de un lado y del otro, porque para un tango se requieren dos, en estos 20 días se va a abrir un compás de negociación, o es "Esto es lo que yo tengo: si te interesa bien, y si no, no", y el otro dice "No me interesa, voy a juicio", o si se abre una negociación.