El FMI mejoró las perspectiva de crecimiento, pero reclamó un plan económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró las perspectivas de crecimiento de la economía argentina para el 2022 pero alertó de la necesidad de que la administración del presidente Alberto Fernández presente un programa económico en el marco de la negociación que lleva adelante con el organismo.

Así, desde el fondo elevaron las proyecciones del país en 0,5 puntos del PBI respecto de las estimaciones de octubre último, según los últimos datos del informe World Economic Outlook (WEO), cuya actualización parcial de algunos países fue presentada este martes con motivo de la celebración de la tradicional cumbre de Davos. De esta forma, los técnicos sostienen que la economía del país crecerá al 3,5%. Lo mismo ocurrió para las estimaciones de 2023, donde se contempla una suba de 2,5 % del PBI para el país.

Sin embargo, en el mismo informe hicieron una aclaración con respecto al resto de los países de la región que tienen proyecciones menores. En el caso de la Argentina no se tuvieron en cuenta los niveles de inflación ni el déficit fiscal, como si sucede en la otras evaluaciones de los países vecinos, debido a que se encuentra en el contexto de una negociación con el FMI por lo que no se consideran esas cifras para no entorpecer a las mismas.

Asimismo, cabe recordar que en el 2021 el FMI había pronosticado un rebote del 7,5% del PBI pero finalmente fue del 10%, misma cifra de la caída que sufrió la economía argentina en el 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19. En tanto para Brasil, uno de los principales socios de la Argentina, se espera un crecimiento de apenas 0,3% este año.

A raíz de las complicaciones que trajo la nueva variante ómicron del Covid-19, "las perturbaciones han resultado en una inflación más alta y generalizada de lo previsto, especialmente en los Estados Unidos y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo", subrayó el informe

A la vez, explicaron que existe "una reducción en curso del sector inmobiliario de China y una recuperación del consumo privado más lenta de lo esperado con perspectivas de crecimiento limitadas".

De esta forma, "se espera que el crecimiento mundial se modere del 5,9 % en 2021 al 4,4 % en 2022, medio punto porcentual más bajo para 2022, que en la edición de octubre del WEO, lo que refleja en gran medida el pronóstico rebajas en las dos economías más grandes”.

Sin embargo no todas fueron felicitaciones. Luego de presentar los resultados del informe, la primera vicedirectora ejecutiva del Fondo, Gita Gopinath, fue consultada en conferencia de prensa por la situación del país. "Estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades de Argentina para tener un programa que ayude a los argentinos y eso requiere un programa sólido y creíble que enfrente los desequilibrios que tiene el país", dijo la economista.

"Tenemos que mejorar los desequilibrios así podemos ayudar a los argentinos para su recuperación, para que salgan de las dificultades que enfrentan", agregó."Entendemos que la situación económica y social es desafiante. Por eso estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático y esperamos tener progresos en los próximos días", culminó.