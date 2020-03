El FMI pidió que los países más pobres del Mundo dejen de pagar su deuda ¿esto ayuda a la Argentina?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) le solicitaron hoy el resto de los organismos de crédito internacional que suspendan el cobro de deuda a los países dentro del grupo denominado IDA como consecuencia del impacto económico del coronavirus (COVID-19). Ahora bien, ¿esto tiene algún impacto para la Argentina?

“En principio el pedido sólo rige para los IDA que son países extremadamente pobres y que tienen un ingreso per capita anual menor a los USD 1.200”, explicó un ex funcionario del FMI ante la consulta de BigBang. Por ese motivo Argentina queda afuera del grupo de países de América a que podrían beneficiarse de haber un acuerdo. Ellos son República Dominicana, San Vicente, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucia.

“Invitamos a los dirigentes del G-20 a encomendar al GBM y al FMI a realizar estas evaluaciones, como parte de las cuales se identificará a los países con situaciones de deuda insostenibles, y a elaborar una propuesta sobre el accionar exhaustivo de los acreedores oficiales bilaterales para atender las necesidades de los países de la AIF en cuanto a financiamiento y a alivio de la deuda. Solicitaremos el aval de la propuesta ante el Comité para el Desarrollo en las Reuniones de Primavera (16/17 de abril)”, sostiene el comunicado de ambos organismo internacionales.

To help the world’s poorest countries (IDA) tackle challenges posed by the #coronavirus outbreak, with immediate effect, the @WorldBank & IMF call on all official bilateral creditors to suspend debt payments from these countries that request forebearance. https://t.co/yzdABiTowT