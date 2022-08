El Frente de Todos de la Ciudad pidió la renuncia de D’Alessandro y la interpelación a Larreta

En la mañana del sábado 27 de agosto, tras una vigilia de miles y miles de militantes peronistas en la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que había empezado el martes anterior, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta toma una decisión política que generaría polémica: valló las inmediaciones de Juncal y Uruguay, y envió a la infantería de la Policía de la Ciudad. Esa orden generó un acto espontaneo en el lugar que tuvo momentos de tensión y de represión policial.

Por eso, los legisladores del Frente de Todos convocaron a una conferencia de prensa para confirmar que por la represión de la Policía de la Ciudad piden la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Además reclaman un pedido de informes sobre el accionar policial y la interpelación a Rodríguez Larreta.

En la conferencia, el legislador Mariano Recalde afirmó: "Le decimos a Larreta y Macri que paren, que queremos paz y democracia. Seguiremos las acciones parlamentarias, políticas y judiciales para que esto no suceda más". Además, afirmó sobre la aparición de los volquetes con escombros que se encontraban a dos cuadras del lugar de la manifestación: “Desde el Gobierno de la Ciudad no pudieron explicar por qué estaban ahí. Por suerte los manifestantes no reaccionaron, porque nos iba a acusar de violentos a nosotros”.

En su comunicado, el Frente de Todos afirmó: "La represión ejercida el último sábado por el gobierno de la Ciudad, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, contra las personas que se manifestaron pacíficamente en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, motivó la presentación de tres proyectos -un pedido de informes, la interpelación al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el pedido de renuncia al Ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D'alesandro- presentados por lxs legisladorxs para ser tratados por el cuerpo legislativo".

El ministro de Seguridad porteño habló con el programa Argenzuela de Radio 10 afirmó que mantendrán las fuerzas de seguridad en el lugar. "Cuando se apele veremos si es en forma suspensiva o no. Yo no voy a liberar la zona y a desamparar a los vecinos porque al juez Gallardo se le ocurre que saque a la Policía. No, no lo voy a hacer", dijo.

El sábado en la noche, por intervención del Gobierno Nacional, representado en el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el del Interior, Eduardo de Pedro, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, de un lado y con Jorga Macri, ministro de Gobierno Porteño, y el propio D’Alessandro, la Policía de la Ciudad se retiró. Pero hizo su aparición horas después por ordenes del propio Larreta, presionado por el ala dura del PRO.

En ese sentido, durante su duro discurso en la puerta de su hogar, Fernández de Kirchner apuntó contra Larreta y el resto del macrismo: "Resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas pero no a costa del funcionamiento de la democracia”. Por su parte, hoy a la mañana, Rodríguez Larreta dijo: "Deje de echar nafta al fuego". Además confirmó la presencia de la Policía porteña en el lugar y se negó a acatar el fallo del juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Roberto Gallardo, le ordenó a Larreta quitar las vallas. De hecho, dijo que recusará al magistrado.