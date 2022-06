El Frente de Todos logró el dictamen de la nueva moratoria para jubilados: Juntos por el Cambio se opone

Esta tarde, en el Palacio Legislativo, el Frente de Todos dio un paso para avanzar en uno de los proyectos más importantes del año: la nueva moratoria para jubilados. En ese contexto, el oficialismo logró el dictamen en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. El proyecto de ley establece un plan de pagos de deudas previsionales y alcanzaría a 742.000 personas que no pudieron jubilarse por no tener la cantidad de aportes suficientes.

Durante el encuentro, la senadora Juliana Di Tullio, afirmó: “Hemos analizado que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas en condiciones de jubilarse que tengan acceso a este derecho previsional”. En tanto, su par Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto junto a Mariano Recalde, afirmó: “Nos comprometimos a tratarlo con celeridad porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria y desde 2015 la línea de personas en condiciones de jubilarse viene bajando”.

En tanto, Recalde explicó sobre la medida: “La propuesta es sancionar una ley mejorada que resuelva la situación de las personas que cumplen la edad jubilatoria y no tienen los años de aportes necesarios, creando un plan de pago de la deuda que tienen en cuanto a sus aportes”. Y Di Tullio afirmó: “El costo fiscal de la medida sería en el primer año, para un universo de 800.000 personas, del 0,02%; y el año que viene del 0,03 por ciento. Es un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país que estamos tratando de ordenar”.

Y completó: “En esta cultura de los aportes que debemos ir recuperando es consecuencia de un fracaso de la política de fiscalización del Ministerio de Trabajo de que no haya aportes. Tienen que ser fiscalizados por el Ministerio de Trabajo y cuando hay deuda previsional a las empresas aún existentes les prescribe la deuda que tiene”.

En este contexto, el proyecto llegará en, al menos, una semana al Senado, donde será debatido. El oficialismo dejó la iniciativa abierta a modificaciones. Pero, desde la oposición se mostraron absolutamente en contra del proyecto en su totalidad. En ese sentido, pusieron como excusas que el proyecto no estaba contemplado dentro del presupuesto del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que nose sabrá si con él se podrán cumplir las metas que impuso el Fondo Monetario Internacional.

En síntesis, desde Juntos por el Cambio no están de acuerdo con el proyecto de la nueva moratoria para jubilados porque afirman que “incrementa el gasto público”. Además afirmaron: “Durante el debate sobre este proyecto no solo no se va a debatir el impacto fiscal que tendrá sino que tampoco se informará cuál es la postura del Ministerio de Economía y mucho menos del Ejecutivo”.

Lo cierto es que la nueva moratoria permitiría regularizar los aportes faltantes hasta 2008 inclusive, a través del pago de cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a pagar, serán de 1, 30, 60 o 120 cuotas. La medida alcanzaría a más de 700.000 personas que se encuentran en condiciones de jubilarse y no pueden hacerlo.