El Frente de todos los candidatos: la campaña de Scioli y el arribo de Rossi a la Rosada

“Alberto encontró un formato para poner en valor su gobierno. Él quiere que gane el peronismo y hará todo lo que considere necesario para lograrlo”, reiteran como un mantra cerca del despacho presidencial sobre la utilización de las PASO para definir las candidaturas. Para este entornista “tan de mierda no debe ser el gobierno pues varios de sus ministros quieren ser candidatos”, haciendo alusión a Sergio Massa, Wado De Pedro y Daniel Scioli.

Otro exministro indicó a este portal: “Creo que Alberto está haciendo lo que puede, conservar un espacio y ver cuál es la mejor opción”. La discusión y debate interno ha sido uno de los principales problemas del Frente de Todos, que no pudo establecer un método para resolver puertas adentro las diferencias. Para este exfuncionario, el Presidente debe trabajar no sólo por su figura sino para que haya un poco de orden. “Quedan muchos meses de gobierno, no nos conviene que esto se desordene más aún, en fin, nada nuevo” explica este conocedor del paño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Vale recordar que Carlos Menem fue el primero en lanzarse como candidato en 1989. Quien fuera el que introdujo a Daniel Scioli en la política además de contar con tiempo acompañó su oferta con consignas que hicieron historia. El Salariazo y la Revolución Productiva quedaron marcadas a fuego en esa campaña. Fueron las frases más pronunciadas por el riojano, pero lo que hizo luego desde el sillón de Rivadavia fue otra historia. El actual embajador en Brasil definió su posición frente a las PASO; mientras en el otro bando ya están recorriendo el país cuatro o cinco postulantes, su espacio no tiene a nadie concreto corriendo en la cancha. “La indefinición de Alberto y de Cristina, junto a una economía que no despega para beneficiar a Massa terminó de definir su aparición en los medios”, aseguraron fuentes próximas al exmotonauta.

“Su discurso es el de siempre, el original del antigrieta”, señalan cerca del exvicepresidente y “no lo pueden desviar de su camino. Está preparado para las embestidas”. Y en eso se diferencia tanto de Alberto Fernández como de Horacio Rodríguez Larreta, marca un analista a BigBang. Ellos pretenden transitar ese carril, pero por los embates internos se desplazan hacia la izquierda o a la derecha del espectro.

Varios gobernadores e intendentes se comunicaron con él para alentarlo, confiaron a este portal sus allegados. Quieren que visite sus provincias, mientras sus actividades continúan a pleno en Brasil informan entusiasmados. El Presidente le pidió que se siga moviendo como hasta ahora. En los próximos días llevará en una recorrida al gobernador Axel Kicillof y también visitará junto a empresarios brasileros del vino la provincia de Mendoza para la Fiesta de la Vendimia.

Otro que está recorriendo el país, es el ministro del Interior Wado De Pedro. Con algunos amagues sobre su posible participación en las PASO, su nominación depende de la decisión final que tome Cristina Fernández de Kirchner. En el mientras tanto hace 10 días se mostró junto a gobernadores del Norte y la semana pasada estuvo de visita en La Matanza donde Fernando Espinoza junto a Verónica Magario, que se alternan en la intendencia. El abrazo entre el ministro político y el jefe comunal del distrito más grande de la Provincia de Buenos Aires acercó a dos que caminan solos hacia las elecciones del 2023 “se dieron apoyo mutuamente” indicaron cerca del habitante de Casa Rosada.

Estos dirigentes transitan en soledad el camino hacia el tercer domingo de octubre, alejados de las internas y siendo blanco de algunos de sus pares intendentes por la falta de ejecución de obras unos y el otro caminado en paralelo al derrotero que realiza el mandatario. En las últimas horas De Pedro salió a poner en valor la campaña contra lo que según un sector del oficialismo es la proscripción de las dos veces Presidenta: “nos vamos a poner al hombro la campaña, para que no proscriban a CFK. Que lleve al barco a buen puerto y no al faro, donde están las rocas”.

La reunión de la Mesa Política del Frente de Todos hasta ahora no ha consolidado una de las ideas: la conformación de una comisión para solicitarle a Cristina que revea su postura y sea candidata. “Lo hicimos para que se baje Alberto” se sinceró uno de los 33 participantes del encuentro. Piensa que en los próximos días gobernadores e intendentes reiterarán el pedido que hasta ahora no tuvo efecto.

Hasta el momento a Scioli lo acompañan sus laderos de costumbre encabezados por Alberto Pérez, ex jefe de gabinete durante su gobernación en la Provincia de Buenos Aires y actual director del Banco Hipotecario. No ha pensado en la campaña electoral ni articulado con nadie políticamente. Un asesor que supo frecuentar Casa Rosada consultado por este medio destacó que a cada lado del espectro político los electores más politizados alcanzan el 30% de los votos. Por el centro corre ese 40% que define hacia uno u otro sector la dirección del timón. Pero ese conjunto tiene un componente que es difícil de mezclar, casi con un 20% que se referencia en cada uno de los dos lados del horizonte político.

Por esta situación, sostiene nuestro interlocutor, quien tiene las cartas más altas es Scioli. Y toda esta discusión se da sin un programa concreto, medidas definidas ¿Qué es lo que ofrecerá el gobierno para un nuevo mandato del Frente de Todos o como se llame la nueva coalición? ¿Cómo resolverá que los salarios recuperen ese 20% perdido en los años de Macri y la Pandemia o los 4 puntos del PBI dejados en manos del capital? ¿Habrá políticas más expansivas hacia el mercado interno o seguirán las restricciones demandadas por el FMI? ¿Planteará una revisión completa del acuerdo con el Fondo como pide a gritos el kirchnerismo de paladar negro? “El nombre Frente de Todos ya está gastado y desprestigiado” confiaron a este medio un par de consultores. ¿Una lavada de cara o refresh será suficiente para hacerlo competitivo?

Recepción poco amistosa

La primera semana al frente de la Jefatura de Gabinete para Agustín Rossi no fue muy amistosa. Nombrado al frente de la cartera por su espalda política debida a su experiencia parlamentaria al frente de los bloques de diputados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; y de gestión como titular del ministerio de Defensa y de la AFI, no esperaba encontrase con el panorama planteado en el Senado. Lo recibió la ruptura del bloque de legisladores del Frente de Todos. Cerca del despacho del extitular de la AFI consideraron que no es una buena noticia, pero aguardan el correr de los días para saber si votan o no con el oficialismo. Por otro lado.

Para uno de los integrantes del bloque Unidad Federal “es época electoral y quieren alejarse de Alberto (Fernández)”, además señaló que “Snopek (Guiilermo) quiere ser candidato a gobernador de Jujuy, por eso decidimos dejarlo al frente del espacio”. El conjunto está compuesto además por la vicepresidenta Alejandra Vigo (Córdoba), Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Carlos Espínola (Corrientes).

Hugo Yasky no ahorró críticas para la nueva formación, a su parecer intentan tupacamarizar el Peronismo, tal cual hicieron con el radicalismo, los líderes provinciales en otra época. “Lo quieren transformar en una confederación de partidos y no en una herramienta de transformación”, dijo en declaraciones radiales el titular de la CTA. Otra punta está puesta en su buen diálogo con todos los sectores de la alianza oficialista. “No va a ser puente entre Alberto y Cristina”, confiaron desde cerca de su escritorio en el primer piso de Balcarce 50.