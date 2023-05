El Frente de Todos y el deadline de junio: desdobles, el reclamo en los barrios y la danza de candidatos

El 8.4 % de inflación parece que ya no asusta a nadie en la política. Un ex intendente bonaerense de la 3º scción, con gran prédica todavía en su distrito y llegada al presidente, miraba esperanzado que el crecimiento entre febrero y marzo fue de 1,1% y el correspndiente al período marzo y abril de 0,7%. Señaló a este portal que esta política de contención de precios beneficia a los que más tienen. Con dardos hacia la eficiencia de Matías Tombolini, contó que cuando viene a CABA su esposa compra en los supremercados porteños. Además, la verdura y la fruta que producen en La Plata, Berazategui, Florencio Varela o Almirante Brown llega más cara que a los comercios porteños. “No entiendo por qué no implementaron las copias del Mercado central en cada distrito”, se lamenta sin ocultar la bronca. Y es que justamente el primer cordón bonaerense es donde el Frente de Todos recoge la mayoría de sus adhesiones.

El clima social en el gran Buenos Aires muestra el momento económico, a pesar que se reconoce la obra pública existente en todos los distritos. Fastidio es la palabra elegida por un intendente para sintetizar el juicio de sus vecinos. “Me tuve que quedar a hablar una hora y media con los vecinos. Tenés que poner la cara y escucharlos. Te comés algún bife, pero pido disculpas y sigo”, reconoce resignado.

Máximo Kirchner retomó el pedido de suma fija y subió la apuesta con la exigencia de doble aguinaldo en el Congreso del PJ Bonaerense. Dirigido específicamente a los “compañeros de la CGT”, que se oponen porque desvirtuaría las paritararias. Redobló la apuesta y les dijo que la urgencia no pude dejar de lado esa necesidad. También fue un mensaje hacia Alberto Fernéndez, quien días atrás lo había utilizado como argumento para no otorgarla en una entrevista radial.

Un PASO pa delante, un PASO para atrás

Daniel Scioli dijo que “las PASO van a ordenar la política” frente a empresarios de la Cámara Argentina Norteamericana el martes pasado. Sergio Massa le contestó frente al mismo auditorio unos minutos más tarde que hay que “ordenar lo político para ordenar la economía”. El viernes Alberto Fernández volvió a cruzar al ministro de Economía señalando que “el oficialismo debe tener un mecanismo de organización democrática del espacio” y subió al escenario también a Gabriel Katopodis, recordando también a Agustín Rossi. El tiempo que transcurre sin definición no es algo que desespere al titular del Ejecutivo. Una persona que frecuenta su escritorio aseguró: “El 24 de junio van a estar nuestros candidatos. Ninguno tiene que salir a instalarse, son 100% conocidos”.

Máximo Kirchner por su parte dio a entender que las PASO son un buen instrumento para elegir dependiendo quien la toque, por eso exigió una "partitura" o buen programa que pueda ser ejecutado por cualquiera. Mientras tanto, Eduardo Wado De Pedro cosigue apoyos como corredor muleto si la vice no juega. Así lo expresó Hugo Yasky, diputado nacional y líder de la CTA que anticipa la postura del sector Cristinista de paladar negro sobre el destino de esos votos

Al tiempo que estos dirigentes hablan entre sí, todos esperan la palabra de la Vicepresidenta. “La mejor forma de ordenar esto es que Cristina se defina a ordenarlo y termine siendo candidata. Es tal el nivel de desorden que es la única salida”, sintetiza un ministro bonaerense.

Sergio Massa hará anuncios económicos en las próximas horas, antes de que comience la rueda bancaria. La mira está puesta en poder contener el aumento espiralado que no da respiro al bolsillo. “Sabíamos que iba a ser alta la cifra por la corrida bancaria, pero Sergio demostró su efectividad en la gestión y la capacidad al contenerla”, ponen en relieve cerca del ministro. La finalización en el tiempo comprometido del gasoducto Néstor Kirchner es también parte de sus logros y así lo hicieron ver en las redes sociales a pesar de quedar opacado por el dato inflacionario. “¿Cuándo se va a poner el traje de candidato?”, preguntó este medio. “Ya va a llegar, todavia falta resolver un par de cosas”, respondieron desde su riñón.

Desdobladas o conjuntas

La relación de Cristina y Sergio no encuentra discusiones en público. Con el silencio sobre la economía, la titular del Senado avala implícitamente lo que lleva adelante el jefe del Frente Renovador. Fuera de la carrera presidencial por motu propio, la incidencia en la discusión de Alberto ha quedado menguada. No tiene sentido, argumentan cerca del ex presidente de Diputados, que le discuta poder a Cristina.

De ella depende no sólo la boleta nacional, sino la forma en que se harán las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof fue claro esta semana, abrió la posibilidad de realizarlas por separado y, en ese caso, sería la primera vez en la historia que acontece. Así como lo hicieron otros gobernadores, quienes desligan el escrutinio local del nacional. Habla con todos los sectores, propios y ajenos cuentan desde La Plata. “Inclusive es algo que verían con buenos ojos intendentes radicales, quienes fueron mejor tratados por Axel que por María Eugenia (Vidal)”, refuerzan cerca del jefe provincial.

Máximo Kirchner aprovechó el Congreso del PJ Bonaerense para plantar bandera y mostró en público las diferencias. Marcando el deseo de que gane el peronismo en la Provincia, para que esa victoria electoral ayude a nivel nacional al Frente de Todos. Desde el entorno del ministro Gabriel Katopodis opinan en concordancia: “No es una opción la Orovincia como refugio, es una muy buena locomotora para ganar la elección nacional”.

También coexisten razones ligadas al costo, cercano a los $ 10.000 millones, la logística y el apoyo que debería brindar el ministerio el Interior ponen trabas formales a esta definición.

Congreso con café, pero sin masas

En este contexto, llegará el próximo Congreso del Partido Justicialista. “Será un trámite”, describen cerca del presidente, a sabiendas también titular del PJ. Será el martes en Ferrocarril Oeste y no habrá definiciones de candidaturas, pero sí se podrán escuchar a los participantes. Habilitarán a los dirigentes a realizar las alianzas con otros partidos para la ratificación del Frente. Anticiparon también estos formalismos Wado De Pedro, como Agustín Rossi. Pero quizás haya lugar para un nuevo documento que exprese el enfrentamiento con la Corte Suprema y algunos lineamientos programáticos básicos.

El próximo 25 de mayo despierta el interés debido a la convocatoria ya activada en las redes sociales y fomentada desde el Cristinismo para conmemorar la Revolución de Mayo; la llegada de Héctor Cámpora y Néstor Kirchner al Gobierno. A 20 años del triunfo del Frente para la Victoria, la 9 de Julio es el lugar elegido para conmemorar. La militancia lo impulsa con la “exigencia” de la presencia de Cristina y una definición sobre favorable sobre su psotulación. También lo ven como marco de repudio al accionar de la Corte Suprema y de esa manera aumentar el fuego contra los Supremos.

“Es un choque de poderes, tenemos una corte que es de Macri y está gobernando, La Constitución es un problema y le da todo ese poder a la Corte”, argumentan cerca del Presidente. Para el mandatario los jueces son representantes del poder fáctico que se autoconserva y poseen releccion indefinida. Conforman un ámbito hereditario y despótico. Y finalmente sentencia: “Lo único que puede pasar es tener una correlación de fuerzas favorable para meter tanto quilombo publico que no puedan ya dar marcha atrás”.