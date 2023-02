El licenciado ministro D'Alessandro se colgó de la policía asesinada para pedir mano dura

La reaparición del licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, para pedir justicia para la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, asesinada en las últimas horas en la estación Retiro del subte, fue criticada por ciudadanos y dirigentes políticos, en el marco de que el funcionario desapareció a pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que se filtraran chats y operaciones con Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Horacio Rosatti.

Su reclamo se manifestó a través de la red social Twitter, donde D'Alessandro escribió unas palabras de despedida y reclamó contra el oficialismo nacional por oponerse a la utilización de las pistolas Taser, algo que según sus palabras podría haber evitado el fallecimiento de la mujer de 36 años.

"Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial Maribel Salazar a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor", declaró en su extraña aparición, tras meses de silencio ante los gravísimos hechos que la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional discute para poder juzgar a la CSJ.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes", argumentó, en un ataque que muchos usuarios en las redes sociales definieron como "oportunista", por tener la clara intención de "colgarse" de la terrible situación que se vivió esta mañana en Retiro.

"¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?", se preguntó el desaparecido funcionario, quien se defendió de los mensajes que le encontraron amparándose en que habían sido sustraídos de forma ilegal.

"Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición", concluyó su publicación el reaparecido funcionario.

La elección de un momento tan sensible como el fallecimiento de una oficial de policía, fue juzgado por muchos usuarios en la red social donde eligió dar sus condolencias.

Uno de ellos cuestionó que la agente esté sola en la calle cuando es habitual en todo el mundo, que estos efectivos se muevan juntos para evitar situaciones como la que le tocó vivir a Zalazar.

Otro lo acusó de mandar al matadero a la mujer y le preguntó si daría la cara ante la familia de la fallecida. "Qué miserable usar a una víctima, una persona que fue asesinada hace minutos para sacar provecho política", escribió una tercer usuaria.

Además, el escándalo que protagonizó cuando se hicieron públicas sus supuestas negociaciones espurias con Robles, también fue otro de los puntos donde hicieron hincapié sus críticos.

Es un hecho que, a partir de esa filtración y su pedido de licencia, el oficialismo nacional avanzó con el pedido de juicio político a la CSJ y a todos sus ministros.

Los polémicos chats filtrados cerca de fin de año, son desde el 9 de noviembre hasta el 1 de diciembre. En esos días, D'Alessandro participaba de un grupo de Telegram denominado Operación de Página/12, en el cual coordinaban una reunión secreta en Lago Escondido junto a Jorge Rendo, el CEO del Grupo Clarín; Pablo Yadarola, juez titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2; Julián Ercolini, juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Cayssials, juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9; Carlos Mahiques, juez de Casación y ex funcionario de María Eugenia Vidal; Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales y Leonardo Bergroth, un ex jefe de Legales de la SIDE.

Allí D'Alessandro se expuso con frases como "si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA", en medio de una discusión sobre el ex jefe de la fuerza José Glinski. "Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar", dijo sobre él allí. "A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida", continuó sobre el hombre de seguridad.

Luego aparecieron los chats con Robles, donde este le daba instrucciones de cómo operar en la causa donde la CABA reclamaba la coparticipación federal que le había sido quitada en 2019. Allí quedaba de manifiesto una relación de extrema confianza entre ambos.