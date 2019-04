El represor y asesino Adolfo Scilingo, condenado a 1084 años de prisión en España por considerarse probado que cometió 30 crímenes cuando formaba parte de la Esma, durante la última dictadura, aseguró que él mismo vio el listado completo de los desaparecidos. "Fue un almirante de civil a verlo al secretario general de la Presidencia el 11 de diciembre de 1983 y le llevó algo. El 22 o el 23 de diciembre me llama el secretario general de la Presidencia, Fausto López, y me dijo: ‘capitán, ¿qué pasa si publicamos esto?’. Era el informe con hojas encuadernadas con el listado de todos los desaparecidos. Como yo tenía confianza con Alfonsín, le dije a Fausto López [Posiblemente se refiera a Germán López, Secretario General de la Presidencia durante la presidencia de Alfonsín], ¿qué van a hacer? Me dice: ‘estamos esperando los informes del Ejército y de la Fuerza Aérea’. Nunca los entregaron", señaló en una entrevista al portal de noticias español Vox Populi. Luego agregó: En el 1984 tuve una entrevista personal con el señor Alfonsín, le pregunté por los listados. Me dijo: ‘No hemos recibido todavía los listados, es que el Ejército no tiene unos listados bien claros y la Fuerza Aérea dice que prácticamente no participó. Si yo publico lo de la Armada, todo va a ir contra la Armada’.

¿Y ahí se quedó? -preguntó el periodista Alejandro Requeijo.

Lo tiene la Secretaría General de la Presidencia y no lo dan a conocer -respondió Scilingo.

Durante una extensa entrevista con el portal de noticias Vox Populi -cuyo contenido debe ser tomado con pinzas ya que el ex militar, por ejemplo, aseguró no haber matado a nadie- Scilingo intentó desmentir todo lo que dijo con pelos y señales al periodista Horacio Verbitsky, que derivó en su extradición y en la publicación del libro El Vuelo. " Estoy condenado por 30 asesinatos sin que yo sepa quiénes son los asesinados. El juez reconoce que no sabe quiénes son mis víctimas. La Justicia argentina estudió el auto de procesamiento mío y dijo que no hay casos concretos ni hechos concretos y que no hay ni fechas ni víctimas", señaló. Cuando el periodista mencionó los nombres de Mónica Jaúregui, Alicia Silvia Martín, Higinio Gómez Conrado, Ernesto Eduardo Bener... , Scilingo dijo, simplemente, "No tengo ni idea".

El ex capitán dijo que, por causa de Maia Scilingo, su hermana, que militaba en Montoneros, estaba enemistado con Emilio Massera. "Yo fui (a la ESMA) para atacar a Massera y todo lo que yo pudiera hacer para hundir a Massera era poco. Yo disfrutaba cada vez que atacaba a Massera, a día de hoy odio a Massera (fallecido en 2010). Cuando en 1973 yo era teniente de fragata, dos oficiales me llamaron y me dijeron que mi hermana era montonera. Mi hermana pasó a la clandestinidad con un bulto en el pecho. Desapareció y llamaba de forma puntual a mi madre. Murió con una metástasis que le ocupaba todo el cuerpo. Para mí tener una hermana montonera era terrible, sin embargo yo me reencontré con mi hermana, estaba completamente deformada (se le quiebra la voz). Yo no sé si pudiera haber hecho más por mi hermana. Tal vez aconsejarle que se fuera a otro país y se podía haber tratado su cáncer. Como consecuencia de que mi hermana era montonera jamás de me dejaron participar en nada", señaló.

A pesar de que Scilingo admitió -primero ante Verbitsky y luego ante las cámaras de la Televisión Española (TVE)- "que había participado de dos vuelos de la muerte" y que en el primero fueron asesinadas 13 personas y en el segundo 17, en esta nueva entrevista dijo que "los vuelos no existieron como tales" y que sus declaraciones anteriores [en definitiva, las que abrieron la investigación por la cual terminó preso] las hizo "porque estaba seguro de que la Justicia española iba a investigar los hechos. No investigó nada, lo único que hizo fue aceptar mi relato y no investigó nada. Yo pensé que iba a tener autorización para presentar la documentación sobre mi participación real en la ESMA. Pensé que iba a quedar en nada. Todos mis testigos de descargo se negaron a declarar y la Justicia española dijo que no tenía capacidad para obligarles a declarar".