El gobernador de La Rioja afirmó: "Si Milei gana es el fin de las provincias, nos va a sacar los recursos"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que podría renunciar a su cargo si el candidato libertario Javier Milei, es elegido como presidente. El mandatario riojano argumentó que el libertario les cortaría los recursos a las provincias y se las haría imposible gobernar.

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos para las provincias, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas. Y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia porque no voy a tomar una sola decisión en contra de la gente”, aseguró el mandatario en un acto de entrega de viviendas.

“¿Quién va a hacer una escuela si no es el Estado?, ¿quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, preguntó Quintela. También alertó que si gano Milei “es el fin de la provincia”. El gobernador, del Partido Justicialista, ganó la reelección este año con más del 50% de los votos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas Cecilia Moreau: “Necesitamos que la gente vaya a votar para que no nos despertemos el 11 de diciembre con una Argentina como la del 2001”

Quintela insistió con el tema en otro acto este miércoles: “La verdad que yo gobernar mi provincia para castigar a todos los sectores, no lo voy a hacer (...) Prefiero irme y que venga a otro a ser francotirador de los riojanos”, afirmó.

“Es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas. No podríamos vivir”, señaló Quintela durante una entrevista en C5N.

En la provincia, Milei ganó con el 36 por ciento de los votos y le sacó cinco puntos a Unión por la Patria. Una de las medidas económicas que podría llegar a tomar el candidato libertario en un eventual gobierno suyo es la eliminación de la coparticipación federal, cuestión que puso en alerta a los gobernadores y motivó un encuentro detrás de la figura del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Es por eso que va a participar del relanzamiento de campaña de Massa que se hará el próximo viernes, en Tucumán, junto a los gobernadores peronistas, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

El anfitrión será Juan Manzur que, tras el resultado de la interna, cobrará un nuevo rol en la campaña, para darle mayor protagonismo al interior del país, con eje en el norte grande, en donde el peronismo perdió la hegemonía que ostentaba.

Leer mas Milei pateó la pelota: "Si logramos dolarizar, en 35 años la Argentina es potencia mundial"

Juntos por el Cambio le arrebató a Unión por la Patria distritos productivos de la Argentina, como San Luis y San Juan, y amenaza con quedarse con la gobernación de Santa Fe y Chaco, que sumadas a los triunfos en Jujuy y Corrientes y los que dan por descontados en CABA y Mendoza, lo llevarían a manejar el poder de, al menos, ocho provincias, contra las cuatro que administra actualmente.

La amenaza para el oficialismo se encuentra desde el lado libertario y que en las elecciones próximas, se imponga Milei. Por lo tanto, los gobernadores peronistas se mostraron dispuestos a salir en respaldo a Massa.