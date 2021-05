El gobernador de Mendoza mantendrá las clases presenciales mientras advierten que habrá un colapso sanitario

La decisión política del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener las clases presenciales, en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, y en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández, suma nuevos adeptos.

Esta vez es el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que aseguró que mantendrá las escuelas abiertas para que los alumnos y alumnas de esa provincia continúen con las clases presenciales. En medio de esa polémica, intendentes, médicos y sanitaristas mendocinos advirtieron que toda la provincia podría entrar en un colapso en el sistema de salud en dos semanas.

En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, Suárez afirmó: “En Mendoza somos defensores de la presencialidad educativa, herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables”.

Fuentes gubernamentales afirmaron que el radica analiza presentar un recurso de amparo para mantener abiertas las escuelas. Así tratará de resistir el DNU presidencial. En este momento, Mendoza se encuentra en Alarma Sanitaria, y debería respetar las mismas restricciones que la Provincia de Buenos Aires.

Y completó en su discurso: "La escuela debe estar abierta todo el tiempo que se pueda, de manera que el esfuerzo por mantener la presencialidad debe ocupar un lugar de prioridad excluyente en el diseño de cualquier estrategia epidemiológica”.

Durante la apertura de sesiones ordinarias y desde las redes sociales del gobernador, se utilizó el hashtag #CuidamosSaludyEconomía. De esa forma, el gobernador de la Unión Cívica radical criticó al gobierno de Fernández por el manejo del aislamiento durante la pandemia de coronavirus.

“Las decisiones adoptadas para paliar la pandemia, fundamentalmente en el largo confinamiento inicial, tuvieron un significativo impacto, lo que se tradujo en una importante caída en la recaudación de impuestos provinciales y nacionales durante el segundo y tercer trimestre”, aseguró el radical, alineado políticamente con Rodríguez Larreta.

Lo cierto es que Mendoza se encuentra en una delicada situación ya que los contagios de COVID-19 se multiplicaron en el último mes y medio y los hospitales y centros sanitarios de varios departamentos se encuentran a punto del colapso.

El intendente de San Rafael, Emir Félix, afirmó que toda la provincia de Mendoza podría verse colapsada por el coronavirus y reclamó "un muestreo real de los casos" para poder imponer medidas más restrictivas a la población y así evitar la propagación de las nuevas variantes de Covid-19.

"La realidad es que estamos con un 85% de las camas de terapia intensiva ocupadas y no tenemos un muestreo real de los casos. Yo espero que ese muestreo llegue muy pronto, sino en dos semanas, toda Mendoza va a estar como General Alvear", confirmó Félix, en declaraciones a una radio de Mendoza.

"Vamos a terminar en amplias restricciones por no haber tomado medidas a tiempo. Fiestas, reuniones sociales, hay que reducir gastronomía al aire libre, no más del 20% o 30% en las áreas interiores, y concientizar a la gente para que no salga. Si no encontramos las tipificaciones rápidamente, tomar decisiones es muy difícil", dijo el intendente, sobre el estado de la provincia en la Emergencia Sanitaria.

El 1° de mayo, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó este sábado 537 nuevos casos positivos de coronavirus y 20 muertes.

Además, se informó que el titular de la UCR nacional, ex gobernador y actual diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo, se encuentra internado en la provincia por un cuadro grave de coronavirus, que incluye neumonía bilateral.