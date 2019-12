El Gobierno accedió a modificar un artículo de la ley de emergencia y el Frente de Todos tendría quórum para tratar el proyecto

El Gobierno dio marcha atrás con un artículo de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que despertó críticas de Juntos por el Cambio, que amenazó con no dar quórum e impedir el tratamiento de la ley en el recinto en la sesión prevista para este jueves. El presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, adelantó que “habrá quórum”. Hubo llamativos rumores que indicaban que varios ministros que renunciaron a sus bancas para asumir en el Ejecutivo regresarían al recinto para garantizar el inicio del debate.

La discusión se desató a partir del artículo 85 de la ley de emergencia económica que envió Alberto Fernández al Congreso. El texto original facultaba al Poder Ejecutivo a rediseñar la organización de la administración pública descentralizada, mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como “modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

La crítica central de Juntos por el Cambio era porque ese artículo le hubiera permitido al presidente tener “superpoderes” para actuar sobre algunos organismos de control, como la Auditoría General de la Nación, o la Unidad de Información Financiera. El diputado Luis Petri detalló que hay 67 organismos descentralizados a los que se hubiera alcanzado. Tras conocer el detalle del proyecto, varios legisladores advirtieron críticas y anoche en una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio definieron no dar el quórum.

CLAVES DEL PROYECTO

Las compras con tarjeta en el exterior tendrán recargo del 30 %.

La compra de divisas para ahorro tendrán un impuesto del 30 % por 5 años.

Se suspende la fórmula previsional que ataba los aumentos a la inflación y se disponen aumentos de $5.000 por decreto en diciembre y enero.

Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer aumentos salariales en el sector privado por decreto.

Las tarifas de los servicios públicos se congelarán por 180 días.

Actualización de las retenciones al maíz, la soja y el trigo. La soja pasará de tributar el 30 al 33 %.

Finalmente, este miércoles cuando comenzó el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo le transmitió a la oposición que darían marcha atrás con el artículo 85, y desde Juntos por el Cambio comenzaron a deslizar que aceptarían sentarse en sus bancas y garantizar el inicio de la sesión prevista para este jueves.

“Va a haber quórum y va a haber ley”, anunció este miércoles el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Para garantizar el quórum se requieren al menos 129 legisladores sentados en sus bancas y el Frente de Todos apuesta a alcanzar ese número entre diputados propios y el respaldo del Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca, y el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Luis Ramón.

Si Juntos por el Cambio se mantiene firme en su postura de no dar el quórum, la otra alternativa que se barajaba -confirmaron fuentes parlamentarias a BigBang-, es "desdoblar" la sesión: que primero juren los nuevos diputados que reemplazan a quienes se fueron del Congreso para asumir en ministerios y cargos ejecutivos, a lo que Juntos por el Cambio sí accedería; y que luego se trate la Ley de Solidaridad, a la que no bajarían ni el PRO, ni la UCR ni la Coalición Cívica. Sin embargo, aclaran que las negociaciones continúan. El planteo divide aguas en la oposición: mientras que un sector planteó no dar quórum bajo ningún punto de vista, esta mañana el gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales planteó que era antidemocrático impedir la jura de nuevos legisladores y disparó: "La oposición debe dar quórum, no compart lo resuelto ayer por Juntos por el Cambio".

UNA OPCIÓN DESCABELLADA

La cuestión del quórum no es un aspecto para nada menor: en la sesión de mañana, antes de tratarse el paquete de medidas económicas que impulsa el gobierno se deben aprobar las renuncias de los diputados que renunciaron para asumir cargos en el Poder Ejecutivo y tomarle jura a sus remplazos. Son al menos 12 legisladores, que si se ausentan y la oposición no se presenta, podría complicar el inicio de la sesión.

Una de las llamativas versiones que circuló en la noche del martes era que era posible que aquellos que se fueron de la Cámara para asumir en cargos ejecutivos regresen a sus bancas, garanticen el quórum y luego regresen a ocupar cargos ministeriales. La versión fue descartada con énfasis ante BigBang por tres ministros.