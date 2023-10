El Gobierno acordó la ampliación del swap con China y Massa anticipó: "Es fundamental para pagar vencimientos"

Con bombos y platillos, el presidente Alberto Fernández confirmó desde China que ese país amplió el uso de swap en 6.500 millones de dólares. Sucedió en una importantísima reunión bilateral entre el jefe de Estado y el primer mandatario chino Xi Jinping. Según comentaron, el encuentro entre los mandatarios duró 40 minutos, llevándose adelante en el marco del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional.

Fernández planteó el pedido para que a través de los nuevos fondos se termine de pagar la “deuda irresponsable que el gobierno anterior (Mauricio Macri)”, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018. No es novedad que el país asiático es uno de los socios internacionales claves para el desarrollo de la economía argentina. El Presidente reconoció que es un “socio clave” con el que Argentina negocia hace 50 años y definió así la relación: “Es un hermano que nos acompañó en la pandemia, que nos socorrió financieramente cuando la presión del Fondo Monetario Internacional nos puso en jaque y que invierte en nuestro país generando trabajo para argentinos y argentinas”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con Radio 10, el Presidente refirió: “Acabamos de terminar una muy buena reunión con el presidente Xi Jinping. Le planteamos nuestros problemas y una vez más el gobierno chino atendió nuestros pedidos y nos dio una ayuda muy importante: lo que ha hecho fue ampliar el uso del swap que ya teníamos concedido. Lo habíamos pedido por 5 mil millones y nos concedieron 6.500 millones de dólares, lo que significa un gran alivio para Argentina, significa reservas que ingresar al país”.

Sobre el acuerdo reveló: “Van a ser de libre disponibilidad y ello nos permitiría de ser necesario intervenir en los mercados”, y remarcó: “Nos permite terminar el año tranquilos y dejar una economía que lleva 36 meses ininterrumpidos de crecimiento del empleo registrado y donde la actividad industrial registrada en este primer semestre tuvo el mayor crecimiento de los últimos siete años”.

Fernández no tuvo más que palabras pundonorosas para con su par chino: “Agradezco al presidente Xi Jinping por su muestra de confianza y por habernos brindado una vez más una ayuda tan importante que significará un gran alivio para todos los argentinos y las argentinas”. Y resumió: “Cada vez que pasamos un momento difícil el Gobierno de Xi Jinping nos brindó su apoyo. Esto es importante para que la producción no se detenga”.

Y sin dudarlo, también le tiró un palito al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei por sus dichos opositores en los que alegaba que no negociaría con “países comunistas”: “Llegamos a este acuerdo con China mientras algún loco acá propone romper relaciones con ese país y otros que nos han ayudado en estos tiempos difíciles”.

El presidente tiene la clara esperanza de que Sergio Massa gane las presidenciales y también le dejó un mensaje: “Ello me da una enorme tranquilidad para el futuro. Quien me suceda, que espero sea Sergio va a tener una base de mayor tranquilidad para poder enfrentar el futuro. China está ayudando a un gobierno que termina y no está especulando”.

Argentina y China: unidas desde hace más de 50 años

China es el segundo socio comercial de Argentina. Se estima que el comercio entre los países consta de 25.430 millones de dólares; además es el segundo destino de las exportaciones nacionales (por eso el comentario de Alberto Fernández) y en cuanto a las importaciones argentinas, las de china son las principales.

No es la primera vez que el Estado consigue financiación en “momentos difíciles”: ya hubo un financiamiento para obras públicas que se realizó en dos partes. La primera por 14.000 millones de dólares, acordado en la V Reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica; la segunda parte por 9.700 millones de dólares, en el contexto del Plan de Cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.

Por su parte, Xi Jinping dijo que no dará ni un paso atrás con respecto a las inversiones de China en empresas de la Argentina.

Massa le respondió a Alberto Fernández

El actual presidente había contado que habló "permanentemente con Sergio Massa sobre el acuerdo, y para los dos fue tranquilizador". "La tasa del acuerdo es más baja que la del FMI, que hoy está cobrando casi 8 puntos por los sobrecargos”. había dicho el mandatario.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el candidato a presidente por Unión por la Patria, expresó: “A partir del día de hoy, pasamos de 5.000 a 11.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap con China. Es muy importante para acelerar el flujo de importaciones, fortalecer reservas, y fundamental para pagar vencimientos como hiciéramos con el FMI. Le quiero agradecer al Banco Central Chino y al gobierno de China por acompañar a la Argentina en el fortalecimiento de sus reservas, en el marco de la peor sequía de su historia”.