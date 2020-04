El Gobierno anunciaría la extensión del congelamiento de combustibles hasta fin de año

El Gobierno avanzará durante la próxima semana con un congelamiento del precio de los combustibles al menos hasta fines de diciembre, según pudo saber BigBang de calificadas fuentes del sector.

La negociación es llevada a cabo por el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, que en las últimas semanas conversa de forma asidua con los diferentes gobernadores que integran la OFEPHI y las empresas del sector.

Según pudo saber este medio existe un consenso generalizado que se basa en tres puntos clave:

Problemas de producción.

Creación de un barril criollo actualizado.

Congelar los precios de surtidor hasta fin de año.

Lanziani ya tenía redactado, según pudo saber este medio, el decreto para que firmen tanto él, como el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el presidente Alberto Fernández.

A diferencia del congelamiento anterior, que no tenía el visto bueno de los gobernadores ni de las empresas, en este caso existe un acuerdo entre todas las partes de que un marco nuevo es lo mejor.

“El barril criollo le va a dar rentabilidad y tranquilidad a las empresas para que operen. Como está la situación, en donde el precio que se paga en surtidor es mucho más caro que el de pozo no hay necesidad de aumentos”, expresó una fuente del sector fuertemente preocupada por la situación actual.

Es que la caída de los precios internacionales se suma también la situación local en donde los posteriores congelamientos, del ex presidente Mauricio Macri y del actual mandatario, hicieron que las inversiones alcancen un nuevo mínimo. Sólo el 30% de los pozos se encuentran en explotación, antes del coronavirus, con comparación a 2019.

No obstante ello para intentar llevar adelante el congelamiento desde el Gobierno ultiman el detalle del cálculo del barril criollo. En el último borrador, que se terminó de redactar ayer antes de la caída del WTI, ese precio se ubicaba cerca del los USD 45. “Ahora hay que barajar y dar de nuevo con los detalles”, agregó una fuente al tanto de las negociaciones.

El reclamo por la situación no llegó desde la Casa Rosada, sino todo lo contrario. Fernández, Kulfas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, ignoraron durante semanas las dos cartas oficiales que firmaron todos los gobernadores que integran el OFEPHI. Cansados de la falta de respuestas en la segunda reunión con mandatarios provinciales que mantuvo Fernández como consecuencia de la pandemia quien tomó la posta fue la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

La ex ministra de Desarrollo Social pidió la palabra y se quejó por la falta de respuestas de un tema sensible para esas provincias. Es que sin producción no hay regalías petroleras y sin estas no hay recaudación, y por ende si no ingresa dinero los sueldos provinciales corren riesgo. Algo que ya pasó. Lanziani, rápido de reflejos, convocó a todos para evitar generar más ruidos dentro de la crisis sanitaria y económica que genera la pandemia del Covid-19.

¿Por qué Kirchner desafiará a Fernández? La lealtad partidaria no corre para los intereses provinciales ya que la gobernadora apunta a quedar con la presidencia del OFEPHI que se pondrá a votación a fin de año.

Otro de los que tomó la posta fue el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que se alineó a los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, para que se plantee el levantamiento de más actividades económicas durante la cuarentena. Hoy por la tarde Gutiérrez acordó con el sindicato de los petroleros, que conduce el ex senador Guillermo Pereyra, que solamente se pagará el 30% del sueldo de abril.