El Gobierno busca formalizar a millones de trabajadores a través de un nuevo monotributo de la economía social

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con varios de sus ministros en su afán de delinear el proyecto con el que se prevé formalizar a través de un nuevo monotributo a los trabajadores de la economía social y, de esta manera, combatir la informalidad laboral. Esta iniciativa, explicó Gabriela Cerruti, portavoz gubernamental, busca llevar al "circuito formal" a quienes trabajan en lo que se conoce como "economía social".

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular del Inaes, Alexander Roig. "Es un proyecto que están trabajando varios ministerios con la AFIP", detalló Cerruti. El mismo formalizará a 4,5 millones de personas.

Se trata de una herramienta para acceder de manera simple y rápida al sector que está fuera del sistema formal. Este proyecto forma parte de una serie de medidas que lanza el Gobierno en busca de una reactivación de la economía y luego de la publicación del decreto por el cual autoriza que los beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados en la actividad privada y que las empresas obtengan beneficios impositivos al respecto.

La iniciativa contempla que durante los primeros 4 años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud) y una transición gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad. Será el Estado el encargado del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente para aquellos registrados en las categorías A, B y C.

El proyecto considerará medidas antiabuso para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan: nuevos monotributistas, contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20/03/2020 y monotributistas sociales y monotributistas promovidos. El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido, y quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.

De esta manera, las categorías A, B y C serán exentos de manera permanente de cumplir con el componente impositivo de la composición de las obligaciones mensuales. Mientras que la categoría D y superiores tendrán pagos progresivos con está lógica:️ 1° y 2° año: 0%;️ 3° año: 50% de la categoría que corresponda;️ 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

Con respecto al Componente Previsional, las categorías A, B y C deberán cumplir con los pagos de la siguiente manera: 1° y 2° año: 0%;️ 3° y 4° año: 50%; y la Categoría D y superiores con pago progresivo: 1° año: 0%, 2° año: 25% de la categoría que corresponda; 3° año: 50% de la categoría que corresponda y 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

Serán beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS). “Es un monotributo totalmente gratuito para el compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente”, sostuvo Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin ir más lejos, Cerruti detalló que será destinado a aquellas personas "que quieran pasar de la economía social a registrarse como monotributistas". "Durante 2 años, con diferentes variables, se les descuenta el 90 o 95 por ciento de lo que tendrían que pagar. A partir del segundo año empiezan a pagar la jubilación y luego las otras cargas. Es un incentivo muy fuerte para que la economía social se registre", respaldó.

Y concluyó: "No quiero hablar de gente que pasa del plan social al trabajo, porque trabajan en la economía social. Necesitamos que tengan un circuito formal. No hay anuncio porque estamos en veda, es un proyecto en el que se está trabajando". El gobierno planea además la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario destinados al financiamiento de la economía popular que prevé la bonificación de tasas y el armado de fondos de garantía, y la creación de un Fondo Fiduciario Productivo y Social, impulsado por el INAES, destinado a “Fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala”.