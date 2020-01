El Gobierno buscará legalizar la marihuana: el millonario gasto en operativos para "cazar perejiles"

El Gobierno buscará tratar este año en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la tenencia para consumo personal y el autocultivo de marihuana. El proyecto, que elaboran en el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic, aún se encuentra en etapa de análisis y elaboración, aunque el objetivo es establecer límites para la posesión en jóvenes de hasta 21 años. Buscan desactivar las detenciones de “perejiles” en causas que le demandan un fuerte gasto de dinero y recursos al Poder Judicial.

El objetivo es que el proyecto termine de ser elaborado y sea enviado en los próximos meses al Congreso, donde en la Casa Rosada saben que tendrá una amplia y fuerte discusión. La idea es trabajar el proyecto para que llegue al recinto con el mayor de los consensos posibles. Por eso, apuntan a una regulación que permita la tenencia para consumo personal y el autocultivo de cannabis.

El objetivo central del Gobierno es dejar de perseguir y criminalizar a los consumidores de cannabis. Sin ir más lejos, durante la campaña Alberto Fernández aseguró que la solución al conflicto de las drogas y el narcotráfico “no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”. “Algunas drogas son hasta menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata a mucha gente de cáncer”, dijo meses atrás.

Hasta ahora, el proyecto es trabajado con más intensidad por el Ministerio de Seguridad, aunque también tendrán injerencia las áreas de Justicia y Salud. El objetivo del proyecto que trabajan en el Ejecutivo es dejar de criminalizar el consumo de marihuana en un contexto complejo: según datos del fiscal federal Federico Delgado a los que tuvo acceso BigBang, en los días en que estuvo de turno su Fiscalía en agosto de 2018 y enero de 2019, el 73 % de las causas por infracción a la ley de drogas fue por tenencia para consumo personal.

El dato es aún más curioso si se tiene en cuenta que Delgado asegura que el 100 por ciento de las causas por tenencia de drogas para consumo personal terminan archivadas. En su último informe, el fiscal federal destacó la “inversión económica” y la “energía humana” que requiere todo el proceso desde la detención de un infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema y el archivo del expediente. “Sólo para ilustrarlo mínimamente, las actuaciones requirieron un total de 14.120 hojas (más de 28 resmas) y peritajes por valores que alcanzan los $914.575”.

Días atrás, la ministra Frederic se reunió con organizaciones que impulsan la legalización, que le entregaron un documento de cinco puntos en el que, entre otros aspectos, reclaman la regulación para personas mayores de 18 años de forma “necesaria y urgente”. Otro de los puntos afirma que “las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente”.

¿LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO?

La cantidad de marihuana secuestrada, según el informe de Delgado, lejos está de la producción que podría tener un narcotraficante. En total, secuestraron poco menos de tres kilos, lo que en promedio arroja nueve gramos por cada persona detenida. Según publica el periodista especializado Fernando Soriano en Infobae, la estimación que hacían en el gobierno era aún menor: creen que el 80 por ciento de los detenidos tenían menos de cinco gramos encima. Con toda la furia, tres cigarrillos de marihuana.

El dato es llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad se instaló la lucha contra el narcotráfico como una bandera de su gestión. En el gobierno creen que una revisión de los datos podrían demostrar los verdaderos resultados de esa supuesta guerra contra el narco.

El año pasado BigBang realizó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad para conocer cuánta droga había incautado entre diciembre de 2015 y fines de 2018. De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico que dependía de Seguridad, en los primeros tres años de gestión se incautaron 448.745,13 kilos de marihuana, aunque con un dato particular: no se trata únicamente de la marihuana en sí, ya que en los operativos policiales se pesan también las macetas y la tierra, no sólo cigarrillos o marihuana suelta.

Una fuente judicial grafica ante BigBang lo insólito que resultan los operativos: afirma que a plantas cuya producción oscila entre los 25 y los 30 gramos la pesan entera y arroja diez kilos. “La ley habla de estupefacientes o precursores, y la planta califica como un precursor”, dice, aunque aclara que en una eventual apelación se impugna el peso original y se mide el “valor neto” de lo que podría producir. “Hay casos famosos donde se habla del secuestro de decenas de kilos de cannabis y en realidad eran tres o cuatro plantas”, recuerda.