El Gobierno de la Ciudad no se suma a los asuetos festivos del 23 y el 30 de diciembre

A través del decreto 820, el Gobierno Nacional estableció hace unas semanas que por motivos de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, se decretaría asueto el 23 y el 30 de diciembre. Esta medida suele tomarse todos los años en los diferentes estamentos del Estado.

Si bien hasta el momento no había repercusiones negativas ni problemáticas frente a esta decisión, en la mañana de este jueves el equipo dirigido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Porteña, Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no estarán adheridos a los asuetos con el motivo de no alterar el funcionamiento de los servicios de la Ciudad y la actividad comercial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“El Estado debe fomentar políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de regular, mediante disposiciones, la libertad y los derechos individuales”, expresaron desde el organismo porteño. Cabe destacar que los asuetos se dieron a raíz de que, según la Ley N° 27.399, ambos días festivos, el 25 y el 1 de enero son feriados nacionales inamovibles, pero al caer domingo, se brindo un día más de "descanso".

De todas formas, dichos asuetos no eran para todos los argentinos, ya que para ley se diferencian los trabajadores del sector privado, con los de la administración pública. En este sentido, el próximo asueto solo involucrará a los que dependen del Estado, que son quienes no deberán trabajar. Solo deberán recurrir a sus lugares de trabajo quienes se encargan de realizar actividades bancarias e impositivas en entidades financieras.

De este modo, los organismos gubernamentales deberán implementar “las medidas necesarias” para “mantener la continuidad de los servicios esenciales” durante esos días. En el caso de los trabajadores sector privado, serán las empresas las que definirán cómo será el esquema de trabajo pero se estima que son la minoría quienes decidan no concurrir.

Cabe recordar que al menos en la semana de navidad, los comercios también se vieron afectados frente al gran triunfo de la Selección Argentina el pasado domingo en la Copa Mundial de Qatar 2022, ya que el día 20 fue declarado feriado nacional con motivo de recibir a los jugadores y a todo el equipo técnico. Esto generó una gran polémica en la provincia debido a que fue un día de "perdida".