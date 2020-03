El Gobierno eligió para la operación de reestructuración de la deuda a un banco que el kirchnerismo se cansó de atacar

Fue uno de los bancos sobre el cual el kirchnerismo puso más foco. Durante la segunda parte de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner varios de los empleados fueron sumariados ante el Banco Central (BCRA) sin motivos aparentes. El ex presidente de la filial argentina, Gabriel Martino, es amigo personal del ex mandatario Mauricio Macri e incluso llegó a ser un hombre de consulta permanente. Justamente, él fue uno de los pocos banqueros a los cuales el BCRA le prohibió operar en el país. Esos son sólo algunos de los antecedentes del Gobierno con el HSBC, el banco elegido por el ministerio de Economía para formar parte de la negociación de la deuda.

La decisión de que el HSBC sea, junto con Bank of America (BofA), uno de los bancos elegidos para llevar adelante la operatoria de la reestructuración apunta a que, según explicaron fuentes gubernamentales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quería que uno de las instituciones tenga peso en diferentes países. “Es una señal de pragmatismo”, definieron cerca del titular de dicha cartera.

La historia entre el HSBC y la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner tuvo su momento de mayor tensión en 2014 cuando José Sbatella, entonces titular de la UIF, afirmó en declaraciones que Martino “debería estar preso por haber evadido USD 7.000 millones del Cartel de Sinaloa”.

Esa frase fue dicha por Sbatella durante su exposición en la comisión bicameral que se conformó luego de que se conociera que el HSBC había abierto más de 4.000 cuentas en Suiza para que diferentes argentinos pudieran evadir impuestos. Esa revelación fue hecha por ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, luego de haber recibido información confidencial por parte del grupo Egmont, que aglutina a todas las UIF del mundo, en lo que se denominó el caso “Swiss Leaks”.

Al haber filtrado esa información clasificada, debido a que se encontraba un proceso de investigación a nivel mundial, Argentina fue echada de ese circuito de información por lo que perdió todo tipo de conexión para ser alertada sobre posibles casos de lavado de dinero que se investiguen en otras jurisdicciones. ¿Por qué se realizó eso? Porque en ese entonces se habían comenzado a investigar las maniobras de lavado que habrían cometido el empresario patagónico Lázaro Báez en la denominada causa “La ruta del dinero K” que llevaba su segundo año de investigación. “Para esconder a un elefante, lo haces en el medio de una manada”, explicó un veterano investigador del mundo financiero.

El Grupo Clarín, Pampa Holding, Mastellone Hermanos, el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay y Gustavo Grobocopatel fueron algunos de los apuntados por la AFIP al mismo momento que Fernández de Kirchner comenzaba a ser investigada por el delito de lavado con la sociedad Hotesur.

Pocos meses después el HSBC estuvo involucrado en el incendio en uno de los depósitos de Iron Mountain en el que fallecieron nueve personas que combatieron las llamas. Es que uno de los principales clientes era el mencionado banco y siempre estuvo la sospecha de que había sido un incendio intencional para hacer que desaparezcan pruebas. El propio ex secretario de Política Económica y ex diputado nacional, Roberto Feletti, fue una de las principales voces que sostenía esa postura. En la causa la Justicia determinó que el fuego fue originado de forma voluntaria pero no avanzó sobre los funcionarios de la administración de la Ciudad, que en ese momento tenía como jefe de Gobierno a Macri.

En junio del 2015, en plena campaña electoral, Echegaray, que se encontraba en París acompañando a integrantes de la Comisión Bicameral que investiga unas 4.040 cuentas no declaradas en el HSBC, aprovechó para hacer pública la denuncia contra Martino por evasión.

Luego de la derrota electoral de Cambiemos en las PASO en 2019, y en el medio de una convulsionada situación en la casa matriz del HSBC en Londres por la salida del CEO que llevaba menos de un año en el cargo, Martino fue designado como Group General Manager.

“Decidí asumir nuevos desafíos e integrar el equipo de líderes globales de HSBC en Reino Unido. Mi experiencia de tantos años en distintos mercados, y en especial el argentino, me permitirá desarrollar y liderar estrategias frente al nuevo escenario que presenta el sistema financiero en el mundo”, comentó en su momento Martino que procuro dejar de lado las versiones que indicaban que su salida se debía a la llegada del nuevo Gobierno en vistas de sus antecedentes con el kirchnerismo.