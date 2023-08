El Gobierno le devolverá el dinero a los comerciantes afectados por los saqueos: cuáles son los requisitos

En las últimas horas se implementaron medidas articuladas para aquellos comerciantes que sufrieron pérdidas durante los días de saqueo o robo en poblado y en banda. Se trata del Aporte No Reembolsable (ANR). Es por eso que a través del Boletín Oficial de este martes se comunicó: “Apruébese la implementación de una medida de asistencia financiera a los titulares de los establecimientos que fueron víctimas de daños y/o robos sufridos en el marco de los acontecimientos de público conocimiento ocurridos entre los días 19 y 25 de agosto de 2023 con la finalidad de apoyar la recomposición de su capital de trabajo y los bienes de capital afectados, necesarios para el normal desarrollo de sus actividades”.

¿En criollo? El Estado contemplará una ayuda de hasta 7 millones de pesos para quienes hayan sido perjudicados por los saqueos entre las fechas 19 y 25 de agosto. Claro que hay que cumplir ciertos requisitos y en caso de no tenerlos a todos, no se podrá percibir la suma de dinero. Ahora sí, aquellos comerciantes que trabajen con el programa de “Precios Justos” y que cuenten con más de 50 empleados no podrán acceder al ANR. Además, hay un cupo de 700 millones de pesos en total.

Los requisitos no son nada de otro mundo y se puede terminar el trámite de manera on line sin tener que recurrir personalmente a ningún establecimiento público. Ahí vamos:

Realizar la denuncia policial en la Alcadía más próxima a su domicilio Ingresar a este link para registrar el siniestro Argentina.gob.ar/produccion/financiamiento Ingrese a su home banking y tramite la constancia de CBU Recupere y acopie toda documentación que pruebe los daños a su comercio: sumario policial, fotos, videos. Además la acreditación de titularidad del establecimiento comercial, certificación municipal o provincial y todo lo que pueda aportar a la causa Formulario de Solicitud según el modelo que se pondrá a disposición en Argentina.gob.ar/producción/financiamiento

La medida entra en vigencia desde este martes y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2023. Además, desde el Ministerio de Economía justificaron esta medida al señalar que es necesario "recuperar rápidamente recuperar el capital de trabajo y los bienes de capital que fueron sustraídos de la capacidad comercial de las víctimas de los eventos".

Parte y contraparte: saqueos, persecuta y voces cruzadas

Hubo fake news, clamor popular, miedo infundido y miedo real durante los saqueos producidos en las últimas semanas. En una vereda estuvo Gabriela Cerruti, vocera presidencial, que dijo que se trataba de oportunistas: “Ahora sale Milei a cerrar la operación dejando todo claro. Estas cuentas que están agitando desde el viernes son de sus seguidores. La democracia es un bien de todos y todas, y vamos a defenderla contra estos autoritarios y violentos”.

Y claro está, Milei se ubicó en la vereda del frente, quien en sus redes sociales comparó la situación actual con la crisis de 2001. “Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”, escribió.