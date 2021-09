El Gobierno Nacional eliminará las retenciones a las exportaciones de servicios a partir del 2022

Las retenciones a las exportaciones de servicios serán eliminadas a partir de 2022. La decisión la tomó el Gobierno Nacional con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad y generar divisas. Por esta decisión, se corregirá la medida aplicada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, que afectó gravemente al sector.

La medida tomada por el presidente Alberto Fernández fue anunciada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el ministro de Producción, Matías Kulfas. En ese punto, Guzmán afirmó: “Se trata de una medida correcta desde el punto de vista de construir una estructura económica más dinámica y que beneficiará a la producción de servicios intensivos en conocimiento, un sector que es fundamental en nuestra economía, que es muy dinámico, genera trabajo, agrega valor y genera divisas”.

Por otra parte, Guzmán criticó con dureza a la medida que había tomado el gobierno de Juntos por el Cambio hace tres años: “Haber puesto derechos de exportación para el sector en el año 2018 se hizo desde una mirada más bien fiscalista y no productiva”. En tanto, sobre el nuevo camino tomado por el gobierno tras la eliminación de las retenciones, dijo: “Seguiremos trabajando para dar previsibilidad sobre el año 2022 para que el sector cuente con más certezas en sus planes de inversión y exportación”.

En el encuentro con Guzmán y Kulfas estuvieron el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; y también en representación del sector estuvieron presentes Luis Galeazzi CEO de Argencon; Sergio Kaufman, presidente de Accenture; Néstor Nocetti, fundador de Globant; Santiago Mignone, presidente de PWC; Verónica Asla, CEO del Centro Global de Servicios de Ernest & Young; Daniel Colinas, Director de la Comisión de Tax&Legal; Sebastián Bagó, de Laboratorios Bagó, y Vicente Campenni, gerente general de INVAP.



En 2018, el gobierno de Macri creó un derecho de exportación de 4 pesos por dólar exportado a las prestaciones de servicios producidas en el país y consumidas en el exterior. Esa fue la primera vez en la historia del sistema tributario en la que se aplicaron derechos de exportación a los servicios. Para paliar esas decisiones contra las empresas nacionales, el gobierno de Fernández decidió tomar políticas para promover el empleo y también resguardar a la producción nacional.

En 2020, las retenciones rondaban el 5 por ciento. En tanto, en 2019, con el decreto N° 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, se estableció que a partir del año 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. A partir del 1 de enero de 2022, tanto inscriptos como no inscriptos en el Régimen no pagarán derechos de exportación.