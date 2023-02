El Gobierno no descartó la expropiación de Edesur, aunque negó una crisis energética en el país

La vocera presidencial Gabriela Cerruti respaldó la teoría de que el Gobierno nacional evalúa expropiar a la distribuidora eléctrica Edesur, tras las notorias demostraciones del mal servicio que brinda de acuerdo a las estadísticas de sus usuarios, durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

"El Gobierno analiza todas las variables, siempre que legalmente existan y sean posibles, para cuidar a los usuarios, los consumidores, los ciudadanos argentinos", aseguró Cerruti cerca del mediodía del jueves. "En el caso de Edesur, el nivel de los cortes de luz y del maltrato, si se quiere, a los usuarios y consumidores de electricidad que tienen que ver con esa empresa, lo venimos viendo durante los últimos años, y ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa y la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa. Y en ese marco, todas las posibilidades son analizadas", confesó.

La ex diputada nacional, además, negó que exista una crisis energética en el país y la atribuyó al relato de los medios de comunicación y el espacio opositor de Juntos por el Cambio (JxC). "La Argentina es uno de los pocos países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía, como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética, no hubo desabastecimiento en las empresas. Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa puntual y esa es la empresa que ha intervenido el Gobierno. Si lo hacemos es porque creemos que el problema es de esa empresa; el resto no tienen ese problema", precisó la vocera.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El punto más polémico de su conferencia giró alrededor de las acusaciones a la construcción de un relato distinto a la realidad que le muestran a la gestión "los números y los focus que" reciben. "La gente percibe que en su vida individual está mejor, pero que todo el resto está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana", indicó Cerruti.

La vocera contrastó la realidad que aseguró que los medios y "la derecha" quieren instalar. "Son las estadísticas del Banco Mundial (BM) de crecimiento de los países. Argentina es el país que más ha crecido en porcentaje del Producto Bruto. Lleva tres años de crecimiento, tuvo la misma baja que todos los países del mundo el año de la pandemia, pero después de eso tuvo dos años de crecimiento", explicó.

"También somos el país que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, más crecimiento va a tener en Lationamérica para el año que viene y uno de los que más crecimiento va a tener en el mundo, en un año en el cual las expectativas de crecimiento han bajado", expresó. "Nosotros, si tenemos que hablar de percepciones, confiamos mucho más en la nuestra que en la que intentan transmitir los que quieren generar desánimo en la Argentina", denunció

Allí aprovechó para remarcar las cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde donde aseguraron que 22 millones de argentinos habían viajado entre diciembre y enero, y también expuso las que dio el diario Clarín, que anunció que en febrero se espera que hayan viajado 13 millones de personas. "Eso significa que más de la mitad de los argentinos han logrado irse de vacaciones", comentó.

Nuevamente, el eje de responsabilizar a la prensa de la realidad económica y social que se palpa en las calles, dominó su discurso. "Hablamos de medios de comunicación que quieren que esté todo mal, y hablamos de JxC que quiere que esté todo mal", señaló. "Necesitan que la gente esté con bronca, que esté enojada, que perciba que está todo mal, porque es el único lugar donde pueden hacer algo", agregó.

"Hasta que esta situación de los argentinos y las argentinas permeé la percepción de aquellos que quieren que todo este mal, porque ese es el camino que quieren recorrer, probablemente tardemos un poco, pero estamos en ese sendero", reflexionó. "Que no se preocupe JxC, que no va a gobernar a partir de diciembre", afirmó.

Sobre la mesa del Frente de Todos

"El Presidente, como presidente del Partido Justicialista, convocó a esta mesa que es una muestra de la unidad del Frente de Todos (FdT), de la necesidad y vocación de buscar acuerdos para llegar de la mejor manera posible y pensar en los próximos cinco años de la Argentina", expresó sobre el nuevo organismo que impulsará la campaña electoral oficialista.

"Una muestra muy clara de la vocación por la unidad, el trabajo conjunto y por seguir adelante, y por las coincidencias que nos unen, que tienen que ver con que no vuelva a gobernar la derecha en la Argentina", fundamentó la vocera. "La mesa es electoral, para discutir estrategias y proyectos a largo plazo para poder seguir llevando adelante las políticas que beneficien a todos y todas", describió.

"Después de todo lo que se ha escrito, la tinta que ha corrido, y todo lo que se ha dicho después de tres años de gobierno, la coalición sigue unida, fuerte, preparándose para el próximo proceso electoral, defendiendo siempre las grandes metas y los grandes proyectos que tenemos en común", reconoció Cerruti.

Sobre la persecución a Cristina Fernández de Kirchner

"El Gobierno entiende que hay una persecución judicial contra la vicepresidenta, que la causa en la cual ha sido condenada ha sido inventada, no tiene pies ni cabeza, y fue llevada allí con la intención firme de condenarla, y por lo tanto inhabilitarla y proscribirla de las próximas elecciones. Esto es lo que el Presidente ha sostenido siempre, como cuando fue a declarar a esa causa para defender la inocencia de ella", recordó Cerruti. "El Presidente cree en que no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa en esta causa judicial, aseguró.

Sobre el nuevo jefe de Gabinete

"Agustín Rossi le dará a la Jefatura de Gabinete su propia impronta. Yo tuve el privilegio de ser parte del bloque que él presidió, y conozco bien su estilo, su convicción, su manera de trabajo, su vocación política para que todo marche, sea dinámico y se defiendan las ideas que queremos defender. Todos esperamos con mucha expectativa", declaró.

Sobre las reuniones de Alberto Fernández con los intendentes

"El Presidente habla mucho con los intendentes porque sabemos que ahí es donde está el pulso de la Argentina, del Gobierno, de la política. Los que tienen el día a día con los ciudadanos", especificó. "Entendemos que son la red que lleva el pulso de la Argentina, por lo cual esas reuniones son fundamentales para saber dónde estamos y entender también cuál es la visión que hay en cada ciudad y en cada pueblo de la Argentina, que muchas veces dista muchísimo de lo que vemos aquí en los diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos yendo a provincias, como por ejemplo Catamarca, donde hay pleno empleo y que nunca se vio un crecimiento como el que estamos viendo. O San Juan, donde la situación económica es notoriamente buena", afirmó.

Sobre la inflación

"Esperamos llegar a abril o mayo con una situación mucho más generosa. El ministro (de Economía, Sergio) Massa está haciendo un trabajo impresionante. Todas las variables macroeconómicas que influyen en la inflación están no sólo bien, sino muy bien. Lo que tenemos es un problema de tensión con los precios que tiene que ver con otras variables", explicó.

"A nadie le gusta este índice de inflación, todos queremos que baje lo más pronto posible y lo más bajo posible, porque estamos hablando del poder adquisitivo de los ciudadanos. Entendemos que esta es la senda correcta y que Massa está llevando adelante con mucha convicción, con mucho compromiso, horas de trabajo", confirmó.