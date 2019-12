El gobierno no promulgó todavía la ley de Emergencia económica: cómo impacta en la compra de dólares y pasajes

A pesar del tratamiento express tanto en Diputados como en el Senado, la ley de Emergencia Económica todavía no fue promulgada y aún no rige el impuesto del 30 por ciento al dólar, tanto para las compras con tarjeta en el exterior como para ahorro. En medio de la expectativa por la reglamentación, las agencias de viaje quedaron en off side y ya aplicaban el recargo para la compra de pasajes y estadías fuera del país. La norma sería reglamentada y anexada a la edición de este lunes del Boletín Oficial.

Más allá de las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días, el impacto central que tendría la reglamentación de la ley es en el dólar, producto del desdoblamiento cambiario que producirá la norma que impone un impuesto del 30 por ciento a la compra de dólares, ya sea para operaciones con tarjeta en el exterior como para atesorar. Eso llevaría la divisa norteamericana a un valor en el mercado “blue” cercano a los $82, mientras que el oficial se mantendrá en $63 más el 30 % de recargo.

Como el Gobierno advirtió la semana pasada que el nuevo impuesto sería aplicado a las compras realizadas a partir de que la ley entre en vigencia y no de acuerdo al cierre de las tarjetas, hasta que la norma no sea publicada en el Boletín Oficial, la duda es por lo que ocurra hoy con las operaciones. A priori, ninguna operación pagará el gravamen del 30 %. Sin embargo, como había expectativas en que sería oficializada hoy, muchas agencias de turismo ya habían programado los nuevos valores con el recargo.

De hecho, durante buena parte de la madrugada y hasta pasadas las siete de la mañana algunas agencias online, como Despegar y Almundo publicaban pasajes al exterior con el 30 por ciento del recargo y la aclaración: “El importe incluye el impuesto PAIS”. Sin embargo, al no haber entrado en vigencia, las compañías debieron dar marcha atrás con los precios.

La demora de la entrada en vigencia de la ley se debió a una modificación que hará el Poder Ejecutivo, en concreto para regular las moratorias para el pago de deudas: la idea del presidente Alberto Fernández es que la medida rija sólo para pequeñas y medianas empresas y no para las grandes. Por eso, habría un veto parcial a ese artículo de la norma. La reglamentación llegaría hoy en horas de la tarde y la ley quedaría en vigencia este mismo lunes, antes del asueto dispuesto para el martes 24 y el feriado de la Navidad.

Sin embargo, es posible que a pesar de la demora del Gobierno las operaciones en dólares realizadas este lunes deban pagar el impuesto del 30 por ciento, más allá del horario en el que se publique la norma en el Boletín Oficial. El impacto afectará puntualmente a quienes realizaron compras con tarjeta.

Quienes hayan realizado compras de dólares para ahorrar no serán alcanzados por el 30 % hasta que entre en vigencia, aunque se trata de una cantidad pequeña de ahorristas, ya que la mayoría de quienes tienen capacidad de compra ya accedieron al cupo de los U$S 200 mensuales, decretado en el súper cepo impuesto por Mauricio Macri en octubre pasado.