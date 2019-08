El Gobierno oficializó algunas de las medidas: la negociación por el salario mínimo y la puja por la nafta

El Gobierno oficializó los cambios en el impuesto a las Ganancias y convocó al Consejo del Salario para discutir un aumento del Mínimo Vital y Móvil. Se trata de dos de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Mauricio Macri con el objetivo de enviar un gesto en medio de la crisis económica y la fuerte devaluación que se produjo esta semana tras la derrota electoral. Qué pasará finalmente con las naftas.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno finalmente dispuso el aumento del 20 por ciento en el mínimo no imponible y las deducciones especiales del impuesto a las Ganancias, tal como anunció ayer Macri desde la Residencia de Olivos en un mensaje grabado antes de la apertura de los mercados. De esta manera, comenzarán a pagar Ganancias los solteros sin hijos a partir de los $55.376; y a partir de los $70.274 para quienes tengan una familia tipo.

El decreto lleva la firma del presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Los funcionarios argumentaron la decisión por la “magnitud de los acontecimientos económico-financieros que afronta el país”, que “requiere que todas las áreas del Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para brindar soluciones inmediatas y efectivas para amortiguar su impacto en el ámbito social, económico y productivo”.

Por otra parte, y también mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó al Consejo del Salario para discutir el Salario Mínimo Vital y Móvil, que desde marzo se encuentra en $12.500. La decisión ya había sido anunciada semanas atrás por el gobierno, aunque ayer confirmó la convocatoria el propio Macri en el paquete de medidas económicas para aliviar el impacto de la crisis.

Las negociaciones para subir el mínimo comenzarán dentro de una semana, el 22 de agosto, y confluirán empresarios, sindicalistas y el Estado. La suba, aunque no está confirmada, podría ser de entre el 25 y el 30 por ciento, en línea con las negociaciones paritarias acordadas en el primer semestre del año. Ayer, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que todavía no había un monto definido, y reconoció que existe un “atraso”.

INCERTIDUMBRE POR LAS NAFTAS

Anoche, 12 horas después de que el presidente Macri anunciara en el paquete de medidas económicas que el precio de los combustibles sería congelado por tres meses circuló con fuerza el rumor de que la suspensión de los aumentos no estaba confirmada, ya que el mandatario no había firmado la resolución.