El Gobierno oficializó la suba del piso de Ganancias: las otras medidas económicas que se vienen

El Gobierno oficializó este jueves una de las medidas que prepara para intentar mejorar la mala performance electoral que tuvo el Frente de Todos en la PASO; y según se publicó hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la suba del piso del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias. De esta forma los salarios recién pagarían ese tributo si superan $170.000 mensuales en bruto para los solteros y $203.000 para los casados.

También exime del pago del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil. Con esta actualización, 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin pagar el impuesto. De esta manera, el aumento de las paritarias no afectará el alivio fiscal impulsado por el Gobierno y solo seguirán pagando aproximadamente el 10% de los trabajadores. Un dato no menor es que el 60% de las personas que pagan ese impuesto son empleados estatales.

La medida persigue el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno. Al mismo tiempo, busca asegurar que durante 2021 no aumente como consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, la cantidad de personas alcanzadas este año por el tributo.

Las otras medidas

Pero esa no es la única medida. Hoy el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, presentarán el programa "Mi Pieza", en el partido bonaerense de Moreno. Según se informó oficialmente, el programa "Mi Pieza" brinda financiamiento para la compra de materiales y pago de mano de obra a mujeres que viven en los barrios que se encuentran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El objetivo de este financiamiento es que realicen refacciones, mejoras y/o ampliaciones de su vivienda.

Se prevé que, en una primera etapa, el programa alcance a unas 27 mil mujeres, con una inversión de 5.000 millones de pesos, y un subsidio que oscilará entre 100 mil y 240 mil pesos, según el proyecto presentado.

Pero no es el único plan para intentar conseguir votos de cara a las elecciones generales. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al reaparecer públicamente hoy después de la crisis que se desató en el Gobierno como consecuencia de la derrota, blanqueó que existe una iniciativa en estudio para bajar la edad jubilatoria.

"La administración de seguro social esta trabajando para respalda a aquellas personas mayores de 50 años que se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Tenemos que trabajar en instrumentos de capacitación y una solución de un instrumento pre-jubilatorio”, dijo Massa en declaraciones a Radio 10.

En el plan que circula por algunos despachos se establece que toda persona de 55 años con 30 de aportes podrá acceder a una jubilación o a parte de la misma. La medida, que sigue en análisis, no especifica aun la fuente del financiamiento.

"La ANSES puede ayudar a aquellas personas que se ha quedado sin trabajo y todavía no esta en edad de jubilarse. Hay que ver cuantas personas se alcanzan con una nueva moratoria teniendo en cuenta que se ha ampliado la manera de acceder a la jubilación. Fernanda Raverta en ANSES viene haciendo un gran trabajo”, agregó Massa.

Ayer, el Gobierno oficializó la revisión del Salario Mínimo con la suba acordada meses atrás, de 35%, a un valor de entre 46 y 48 %, incluso por encima del promedio de las paritarias del segundo semestre. El ajuste en el piso salarial, que incluirá una nueva revisión en febrero y vigencia hasta marzo, tendrá un efecto marginal sobre trabajadores formales (se calcula que entre 100.000 y 300.000 son los que no están regidos por convenios colectivos) pero el mayor impacto se dará en el valor de los planes sociales: cada "salario social complementario" equivale a la mitad del mínimo, vital y móvil, que en la actualidad es de $29.160 , y se modifica según sus cambios periódicos.

Desde el Gobierno explicaron que "será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza". Cualquier tipo de beneficio por parte de Anses requiere tener actualizados los datos personales y familiares en el sitio web. Mientras que, para actualizar relaciones familiares (hijos o pareja) o datos de identidad, se debe presentar la documentación necesaria en Atención Virtual.

Asimismo se evalúa lanzar un bono de ANSES para jubilados que cobran la mínima que sería de unos $6.000 y se pagaría por única vez en octubre. También podría haber novedades para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a través de tener una ayuda adicional. Otra de las medidas que se estudia es la de no aplicar el tope a las jubilaciones fijado por la fórmula de movilidad aprobada en 2020. Si bien para calcular el aumento se toman en cuenta los salarios registrados y el padrón de beneficiarios, la recaudación total de ANSES fija el límite de los aumentos de los haberes.

Ese gasto adicional de $ 70.000 millones dejará aún al gobierno con margen fiscal gracias al ahorro del ministro de Economía, que quedó en la mira de la vicepresidenta. En su carta le pidió al Presidente que se siente junto a Martín Guzmán a revisar el Presupuesto enviado el miércoles pasado y acelerar la ejecución del gasto, lo que implica una inyección extra de $ 550.000 millones.

En ese contexto, el Gobierno logró computar casi un 1% del PBI extra de recursos en pesos a través de un decreto emitido este sábado. La medida permite incorporar como recursos corrientes al Presupuesto 2021 los DEG del FMI, autorizar al Tesoro a emitir una letra intransferible al Banco Central y obtener divisas para pagarle al Fondo.

El Ministerio de Economía aclaró este domingo que "el DNU establece la emisión de una Letra Intransferible que permita mejorar la composición del financiamiento del Tesoro Nacional, sin que el DNU modifique el gasto primario presupuestado". Y el Tesoro destinará los $ 422.174 millones por la venta de DEG al BCRA para cancelar Adelantos Transitorios por ese monto.