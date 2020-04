El Gobierno pagará la mitad del sueldo a privados y lanzan créditos a tasa 0 para monotributistas

Por decreto, el Gobierno anunció que pagará el sueldo a los todos los trabajadores del sector privado en empresas que hayan solicitado el acceso al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Reducirán los aportes patronales hasta un 95 por ciento y habrá créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos. Además, ampliarán de $6.000 a $10.000 el seguro de desempleo.

El decreto fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial y busca asistir a empresas y trabajadores del sector privado que atraviesan una compleja situación por la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus. Según datos de la AFIP, más de 420 mil empleadores se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Según datos oficiales, siete de cada diez empleadores registrados ya accedieron a prórrogas de contribuciones patronales.

SUELDO SUBSIDIADO

La decisión del Gobierno busca garantizar el ingreso de dinero a los trabajadores y el desahogo a las empresas que por la cuarentena total no pueden producir. El “Salario complementario” será percibido por todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que por razones vinculadas al aislamiento obligatorio no puedan pagar salarios. Será equivalente al 50 por ciento del sueldo neto correspondiente a febrero y no puede ser menor a un salario mínimo, vital y móvil, ni superar dos salarios mínimos.

MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS

Por otra parte, el Gobierno impulsará créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos, con garantías del Estado nacional, que se hará cargo de los intereses. Se trata de la primera medida para los trabajadores independientes por encima de las categorías A y B, que pudieron anotarse para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia. El límite será de $150.000 a depositar en tres cuotas.

REDUCCIÓN DE APORTES PATRONALES

Los aportes de las contribuciones patronales se reducirán hasta un 95 por ciento y se postergarán los vencimientos para el pago de las contribuciones.

Por otra parte, el decreto prevé la ampliación del seguro por desempleo que hoy en día cobran 1,9 millones de desocupaos. La asignación es de $6.000, aunque se ampliará a un máximo de $10.000.

Según el decreto, el paquete de medidas se podrá extender hasta el 30 de junio inclusive, aunque las empresas y trabajadores independientes que continúen afectados por la crisis económicas y las medidas de distanciamiento social podrán continuar percibiendo los beneficios hasta octubre, aún a pesar de que el aislamiento obligatorio finalice antes.