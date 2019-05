El Gobierno planea una microcampaña viral de 9 segundos para competir contra Los Fernández

"Fue una jugada política que ninguno de nosotros esperaba”, confiesa uno de los hombres que participa del armado electoral del macrismo. Se refiere a la postulación de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. Se muestra confiado de que el Gobierno podrá convencer al electorado, nuevamente, de algo que suena muy difícil: la promesa de futuro (reelección M) vale más que el crudo presente económico (inflación y devaluación).

La estrategia electoral de Macri se basará este año en planificar una campaña totalmente distinta a la de 2015, anclada esencialmente en la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de llegar directo a la intimidad del electorado. El target es lo que se conoce como “voto posible”, es decir, todos aquellos que puedan llegar a darle una nueva oportunidad a Macri pero que hoy están desencantados.

Micromensaje. Existe un estudio en las mesas de estrategia del PRO, del cual se desconoce la autoría, que postula que el tiempo límite de atención a un mensaje es de 9 segundos. En tiempos de redes sociales y videos de Instagram, nadie tiene tiempo ni ganas para leer o escuchar con mucha atención más de eso.

En términos de estrategia de comunicación política la base de la campaña de este año del oficialismo se se va a enfocar en ese estudio: enviar mensajes fuertes, cortos y emotivos directo al celular de los posibles votantes. Circularán por Facebook y Twitter, pero la mayor densidad se va a distribuir a través de WhatsApp, el servicio de mensajería con mayor penetración en los 40 millones de celulares activos que hay en la argentina. Los macristas juran que así llegan directo al 90% de los smartphones de los que votan en la Argentina. Por eso el desembarco de redes de 4G (alta velocidad) en el interior del país es vital para la estrategia amarilla.



Otro de los Jefes de campaña detalla cómo será la progresión de mensajes que Cambiemos va a producir cada 24 horas. “En la primera etapa vamos a hacer circular 15 por día, después 30 y en la etapa más caliente de la campaña unos 60 mensajes”, confirma. Van a ser piezas informativas con micromensajes de pocos segundos, algunos memes, contenidos virales y todo lo que pueda general el interés directo de a aquellos que no son kirchneristas y que hoy están defraudados por el devenir de la economía.

“Le puse a mis hijos una tele en el cuarto, ninguno la usa, sólo miran su tablet o su celu, la televisión no sirve más para hacer comunicación política”, polemiza uno de los referentes de campaña más importante de cambiemos.

Es que además de mensajes cortos la idea es viralizar contenido segmentado en dos universos. Uno basado en grupos de pertenencia (taxistas, empleados rurales, estudiantes, jubilados, etc) y otro geográfico (vecinos de la Provincia que no tienen cloacas o afectados por las inundaciones en el norte del país).



Está claro que la base de la estrategia electoral de Cambiemos se basa también en dos pilares fundamentales. El primero es que el precio del dólar no se dispare por encima de “barrera psicológica” de los 50 pesos y el segundo es que la inflación no presente sobresaltos en los cinco meses que quedan hasta las elecciones generales. Si no logran controlar las dos cosas, no existe mensaje de Whatsapp que logre revertir la ventaja de la fórmula de Los Fernández que marcan hoy las encuestas.