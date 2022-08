El Gobierno porteño habló de la muerte de la menor: "Hay que respetar el duelo de la familia"

Avanza la investigación por la muerte de la nena de once años en la villa 21-24, que puso sobre la mesa las dudas en torno a la eficacia del Estado (tanto el porteño, como el Nacional) para acompañar a las familias más vulnerables. "Toda muerte es dolorosa y no podemos permitir que algo así vuelva a suceder", reconoció Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

"La nena tiene cuatro hermanitos, a los cuales estamos acompañando. Es una familia que vive con un abuelo y cinco tíos. En este momento, estamos acompañando a esta mamá y a estos hermanitos, pero es una situación de duelo muy reciente. También tenemos que respetar la situación que están viviendo, el abordaje es muy diferente, un poquito más tranquilo. No podemos ir a confrontar en esta situación a la familia. Sí los estamos acompañando, ya el lunes vamos a tener una visita más profunda para ver las necesidades del resto de la familia. Pero acompañando, porque hay una familia presente", detalló la funcionaria en diálogo con el ciclo radial Argenzuela.

El viernes de la semana pasada, la menor se desvaneció ni bien llegó a la Escuela N°11 del distrito escolar 5 a la que asistía desde el año 2017. "Intentamos llamar al SAME, pero el teléfono de la escuela no funciona desde hace meses; lo hicimos con nuestros teléfonos personales. La ambulancia nunca llegó", detalló en diálogo con BigBang una de las docentes de la institución. Ese día, las autoridades también contactaron a la mamá de la menor, quien se presentó de inmediato en el lugar y, ante la demora del SAME, decidió llevársela a su casa.

"Tomamos conocimiento de la situación del viernes tarde", reconoció la funcionaria, al tiempo que sumó: "Cuando se la convoca a la mamá, ella decide retirar a la niña con el compromiso de acudir al sistema médico. Es un momento muy doloroso para la familia, está en duelo también la Comunidad Educativa. No es momento para ahondar en lo que le pasó a esta mamá que no pudo visibilizar la situación extrema de la nena".

El lunes, la menor volvió a desvanecerse y su madre la trasladó ya casi sin signos vitales al Hospital Penna; en donde se constató su fallecimiento. "La madre está en una situación de vida vulnerable. Es una situación económica y social que tienen todas las familias de los barrios vulnerables. Quiero repetir que el organismo acompaña a la familia y a los niños para que no sufran ninguna vulneración extrema con respecto al vínculo filial".

Consultada sobre las denuncias de las autoridades de la escuela, quienes sostienen que se elevaron un sinfín de pedidos de ayuda al Gobierno porteño desde el año 2017, la funcionaria aclaró que el Consejo actúa "a demanda" de los otros organismos dependientes del Gobierno que mantienen un contacto diario con los chicos.

"Nosotros acompañamos a todos los chicos que vemos que tienen alguna vulneración de derechos. El pedido es a demanda, cuando los organismos que ven diariamente a los niños lo solicitan. Por supuesto que tenemos 25 defensorías descentralizadas en lo territorial. Cada vez que actúa el consejo es porque algo está pasando, sino no tenemos que participar", precisó, al tiempo que advirtió que, de acuerdo a lo que les reportó el Ministerio de Educación porteño, nunca se solicitó un refuerzo calórico para la menor.

En concreto, los docentes de la menor que falleció sostienen que elevaron numerosos reclamos para evitar este desenlace: "Era alumna desde el año 2017, cuando comenzó primer grado. Ya en los primeros días de su ingreso a la escuela, se pidió la intervención del Equipo de Orientación Escolar, debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia. Durante los años 2018 y 2019 se presentó un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda. Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorgó el año pasado. Recién en el año 2020, el EOE deriva su situación y solicita la intervención de la Defensoría zonal. Esta situación se reiteró en los años 2021 y se actualizó en el 2022, pero al día de la fecha a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo".

"Esto está en plena investigación y a la fiscalía se le está aportando toda la información que nos va requiriendo. Conforme a lo que nos manifestó el Ministerio de Educación no hubo ese pedido de refuerzo, pero vuelvo a repetir y quiero dejar en claro que es un momento doloroso también para la comunidad educativa y deberíamos analizar esto en frío, cuando se termine la investigación judicial", explicó la funcionaria.

Consultada sobre si el Gobierno inició una investigación interna, advirtió: "Desde que tomamos conocimiento del hecho existe reuniones de que cada área ha puesto un representante para rever los protocolos que tenemos. No podemos permitir que se vuelva a repetir. A esta familia, nosotros como Concejo, verificamos que recibía la comida diaria en el comedor, que es de otra área de la Ciudad, y vamos evaluando de acuerdo a la necesidad que va teniendo la familia. Cuando hubo una situación que el Equipo de Orientación Escolar consideró que debíamos intervenir, nosotros acudimos a acompañar a la familia".

A la hora de hablar de las viandas que se reparten en los comedores y en los colegios de la Ciudad, Leguizamón explicó que eso depende de la cartera que conduce Soledad Acuña. "Nosotros trabajamos con el área nutricional todo lo que es comida en las escuelas, como también en los hogares. Se trabaja a través de una dieta nutricional de un profesional, que es el que elabora qué es lo que se le solicita a la empresa prestadora. Ese área corresponde al ministerio de Educación. Nosotros estamos cuando se arma el potencial nutricional que debe tener la alimentación que reciben en el colegio".