El Gobierno presentó el Plan Federal de Ciencia: “Estamos dando un paso a la Argentina del desarrollo”

El presidente Alberto Fernández presentó el Plan Federal de Ciencia, que incluye los programas "Equipar Ciencia" y "Construir Ciencia". Lo hizo en el Museo del Bicentenario, en la Casa de Gobierno, y estuvo acompañado por el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

El Programa Federal "Equipar Ciencia" da la posibilidad a las instituciones científicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) de acceder a equipamiento mediano y de gran porte, imprescindibles para la realización de estudios y análisis de alta complejidad. Su objetivo principal es ampliar la maquinaria estratégica a regiones del país cuyo acceso no se encuentra actualmente garantizado.

Por su lado, "Construir Ciencia" brinda la oportunidad a los organismos del sistema científico argentino de crear o adecuar la infraestructura necesaria para la investigación e innovación tecnológica.

Durante el acto, el presidente aseguró: "Algunos pensaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que firmar indefectiblemente, iba a significar una postergación el país. Pero nadie está postergado la Argentina. Hemos dado demasiadas muestras de que no estamos postergando al país”.

En ese sentido, continuó: “Nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita; no ajustamos ni en la educación ni en ciencia ni en tecnología. En nuestra cabeza no hay otra cosa más que seguir pensando en el crecimiento y el desarrollo económico. Estamos en una situación compleja en la que no dejamos de advertir los problemas que vivimos en materia inflacionaria. Estamos buscando herramientas. Hay un conflicto mundial que está complicando el escenario, los precios de los alimentos y la energía volaron y eso es un problema para nosotros también".

Además, el máximo mandatario de Argentina dijo: "Pero nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita. Nunca pensamos que la solución pase por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología. Nunca pensamos que la solución pase porque los que reciben la Tarjeta Alimentar no reciban más recursos cuando lo están necesitando. Nunca pensamos en eso, nunca".

Por otra parte, Fernández aseguró: "Hoy estamos dando un paso hacia la mejor Argentina, la del desarrollo. El avance de la ciencia y de la tecnología nos permite un mejor futuro. Había quedado muy descuidado en los últimos años, tuvimos la preocupación desde el primer día de ampliar el marco. Nuestro objetivo debe ser federalizar la inversión en materia de ciencia y tecnología. Basta de tanto desequilibrio y desigualdad en el país”.

Por último, aseguró: "La Argentina necesita desarrollarse y no podemos seguir construyendo una Argentina con un centro desarrollado y dos periferias al norte y al sur que están mucho más atrasadas, para que el desarrollo sea real necesitamos equilibrar recursos y fuerzas para que crezca el norte y sur. Queremos darles los recursos a los científicos, los instrumentos y los edificios, para que desarrollen la ciencia y la tecnología porque allí está el futuro de la sociedad".