El Gobierno reperfiló el bono AF20: el impacto en el dólar y cómo sigue la economía

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que pateará el pago del bono AF20, luego de dejar desierta ayer la licitación para intentar canjearlo. De esta forma, solamente abonará los intereses de ese bono y el capital recién en septiembre de este año. La decisión fue tomada después de que la semana pasada sólo el 10% de los tenedores aceptaron la propuesta del Gobierno.

La disposición de Economía afecta principalmente a las personas físicas, ya que las humanas no fueron reperfiladas por lo que se descuenta que en las próximas jornadas haya una presión mayor sobre el tipo de cambio y suba del riego país como consecuencia del no cumplimiento del Gobierno. Incluso, en el comunicado oficial que difundió Guzmán cargó contra los mercados. "Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente", manifestó.

Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales"

Inmediatamente luego del reperfilamiento, ese bono bajó un 40% su valor y arrastró a todos los demás títulos que tiene el Estado. A la par de los bonos, el Merval registraba una caída del 3,11% y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street en promedio retrocedían un 5%.

Al cierre de esta nota, todas las cotizaciones legales e ilegales del dólar mostraron una fuerte suba. El dólar mayorista oficial se encuentra $63,25 en el Banco Nación, pero hay que sumarle el recargo del 30%, es decir un valor de $82,23. Las mayores subas se registraron en el Contado con Liqui, que tocó los $85 y el dólar bolsa llegó a los $83, por lo que las dos formas de comprar dólares de forma legal sin el límite del cepo de US$ 200 siguen con la tendencia de ser más caros que el oficial.

La situación con el AF20 generó también que el riesgo país se ubique en 1932 puntos básicos y se espera que ante esta cesación de pagos siga en plena suba.