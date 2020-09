El Gobierno salió a respaldar a Berni y apuntó contra la oposición por el reclamo de la Bonaerense

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo hoy que no está en los planes del gobernador Axel Kicillof pedirle la renuncia al ministro de Seguridad, Sergio Berni, después de las protestas de la Policía Bonaerense que ya comenzaron a extenderse por fuera del Conurbano.

“Berni sigue en su cargo, absolutamente, no hay ninguna razón por la cual debería dejar su cargo”, dijo Bianco en diálogo con radio La Red, en donde además ratificó a la cúpula de la fuerza policial.

Tal y como contó BigBang, la situación por la protesta policial podría escalar en las próximas horas, luego del rechazo de los representantes de los efectivos. Es que desde la Provincia ofrecieron un aumento del 30% a pagar en tres cuotas, mientras los miembros de la bonarense quiere al menos un 56% de suba salarial más otras cuestiones.

“Acá no hay una oferta que se tiene que validar porque no hay un sindicato ni una paritaria; acá hay una determinación del gobierno bonaerense de otorgar un aumento, que será comunicada por decreto”, explicó Bianco. Un dato no menor es que hoy las autoridades de la Provincia adelantaron que el anuncio formal del plan integral de seguridad, y en donde estarían plasmadas varias de las demandas de los efectivos, se haría mañana.

Los referentes de las movilizaciones esperaban ser recibidos a media mañana. Sin embargo, esa reunión aún está lejos de concretarse porque la Gobernación se rehúsa a establecer una mesa de negociaciones. Ayer a la medianoche hubo un intento que no prosperó.

En ese contexto, Bianco culpó a diferentes de Juntos por el Cambio y deslizó que podrían llegar a estar detrás de la protesta. “Vimos que algunas personas que tomaban la palabra en representación de algunos sectores de la fuerza, en forma no oficial y seguramente ilegítima, decían que eran apolíticos y en redes sociales muestran una militancia partidaria vinculada a Juntos por el Cambio; es información, no es interpretación”, dijo.

Si bien en las primeras horas de ayer desde las dos representaciones que tienen los efectivos de la bonaerense, Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, y Nicolás Masi, Secretario General de SiPoBa, solicitaron trece puntos de reclamos, antes de sentarse cerca de la medianoche a negociar con el ministro de Seguridad la lista subió hasta dieciocho.

