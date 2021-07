El Gobierno subió al ring a Vidal y la desafío a que detalle las políticas pyme de su gestión: los números

Se pica la campaña. Después de que María Eugenia Vidal cuestionara a la administración de Alberto Fernández por la política impositiva e hiciera foco en la delicada situación que atraviesan las pymes desde el inicio de la pandemia, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, le salió al cruce, la subió al ring y la desafió a que detalle cuáles fueron las políticas públicas que llevó adelante a favor de las pymes durante su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y qué sucedió con el entramado productivo durante los cuatro años de administración macrista a nivel nacional.

"Si a Vidal le preguntarán cuáles fueron las políticas para cuidar a las pymes durante su gestión, no se va a acordar ninguna porque no había", disparó el secretario en diálogo con FM La Patriada, el mismo día en el que se anunció el lanzamiento del programa Te Sumo, que busca que los jóvenes de 18 a 24 años puedan acceder al primer empleo.

Días atrás, la ex gobernadora bonaerense que ahora compite en la Ciudad aseguró que uno de los ejes de su campaña será el impulso de la reforma impositiva: "Hay que bajar los impuestos a la producción. Hay muchas barreras para quien quiera dar hoy empleo en la Argentina. Tenemos que discutir una reforma impositiva que alivie a la inmensa mayoría de las empresas, que son Pymes y no multinacionales. Lo segundo: hay que aliviar a los sectores más castigados. No es lo mismo haber tenido una empresa de delivery que haber tenido un bar o un hotel en el último año y medio".

Merediz también señaló que las pymes que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales, y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral de las y los jóvenes. El programa busca, en una primera etapa, acompañar la generación de 50 mil nuevos puestos de trabajo; otro de los temas en los que hizo hincapié Vidal: "Hoy el problema es la inflación, el trabajo que perdimos, la pyme que está ahogada de impuestos".

Esta no es la primera vez que se cuestiona el apoyo (o la falta de) del Gobierno nacional a las empresas que se vieron afectadas en su producción por la pandemia. Es por eso que desde BigBang nos encargamos de recolectar todos los programas que se llevaron adelante tanto desde Nación, como desde la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Y así, mientras que el distrito administrado por el partido político de Vidal sólo llevó adelante la condonación del ABL al sector hotelero (de abril a septiembre) y la exención a los ISB, en territorio bonaerense y a nivel nacional las billeteras se abrieron un poquito más.

Millón a millón, cuánto desembolsan Nación, Provincia y Ciudad para ayudar a los más golpeados por la pandemia

En concreto, de acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño a este medio hace sólo un mes, en este momento rigen tres iniciativas del Gobierno porteño en materia de asistencia financiera:

Condonación del ABL al sector hotelero de abril a septiembre.

al sector hotelero de abril a septiembre. Exención a los ISB para el sector gastronómico por tres meses: de mayo a junio.

para el sector gastronómico por tres meses: de mayo a junio. Exención a los ISB del sector salud (para sanatorios privados) por dos meses: mayo y junio.

Consultados sobre el impacto en la recaudación del Gobierno por las medidas de condonación, desde la cartera de Desarrollo Económico y Producción porteña advirtieron que los números no están disponibles. Sin embargo, remarcaron otras iniciativas que se llevaron adelante el año pasado para la adaptación de la Ciudad a las nuevas disposiciones sanitarias:

Intervención de más de 390.000 metros cuadrados con demarcaciones para garantizar el distanciamiento social e incentivar el comercio de escala barrial y el sector gastronómico.

Construcción de 17 kilómetros de nuevas ciclovías.

Ampliación provisoria de veredas en ejes comerciales.

peatonalización de más de cien calles que benefician a más de 975.000 vecinos y 1.850 locales comerciales.

Durante el año pasado, Larreta activó una línea de créditos del Banco Ciudad y la condonación del pago de ABL a sectores puntuales, así como moratorias para el pago de deudas de ABL y patentes. A continuación, el detalle completo:

Condonación del ABL en junio y julio para el sector de comercio no esencial y gastronomía.

Exención a los ISB para los gastronómicos por seis meses (de septiembre del 2020 a febrero del 2021).

Créditos del Banco Ciudad a tasa del 12 por ciento por cinco meses (de julio a diciembre): los destinatarios fueron comercios no esenciales y gastronómicos.

Moratoria del pago de ABL y patentes para el sector de comercio de enero del 2019 a octubre del 2020, con un monto máximo de deuda de 1,5 millones (que luego se amplió).

Extensión de la moratoria para el pago de ABL y patentes de enero del 2019 a octubre del 2020 para hotelería y centros comerciales, con un monto máximo de deuda de entre 15 y 18 millones.

La asistencia que otorga en la actualidad la provincia de Buenos Aires: $70.000 millones

A diferencia del jefe de Gobierno porteño, Axel Kicillof sí anunció nuevas medidas de asistencia de cara a la etapa de aislamiento y restricciones que comenzó a regir este sábado. "Sabemos y el que no sabe, es porque quiere hacer daño, que el virus ha traído a nivel mundial una calamidad económica. Estamos hablando de una de las caídas del producto bruto y del comercio mundial más grandes de la historia", contextualizó durante su anuncio el gobernador bonaerense.

Eliminación de las retenciones de ingresos brutos por parte de ARBA a los sectores más afectados por la pendemia: salas de teatro y complejos cinematográficos; discotecas y salones de fiesta; restaurantes y bares; establecimientos deportivos, jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil. Se les aplicará una alícuota del cero por ciento en los regímenes de retenciones, percepciones bancarias y tarjetas durante julio, agosto y septiembre.

Relanzamiento del Plan Covid-19: esquema de pagos para regularizar las deudas impositivas vencidas desde el primero de enero hasta el 31 de agosto del 2021, que abarca a ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores.

Suspensión de embargos judiciales hasta el mes de agosto.

Moratorias para los planes de pagos para regularizar las deudas vencidas del primero de enero al 31 de agosto del 2021. Impuestos alcanzados: ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores.

Programa de Sostenimiento Económico de Actividades Afectadas por la pandemia por $2.000 millones: el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense invertirá $2.000 millones para un aporte no reembolsable destinado a monotributistas, micro y pequeñas empresas dedicadas a brindar servicios de transporte escolar, salones de fiestas y calesitas; jardines maternales, gimnasios, restaurantes, bares y clubes nocturnos, entre otros.

Ampliación del programa Preservar Trabajo y eliminación de la incompatibilidad por haber recibido ATP para las actividades más afectadas. Alcanza a rubros de transporte, panaderías y confiterías, mueblerías, fabricación de juguetes, artículos de librería, fabricación y reparación de maquinarias, edición e impresión, curtidos y cueros, entre otros.

Ampliación de la inversión social por 70 mil millones: aplica para los programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para sumar al Servicio de Alimentación Escolar (SAE) a 300 mil beneficiarios, alcanzando a los 2 millones de niños, niñas y adolescentes. Además, se habían ampliado los receptores del programa Envión para capacitación y formación, aumentado la jubilación mínima que depende de la Provincia en un 35% y las pensiones asociadas, y destinando un 50% más del presupuesto para la compra directa de alimentos.

Fondo de Cultura y Turismo por 500 millones de pesos: se amplió el programa Preservar Trabajo, con el objetivo de ayudar a sostener el empleo. Desde el Banco Provincia, se puso en marcha una nueva línea de crédito destinada a la compra de materiales para mejorar viviendas y obras pequeñas, se amplió el programa REPYME y se fortalecieron los planes que promueven el consumo en los comercios de cercanía.

Además, se promulgaron las leyes de Fortalecimiento Productivo, que implica una moratoria general de impuestos patrimoniales para 3 millones de contribuyentes y 3.800 Pymes, y la ley que crea el régimen de monotributo simplificado para un millón de bonaerenses. La medida tendrá un alcance total de tres millones de contribuyentes y más de 3.800 pymes.

Programa envión: en la actualidad cuenta con 35 mil beneficiarios y va a llegar a 50 mil jóvenes.

en la actualidad cuenta con 35 mil beneficiarios y va a llegar a 50 mil jóvenes. Ampliación del servicio alimentario escolar: llegará a dos millones de beneficiarios, incorporando a 300 mil niños, niñas y adolescentes. Además, se amplía el presupuesto en un 50 por ciento para la compra directa de alimentos.

Aumento de la jubilación mínima y de las pensiones en un 35 por ciento: la medida alcanza a 31 mil bonarenses.

y de las pensiones en un 35 por ciento: la medida alcanza a 31 mil bonarenses. Nuevo fondo para el turismo y la cultura: 500 millones de pesos para afrontar gastos de adecuación de locales y espacios para su funcionamiento.

500 millones de pesos para afrontar gastos de adecuación de locales y espacios para su funcionamiento. Nueva línea de créditos a tasa subsidiada, Provincia Renueva: la inversión total será de cinco mil millones de pesos destinados a otorgar créditos de hasta 100 mil para mejores habitacionales en viviendas.

la inversión total será de cinco mil millones de pesos destinados a otorgar créditos de hasta 100 mil para mejores habitacionales en viviendas. Cuenta DNI: descuentos del 15 por ciento para apoyar a los comercios de cercanía.

El aporte adicional al ya contemplado en el presupuesto del Gobierno nacional: $273.200 millones

En el discurso en el que anunció el regreso a una fase más restrictiva casi a nivel nacional, Fernández dedicó un tercio de su tiempo para detallar las nuevas medidas de asistencia económica y financiera que acompañarán estos nueve días de aislamiento. “Nuestra inversión sanitaria desde el inicio de la pandemia ya alcanza los 480 mil millones de pesos”, precisó el presidente, al tiempo que recordó que los aportes adicionales a los contemplados en el presupuesto serán costeados con el incremento de la recaudación y los millones del Aporte Solidario Extraordinario.

Empresas: $66.500 millones.

Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). La inversión del programa asciende a $52.000 millones.

Incremento del monto del salario complementario para los y las trabajadoras de los sectores críticos y de salud: pasa de $18.000 a $22.000. La inversión será de $6.000 millones.

Incorporación del sector gastronómico al REPRO y reducción de las contribuciones patronales a los sectores críticos. Inversión de $8.500 millones.

A esta batería de ampliaciones se suma el anuncio que realizó el jueves el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz. En principio, las empresas que perciben el Repro II podrán postergar los pagos de los créditos bancarios vigentes. La medida fue dispuesta por el Banco Central y será la misma entidad la que informará el listado de las beneficiadas. De esta forma, las entidades financieras deberán incorporar las cuotas impagas en el mes siguiente al final de la vida del crédito.

Un dato no menor: las cuotas postergadas se actualizarán sólo por la tasa prevista en el crédito original y las empresas que adhieran no deberán pagar intereses resarcitorios. Además, los beneficiarios no serán considerados como deudores, ni serán informados a la Central de Deudores, manteniendo así su capacidad de seguir tomando créditos.

También se anunció la línea de créditos de mil millones de pesos para el reacondicionamiento del sector gastronómico, cuya finalidad es la de ayudar a los bares y restaurantes a acceder a sistemas de calefacción de exteriores que les permitan sostener la actividad al aire libre, tal y como recomiendan los infectólogos. Las Pymes gastronómicas que deseen realizar las readecuaciones de sus locales por la llegada del invierno tendrán a disposición un crédito con un plazo de 36 meses, que comenzarán a pagar recién a mediados del 2022 (se les darán doce meses de gracia). Los beneficiarios de estos créditos son desde sociedades, autónomos y monotributistas con certificado MiPyME vigente con una antigüedad de 12 meses de vigencia en el mercado.

El objetivo de la línea es que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los elementos necesarios para mantener la actividad durante los meses de frío, como calefacción, aislamiento, generadores de aire caliente, medidores de oxígeno, sombrillas y gacebos.

En lo que respecta a los montos, los monotributistas desde la categoría A hasta la K podrán acceder a líneas que van desde los 100 mil a los 500 mil pesos. En el caso de autónomos y sociedades, el máximo será el equivalente a cuatro meses de ventas, con un tope de tres millones de pesos. Otro dato importante es el pago directo a proveedores: el Banco Nación podrá hacer el desembolso directo para los locales que lo requieran, mediante la presentación de la factura de proveedores y declaración jurada.

Familias: $18.000 millones

Tarjeta alimentar: alcanzará a casi cuatro millones de chicos, chicas y adolescentes. La inversión mensual para el financiamiento del pago será de $18.100 millones.

alcanzará a casi cuatro millones de chicos, chicas y adolescentes. La inversión mensual para el financiamiento del pago será de $18.100 millones. Ampliación del Programa Progresar con becas para la terminación de la primaria y secundaria; la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y la formación de enfermeros y enfermeras. El programa alcanzará a un millón de jóvenes con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. La inversión para el 2021 supera los $28.000 millones.

con becas para la terminación de la primaria y secundaria; la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y la formación de enfermeros y enfermeras. El programa alcanzará a un millón de jóvenes con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. La inversión para el 2021 supera los $28.000 millones. Ampliación de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares a 700 mil beneficiarios. Inversión de $29.000 millones.

y asignaciones familiares a 700 mil beneficiarios. Inversión de $29.000 millones. Transformación del Programa Potenciar Trabajo para asociarlo con actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadoras y trabajadores inscriptos cobrarán en mayo $12.204 y $14.040 a fin de año. Inversión anual de $167.000 millones.

Sectores puntuales: $188.700 millones.

Cultura y turismo: se reforzaron las partidas presupuestarias en más de $4.700 millones.

Salud: para la atención de la segunda ola de Covid-19 se invertirán $144.000 millones. Esto incluye la adquisición de vacunas ($72.000 millones), el bono por tres meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector.