El Gobierno suspendió la repatriación de los argentinos varados y Flybondi canceló sus vuelos hasta el 30 de abril

El presidente Alberto Fernandez anunció este miércoles que el regreso de los argentinos que están varados en distintos países, algunos de ellos clasificados como “de alto riesgo” y quieren volver al país quedará "suspendido" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable".

"Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista con el Telefé. Sin embargo, indicó que instruyó al canciller Felipe Solá para que "ayude con recursos a los que están en el exterior" hasta que pueda "ordenarse este tema".

"Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres también", aseguró el presidente.

El jefe de Estado advirtió que el gobierno argentino "está tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia" que afecta al mundo. "El resto, que espere un poco. Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable", señaló.

El presidente también sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea. "No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", aseguró.

Desde el 15 de marzo pasado, cuando se prohibieron los vuelos regulares para dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el aislamiento social obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo, más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos los 38 de Aerolíneas Argentinas y Austral, fueron autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para transportar a argentinos que habían quedado varados en el exterior.

A esos vuelos se sumaron los que realizaron los dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladaron a ciudadanos argentinos varados en Perú, con lo que la cifra de personas que regresaron al país ascendió a cerca de 23 mil.

Además de la aerolínea de bandera, las empresas privadas que se sumaron a los operativos para concretar el regreso de ciudadanos argentinos fueron Latam, Gol, Flybondi, Jetsmart, Iberia, Air France, KLM, Lufthansa, Emirates, Ethiopian, Qatar, American Airlines, Air Belgium, Neo Spa y North Star Air.

Fuentes del Ministerio de Transporte indicaron que todavía no hay definiciones sobre el procedimiento de los vuelos excepcionales que traerán al resto de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior, ya que el tema "se está estudiando".

Mientras tanto, la cifra de argentinos en situación de espera en distintas partes del mundo asciende a cerca de 10 mil, distribuidos en Europa, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, España, India, Perú, Punta Cana y México, entre otros destinos.

Para los argentinos que regresaron, el Ministerio de Transporte dispuso más de 20 micros desde el aeropuerto de Ezeiza para facilitar el regreso de quienes deben ir a sus provincias y ciudades, mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aportó ocho camionetas, a las que se agregaron dos minibuses, para así sumar más servicios y trasladar a más pasajeros.

De esta manera, trabajadores, junto a voluntarios y voluntarias del organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, colaboran en el traslado de pasajeros que no podían hacerlo por sus propios medios hacia distintas zonas en el centro porteño o hasta el aeroparque Jorge Newbery, donde abordaron vuelos de cabotaje a sus respectivas provincias.

Flybondi suspendió sus operaciones hasta el 30 de abril

La compañía low cost suspendió sus operaciones hasta el 30 de abril a raíz del avance del Covid-19 y de las medidas de cuarentena y de aislamiento preventivo y obligatorio dispuestas por las autoridades. A través de un comunicado, la compañía consideró que “es necesario tomar decisiones responsables y con una conciencia social que es clave para frenar la propagación del virus”, en el contexto actual de la propagación de la enfermedad.

Explicaron que “los vuelos se reactivarán a partir del 1 de mayo de 2020, aunque eventualmente podría reiniciar sus operaciones y ajustar su cronograma de venta, conforme vayan modificándose las decisiones de gobierno respecto de la situación”.

También aclararon que “la compañía mantendrá la venta activa para los vuelos con fechas posteriores al 30/04”. Por otra parte, detallaron que la suspensión de los vuelos es tanto para su operación doméstica como regional, ya que rigen en el país restricciones nacionales para el cabotaje y el cierre de fronteras para los vuelos internacionales.

Pese a estas restricciones, el comunicado indicó que “Flybondi se puso a disposición de las autoridades para contribuir con los vuelos de repatriación, con el traslado de personas que deban realizar una misión humanitaria, como también el transporte de medicinas y alimentos”.

Aquellos pasajeros que tengan pasajes para volar durante las fechas de suspensión, recibirán un voucher por el monto del ticket abonado. El mismo será enviado en los próximos 30 días, tendrá una vigencia de un año, servirá para reprogramar el vuelo a partir del 30 de abril y tendrán prioridad todos los pasajeros que tengan programado su vuelo para el mes de abril de 2020.