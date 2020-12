El Gobierno ultima detalles para cerrar algunas fronteras y la Provincia da marcha atrás con las fiestas al aire libre

La marcha atrás con la habilitación de las fiestas para 200 personas en la provincia de Buenos Aire al aire libre y la chance concreta de que se comiencen, luego de las festividades, a cerrar algunas fronteras puntuales, son las dos cuestiones troncales que se debaten por estas horas en el Gobierno Nacional y en la gestión de la provincia de Buenos Aires.

La pronvincia no habilitará las fiestas de hasta 200 personas al aire libre.

En lo que respecta a las fronteras, la idea del presidente Alberto Fernández es que los cierres sean, tal y como publicó en exclusiva ayer BigBang, “quirúrgicos”. Es decir, que no se cierren todas las fronteras del país al mismo tiempo, sino que las medidas se tomen con algunos países por un lapso determinado

La intención que prima por estas horas, y que podría confirmarse en el transcurso del día, es sumar a otros países europeos y a Brasil a la lista en la que está Reino Unido desde el primero de enero hasta el diez (ante el aumento de casos y la aparición de una nueva cepa de Covid-19). “Se le va a dar tiempo a los extranjeros que están en Argentina para que decidan si se quedan más tiempo o irse”, explicaron fuentes del Gobierno.

El Gobierno analiza cerrar fronteras ante el avance del coronavirus.

La prohibición y cierre de frontera no correría para los argentinos en el exterior por lo que no se replicarán los vuelos de repatriación, como sucedió al principio de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

A la par, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó hoy que no reglamentará la habilitación para las fiestas al aire libre para 200 personas, por lo menos hasta que termine el año, según sostuvo hoy en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

"No vamos a habilitar más actividades por ahora" aseguró el funcionario, y explicó que "solo en una semana" el aumento de casos fue de "un 50%". Por esto mismo, aclaró que no se van a habilitar espacios abiertos "para hacer reuniones de hasta 200 personas”.

Bianco indicó además que los protocolos estaban aprobados y que ya habían sido estudiados conjuntamente con la provincia. "No vamos a publicar ni el protocolo ni la habilitación de esas fiestas", dijo y comentó que en la misma semana que hicieron los anuncios, aumentaron también los casos. A su vez, el funcionario señaló que esos eventos se habían determinado "para evitar las fiestas clandestinas" y que "cada municipio sería el encargado de habilitar un espacio público abierto”.

Sin embargo, la decisión ya cosechó varias críticas. "Realmente estás habilitando a que se junten 2000, 3000 personas de riesgo en un bingo o en un casino por cuestiones económicas y estás decidiendo no brindarle un ámbito seguro para que se diviertan los jóvenes. Seguimos empujando a los jóvenes a que se tengan que divertir sin ley, sin cuidados, sin seguridad. Esto tenemos que pensarlo como padres y no me cambiaría nada que mañana cierren casinos, bingos, teatros”, le dijo a BigBang Ariel Gambini, socio fundador de IDEAr (Industria del Entretenimiento Argentino)

“Te volvería a preguntar, con los jóvenes, que es un segmento etario que ya te demostró el hartazgo y que no va acatar ningún tipo de medida sanitaria. La pregunta del millón acá es, ¿con los jóvenes qué vas a hacer?, ¿cómo los vas a contener?, ¿cómo los vamos a cuidar? Nosotros ofrecimos propiciar un ámbito seguro, más allá de lo rentable. Un lugar donde los jóvenes se puedan divertir de un modo seguro y controlado. Con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer?, ¿a dónde los vamos a empujar? Estamos utilizando la misma fórmula que vemos claramente que fracasó en Europa. Nosotros venimos tres meses después y ni siquiera nuestra soberbia nos permite aprender de los errores ajenos”, agregó.