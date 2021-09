"El hijo que le va a nacer": Beatriz Sarlo y su brote clasista, sexista y xenófobo por el embarazo presidencial

Una más y van. Beatriz Sarlo se hizo eco de la confirmación del embarazo presidencial y expuso su punto de vista en una entrevista a la señal de noticias TN. La intelectual se mostró crítica de la decisión del presidente Alberto Fernández de confirmar lo que ya era público y hasta notorio: su mujer, la primera dama Fabiola Yáñez, cursa la décima semana de su primer embarazo.

"En todos los lugares del mundo eso se comunica, pero no con personajes tan secundarios y desvaídos como la primera dama, a la cual nunca le escuché la voz. ¿Vos le escuchaste la voz? Otras primeras damas dan discursos porque llevan comida a niños que la necesitan o porque inauguran un jardín; a esta primera dama, menos que muda la he visto. Todo está así. Celebramos o nos importa el embarazo de una estrella de tercer rango del espectáculo, así que... ¿cómo no nos va a importar que Fernández va a estar preocupado por lo menos una semana antes del parto?", disparó Sarlo.

En su análisis, Sarlo consideró que la confirmación se trató de una estrategia para "lavar la imagen" del presidente y de la primera dama después del festejo clandestino en Olivos, aunque anticipó: "Esta foto se va a consumir muy rápido. La gente está muerta de hambre y tiene otras prioridades". Envalentonada, la intelectual continuó con su análisis social, aunque con una marcada visión clasista, misógina y hasta xenófoba: "A esa gente (por los pobres), esto le importa nada. Dirá: 'Ojalá a mi hijo le tocara un décimo de lo que le va a tocar al chico que le va a nacer a esta señora. Es probable que ya cuando se aproxime el parto y se vea más la panza la gente comience a ablandarse y a enternecerse; eso sucede, aunque no me imagino que suceda en otros países, como en Alemania".

No conforme con acusar al pueblo argentino de "sensible", Sarlo le dio instrucciones al presidente sobre cómo debería manejar la comunicación del nacimiento de su segundo hijo: "Mi idea es más bien imposible: que el 'primer damo' de esa primera dama modere las cuestiones y le diga al periodismo: 'No vamos a mostrar el nacimiento, ni fotos de las primeras horas; y tampoco vamos a adelantar el nombre o el sexo'. En este país nacen chicos que se mueren. Bajá la noticia, Fernández. No seas descerebrado. El presidente debería practicar una mirada de solidaridad con el país que está gobernando. La política, para mí, debería ser el silencio. Que el próximo niño o niña Fernández-Yañez nazca en silencio".

Por último, Sarlo relativizó las críticas que recibió el presidente por la ausencia de mujeres en la renovación del gabinete: "Si una me habla de la astrología y otra de cualquier otra pavada, los géneros no me sirven para nada". Y, para cerrar su análisis, también se refirió a la carta que publicó la semana pasada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Lo que muestra es que está encima de la Presidencia y que, además, lo quiere comunicar al pueblo argentino: 'Ustedes, todos giles, lo votaron a este; pero yo estoy por encima, le digo que tiene que nombrar a Manzur y cuáles tienen que ser los cambios en el Gabinete. No se adoctrina a un Presidente con una carta".