El hombre de confianza de Scioli, la interna del 2015 y las claves del proyecto "Daniel 2023"

Cuando Daniel Scioli estaba cerca de ser presidente en 2015, había una persona que el candidato había postulado como el futuro jefe de Gabinete de su gestión: Alberto Pérez, el mismo que había ocupado ese rol en los ochos años que fue gobernador bonaerense y su hombre de confianza durante gran parte de su carrera política.

"Yo sigo militando junto a él como siempre", aseguró ocho años después de la derrota electoral en diálogo con BigBang. "Más allá de mi relación con él, la cual después de tanto tiempo juntos también se transforma en una relación de afecto personal, porque nos conocemos y hacemos política juntos desde hace más de 25 años; él me ayudó para que yo pueda ser diputado en la Ciudad, me eligió como jefe de Gabinete en la Provincia y después dijo que en caso de ganar iba a ser su jefe de Gabinete en la Nación", recordó.

En una entrevista exclusiva, el referente descartó que los sectores del kirchnerismo y La Cámpora hayan jugado en contra de Scioli durante la contienda electoral con Mauricio Macri, como aseguró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en declaraciones recientes. Además, calificó a la PASO del Frente de Todos (FdT) como algo "indispensable" y consideró que "parte de la Justicia evidentemente ha querido quitarle legitimidad ante la sociedad" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cuál es su opinión de la declaración del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respecto a que La Cámpora "jugó a perder" la elección de 2015?

-No es que tengo una opinión sobre eso. Yo tengo una certeza: yo trabajé junto con el Gobierno nacional de ese momento, con el kirchnerismo y con La Cámpora. En lo político, en lo territorial, en lo comunicacional, para la campaña de Daniel Scioli presidente laburaron a la par nuestra para ganar. Todos queríamos ganar. Y eso lo viví, no es que es una opinión, ni es algo que me dijeron. Sin querer confrontar con nadie, ni con los dichos de Aníbal ni nada. Pero yo vi que trabajaron codo a codo para que ganemos.

Los rumores eran muchos en aquel entonces...

-Más que rumores, te estoy diciendo: yo era jefe de Gabinete, el hombre más cercano políticamente a Daniel y esto lo vi trabajando con ellos. No me lo contaron. Era diario el trabajo durante la campaña. A ver, estoy hablando para lo que uno trabajó, después si salió bien o mal, o nos equivocamos o no... pero trabajaron al igual que nosotros para ganar las elecciones. En eso soy categórico. Total certeza de la buena voluntad, la buena fe, y el esfuerzo para ganar la elección. Y lo digo enfáticamente por los rumores. Lo vivimos. Aunque eso no quiere decir que no hayamos cometido errores.

¿Cuál es la perspectiva de Daniel Scioli candidato?

-Además de trabajar juntos y de la confianza mutua y personal que tenemos, nosotros vemos la política de la misma manera. Somos consecuentes y leales a un pensamiento. Él fue el vicepresidente de Néstor (Kirchner), durante ocho años fuimos gobierno en la Provincia mientras que Cristina era presidenta, después fue él candidato a presidente de este espacio.

Nosotros coincidimos con los núcleos fundamentales de las políticas que venimos llevando adelante y defendiendo desde 2003, que tienen que ver con el empleo, la inclusión, sumar derechos. Así que somos leales a las ideas y consecuentes. Y eso nos hace estar siempre en el mismo lugar. No estoy acá por obsecuente, estoy acá por convicción. Y yo seguiría siendo amigo de Daniel aunque no pensáramos igual, aunque sí lo hacemos.

Nuestra lealtad es más que nada a las ideas"

Tenemos que seguir trabajando y es muy difícil que la gente pueda tener credibilidad en quienes un día dice una cosa y al otro dicen otra. Nuestra lealtad es más que nada a las ideas y eso me hizo también estar al lado de Daniel, porque fue coherente con lo que pensaba él, yo, lo que pensábamos juntos, y bancamos en el mismo lugar las cosas que nos pasaron.

Ante tantas dudas de quién se presenta y quién no, está creciendo la idea de Scioli candidato. A pocos meses de las PASO, ¿cuál es la posibilidad que usted ve que termine siendo el candidato de unidad del Frente de Todos (FdT)?

-Y, falta todavía. Yo no estoy en la discusión estructural de cómo se va a terminar definiendo, pero él fue claro y yo pienso lo mismo. Creo que se tiene que definir a través de una PASO. Es una excelente herramienta para un partido político, es mucho más necesaria para un Frente y para una coalición como es el FdT es indispensable.

Nosotros creemos que las PASO son el instrumento para que el ciudadano elija el mejor candidato. Hay muchos. Daniel dijo: 'Cuenten conmigo, tengo experiencia, tengo voluntad, he madurado con la crisis internacional en Brasil'. Así que la expresión de él fue clara: quiere ser uno de los candidatos que ofrezca el FdT para que le demos variantes a los ciudadanos de diferentes y buenos candidatos. Por ahora eso creo que ya es suficiente, en el sentido de que hay tiempos políticos que se van a ir dando en las próximas semanas y meses.

¿Cómo ve el escenario de la oposición?

-No suelo opinar mucho de los demás. Sin duda, pese a los matices, estoy convencido que ellos tienen una visión y una conducción clara. Juntos por el Cambio (JxC) es el macrismo.

Scioli quedó a pocos puntos de ganarle a Macri. En este escenario post paso por La Rosada, ¿cree que sería diferente el resultado en un ballotage?

-Creo que sí. Creo que Daniel quedó con crédito por dos motivos. Primero por haber dicho lo que iba a pasar si ganaba Macri, que lamentablemente después fue lo que sucedió. Y segundo porque las ideas que expuso son claras a la luz de lo que está viviendo el mundo hoy, que son el camino que tienen que tomar los países de esta región y sobre todo la Argentina. La producción, el empleo, abrirnos al mundo poniéndoles a nuestros productos trabajo argentino, el tema de las nuevas tecnologías, una visión moderna y de inserción en el mundo para poder vender nuestros productos, cuidar nuestros recursos naturales y saber que tienen que ser argentinos.

El programa es muy similar al del 2015, pero la economía está en una situación distinta. En caso de que Scioli fuera presidente no se encontraría con el mismo país con el que se encontró Macri

-Pero los temas que digo son estructurales de la Argentina. Nosotros tenemos recursos naturales, una restricción generalmente de dólares, con lo cual tenemos que tratar de sumar exportaciones a través del valor agregado de nuestros recursos naturales, la inteligencia argentina, el impulso de nuestros institutos tecnológicos, nuestras universidades.

Por eso decía: tienen doble valor sus palabras, porque dijo con todas las letras lo que estábamos convencidos de que iba a pasar si ganaba la oposición, y propusimos un camino que a la luz de lo que pasa en Argentina y el mundo sigue siendo el que puede llevar al desarrollo de nuestro país, que tiene toda la potencialidad para salir adelante. Y hoy se está haciendo un esfuerzo enorme desde el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, para sentar las bases de una economía, con todos los problemas que tenemos, básicamente traccionados por la herencia que recibimos, la pandemia, la guerra, por todo lo que sabemos.

Ni el Presidente, ni el ministro, ni Daniel ponemos excusas. Es una realidad. Ahora, los problemas estructurales se resuelven con políticas en mediano y largo plazo. A parte van a tener un efecto casi inmediato, porque ahora viene un buen momento para la Argentina, porque se está terminando el gasoducto Néstor Kirchner, nos vamos a empezar autoabastecer de energía. Tenemos Gas, petroleo, alimentos y muchos recursos como el litio también, que van a posibilitar que Argentina tenga un crecimiento importante. Siempre que sepamos que los recursos de los argentinos, son de los argentinos.

Scioli dijo que con los narcotraficantes estaba "a la derecha de la derecha", ¿cómo evalúa esa declaración?

-Tenemos que hablarle muy claro a la ciudadanía. Los problemas fundamentales son que los salarios le alcancen, llegar a fin de mes, poder vivir mejor y más seguros, y cuando existen bandas criminales ligadas al narcotráfico, como dijo Daniel, dispuestas a todo, uno tiene que ofrecer, dentro del marco del Estado de Derecho, todas las garantías a los ciudadanos, de que el Estado también está dispuesto a enfrentar con mucha fimeza y vigor, el accionar de estas bandas delictivas.

Nosotros le hablamos a la ciudadanía. Siempre, pero en los momentos más difíciles es cuando más claro hay que hablarle a la ciudadanía. Y Daniel habló claro. Yo no tengo en este tema ninguna tara ideológica. El Estado tienen que ponerse al servicio de los ciudadanos, puso el ejemplo de lo que hizo Lula (Da Silva) cuando ingresó a La Rocinha (la favela más grande de Brasil), uno de los lugares en ese momento más inseguros y dominados por el narcotráfico, y una frase que siempre recordamos, que dijo 'si tiran con tiros, nosotros no podemos responderle con pétalos de rosas'. Eso es una posición política, que no quiere decir más que eso. Que la gente tiene que estar segura que no va a temblarle el pulso nunca para defender a los ciudadanos. Por supuesto, y no hace falta decirlo, es un demócrata que siempre ha accedido a los lugares de responsabilidad a través de las urnas, dentro del marco del estado de derecho y de la democracia.

Macri decía en 2015 que "la inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar", ¿cuál es el plan de Scioli para frenar la escalada inflacionaria?

-Lo voy a decir con sus palabras: dijo 'Quiero ser muy prudente en estos temas porque es una pelea muy fuerte que está dando el Gobierno'. Cualquier cosa que uno pudiera decir puntualmente de trabajar para que baje la inflación, podría parecer negativo. Y al contrario, nosotros creemos que lo que está haciendo está muy bien y que después, como decía recién, que la economía hay que cuidarla como un todo.

Cuando nosotros crezcamos, tengamos mejores salarios, más obras porque exportamos mayor valor agregado, cuando no sea la restricción externa un problema como viene siendo en las últimas décadas en la Argentina, más lo que se está haciendo, vamos a poder tener resultados y la gente lo va a poder ver rápidamente. Pero no es sencillo y no hay que decirle a la sociedad cosas que no son. Requiere de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también es posible.

¿Usted considera que la vicepresidenta está proscripta?

-Lo único que sé es que parte de la Justicia evidentemente ha querido quitarle legitimidad ante la sociedad, por la política que llevó adelante, por los intereses que en su momento pudo haber tocado. Y lo demás es una discusión que podrán llevar los abogados legalistas. Sin duda que lo que se buscó y lo que se busca con ella es quitarle legitimidad como figura política a través de estos fallos.