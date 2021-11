El Hospital Garrahan denunció a Carlos Kambourian por usar dinero de la institución para gastos personales

En las últimas horas, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunció al ex director de la institución, Carlos Kambourian, por usar dinero de la institución para “gastos personales”. El candidato de Juntos por el Cambio deberá devolver más de un millón de pesos y 11.700 dólares. Además deberá explicar por qué razones utilizó un vehículo de traslado de pacientes del nosocomio para viajar a su esposa y a sus hijos cuando se había tomado licencia.

Según detallaron en la acusación, Kambourian, quien militó contra la vacunación durante la peor parte de la pandemia de coronavirus, no respetó la cuarentena cuando estaba infectado de coronavirus y criticó ferozmente y sin datos el plan de vacunación del gobierno nacional, no tuvo forma de justificar los gastos que realizó en diversos bares y restaurantes de Argentina, España y Estados Unidos.

Por otra parte, en la denuncia también se especificó que el candidato a concejal de Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas usó una tarjeta corporativa para comprar pasajes y pagar cenas en el Hotel Alvear, uno de los más caros de la Ciudad de Buenos Aires. También usó la misma tarjeta para organizar el festejo de su cumpleaños con los que habría comprado comida, bebidas alcohólicas y demás objetos para la celebración.

A principios de 2021, cuando el Plan de Vacunación contra el coronavirus se había iniciado hacía semanas en Argentina, el médico pediatra militante de Mauricio Macri y ex candidato en las últimas elecciones, había escrito en su cuenta de Twitter: “Pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con los hospitales llenos de pacientes. Y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tweet”. El vaticinio de Kambourian no pudo estar más errado. De hecho, Argentina se encuentra primera en el ránking de vacunación de todo el planeta.



Según el Consejo de Administración del Garrahan, los dos sumarios en los que denunciaron las irregularidades referidas al uso y a la rendición de gastos efectuados con las tarjetas corporativas del hospital y el uso indebido de un vehículo fueron las que originaron ambas denuncias penales en la Justicia contra Kambourian.

“En el caso de Kambourian encontramos más de 120 gastos tanto en el exterior, Estados Unidos, España, como en el interior del país. Dichos gastos incluyen almuerzos, cenas, refrigerios, taxis, gastos de farmacias”, comienza el informe. Y continuó: “Además de que los gastos se realizaron cuando Kambourian estaba de licencia. Tampoco cuenta con las autorizaciones pertinentes. También se registraron gastos nocturnos y otros realizados durante los fines de semana o feriados sin que se exponga la relación con el Garrahan. Es por ello que consideramos que los gastos descriptos no pueden ser avalados de ningún modo. No se encuentran justificados en orden al funcionamiento, metas o fines de la institución”.

El Consejo del Garrahan también detalló: “Existió un real perjuicio para el Hospital Garrahan, por lo que se intima al pediatra a Kambourian la suma, a valores históricos, de 220.741,35 pesos y 5.874,03 dólares. Además deberá abonar otros 123.272 pesos y otros 4.735 dólares por intereses. Y otros 97.468 pesos y otros 1.138 dólares”.

Además deberá abonar otra suma: 383.317 pesos que deberían haberse depositado a los 10 días de firmado el dictamen. “Kambourian dispuso durante el período en cuestión del vehículo de manera exclusiva para uso personal o de personas allegadas, incluso familiares ajenos a la institución. Se consigna que el chofer, Damian Paryniuc, utilizó el vehículo para trasladar a la esposa y el hijo del pediatra y que además hubo oportunidades en que ella lo conducía. Hay actas como las número 472 y 474 en que se deja constancia de que Kambourian se llevaba la camioneta habiendo pedido licencia, es decir pura y exclusivamente para uso personal. Según la resolución del Consejo de Administración, el Doctor Muerte se quedó con el vehículo durante un año y medio, de febrero de 2018 a septiembre de 2019”, detallaron en el expediente.

Por gastos de combustibles y amortización de vehículo tiene que abonar otros 43.300 pesos por infracciones de tránsito, lo que en total suma los 383.317 pesos que le exigen depositar en 10 días. Si no los paga, el hospital le iniciará un juicio. ¿Qué hizo Kambourian? Respondió a través de Twitter pero no explicó sus actos de corrupción por los que fue denunciado sino que le dedicó un mensaje a las autoridades del Garrahan: "Autoridades del Hospital Nacional (Garrahan) están un tanto inquietos, me cuentan. Y sí. Formar parte de un gobierno que se va se hace difícil. Perseguir no es una solución, estimados".