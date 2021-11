El intento de defensa de Kambourian: sigue sin explicar qué hizo con la plata del Garrahan

Después de que el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciara al ex director de la institución y ex candidato de Juntos por el Cambio, Carlos Kambourian, el mediático médico ensayó una suerte de defensa, en la que se definió como un perseguido político, pero no explicó qué hizo con el millón de pesos y los 11.700 dólares que utilizó para "gastos personales" durante su gestión.

"Probaron amenazándome. Probaron amenazando a mis hijos. Probaron silenciándome. Y armando una causa. Ahora prueban con la tapa de un diario oficialista. ¿Y si prueban haciendo algo por la gente que no los votó? Quizás funcione. ¿Es cara la tapa, no? Un honor", fue el primer tweet que compartió, después de que la denuncia saliera en la tapa de Página 12.

Luego de compartir distintos mensajes de "apoyo" a su gestión en el Garrahan, el mediático médico apuntó contra el acto que se llevó adelante en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia. ¿Qué hizo? Compartió una imagen de los delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación de la entidad que participaron de la movilización.

"Hay un motivo para todo. Durante mi gestión en el Hospital Garrahan se trabajaba. Todos los días. Algunos no estaban de acuerdo. Estas horas de militancia las pagás vos. Algunas tapas de diarios también. ¿Queda claro, no?", se preguntó con ironía, aunque -de nuevo- no explicó los gastos irregulares que se le adjudican, entre los que se destacan: gastos en bares y restaurantes (en España, Estados Unidos y Argentina), el pago del festejo por su cumpleaños, el manejo irregular del auto oficial y cargos nocturnos efectuados con la tarjeta corporativa, incluso cuando estaba de licencia.

Kambourian prosiguió con su intento de defensa cuestionando la movilización convocada por el Gobierno. "Si te cuesta conseguir que te atiendan en un hospital, podés entender porque (Sic). La prioridad para este gobierno hoy no es tu hijo, es 'militar' y perseguir. Tus impuestos pagan estos sueldos. ¿No deberían estar trabajando hoy?", volvió a preguntarse.

Una vez más, el ex candidato de Juntos por el Cambio no explicó el destino del dinero que se le reclama, que también sale de los impuestos de los argentinos y argentinas. "Encontramos más de ciento veinte gastos tanto en el exterior, Estados Unidos, España, como en el interior del país. Dichos gastos incluyen almuerzos, cenas, refrigerios, taxis, gastos de farmacias. Kambourian dispuso durante el período en cuestión del vehículo de manera exclusiva para uso personal o de personas allegadas, incluso familiares ajenos a la institución", sostiene la presentación.

En una breve entrevista al diario Perfil, Kambourian insistió con la hipótesis de la persecución política: "Me vienen molestando con esto las autoridades del Garrahan desde hace un año y medio, desde que empecé a denunciar en los medios el robo de vacunas y el mal manejo de la pandemia. El objetivo es molestar al que piensa diferente, en este caso a mi, que estoy en las antípodas. Sobre las acusaciones puntuales responderán mis abogados, que están trabajando en el caso. Yo responderé en la Justicia en caso que tenga que hacerlo".