El intendente "fan" de Tik Tok tiene coronavirus: estuvo con Verónica Magario y Arroyo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, confirmó el lunes por la noche que dio positivo en el test de coronavirus y se suma a la larga lista de dirigentes políticos que se contagiaron en las últimas semanas. Aseguró que se encuentra en buen estado y que permanecerá aislado en su vivienda. El fin de semana estuvo con la vicegobernadora Verónica Magario y la semana pasada compartió una actividad con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El propio intendente confirmó anoche la novedad a través de sus redes sociales, donde indicó: “Hace un rato me acaban de informar que el hisopado que hice en el día de ayer al mediodía arrojó como resultado que soy COVID-19 positivo. Me siento muy bien, cumpliré por el momento con un estricto aislamiento en mi domicilio”. Además, agradeció los mensajes de apoyo.

Menéndez, que está en su segundo mandato como intendente de Merlo, tiene 53 años y se convirtió en el segundo intendente del Conurbano bonaerense en contagiarse de coronavirus, luego de Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, quien estuvo internado diez días y hasta debieron hacerle una transfusión de plasma.

El intendente de Merlo estuvo en contacto el fin de semana, un día antes de someterse al testeo, con la vicegobernadora bonaerense, Verónia Magario. Pero además, la semana pasada se había reunido con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con quien firmó un acuerdo para que el Gobierno nacional transfiriera fondos para comprar alimentos y productos de higiene para la asistencia en comedores y barrios vulnerables.

En las fotos de ambos encuentros se observa tanto a Menéndez como a Magario y Arroyo manteniendo la distancia social y utilizando barbijos. Semanas atrás, Arroyo había debido aislarse preventivamente luego de haber estado en contacto estrecho con Insaurralde, quien había dado positivo.

INTENDENTE TIK TOK

Meses atrás, Menéndez quedó envuelto en una insólita polémica, luego de que grabara una serie de videos divertidos junto a su familia y los publicara en la red social Tik Tok, la más descargada del planeta y cuyo éxito entre los más jóvenes es total. Increíblemente, contó que le pidieron que dejara de publicar ese tipo de videos porque tenía una función pública.

Tras los cientos de reproducciones que habían cosechado sus videos, Menéndez grabó otro donde se lo veía junto a su hijo Santiago, diciendo: “Santi, se pudrió todo. No podemos hacer más Tik Tok”. Ane la consulta del chico, él agrega: “Y… porque yo soy intendente y los intendentes no pueden jugar al fútbol, no pueden jugar, no pueden bailar, no pueden saltar, no pueden hacer chistes, no se pueden divertir”.