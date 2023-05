El intendente Julio Zamora acompañó a 77 familias de Tigre en la firma de sus escrituras

En el marco de la Ley 10.830, el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires, bajo el programa “Mi escritura, mi casa”, realizaron un acto de firma de escrituras perfectas, directas y no aranceladas, para que 77 familias de Tigre avancen en el sueño de la casa propia. El intendente Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora, acompañó a los vecinos beneficiados durante el evento realizado en el Museo de la Reconquista.

“Realmente estos son actos conmovedores para los vecinos. 77 tigrenses reciben, en el marco de la escrituración social, el primer instrumento que les va a servir para tener la escritura definitiva. Se trata de vecinos Benavidez, Rincón de Milberg, El Talar, Don Torcuato, General Pacheco, Troncos de Talar y Ricardo Rojas”, destacó el jefe comunal y agregó: “El agradecimiento al gobernador Axel Kicillof por esta firma que significa seguir avanzando en algo tan importante para las familias que es la vivienda propia, el tener la certeza de que tienen un título, que son noticias que impactan de lleno en estas familias de Tigre y significa que vamos creciendo de lleno en el desarrollo humano de nuestra comunidad”.

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que, por cuestiones económicas, no han logrado escriturar en forma particular. En el trámite interviene la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre, ofrece la posibilidad de escriturar en forma no arancelada a familias e instituciones de bien público.

Luego de realizar la firma junto al escribano, Hugo Medina, vecino de Las Tunas en la localidad de General Pacheco, afirmó: "Es el sueño de toda persona tener su propia escritura. Muy agradecido por toda la gestión. Me parece perfecto, y es lo que se tendría que hacer siempre, el trabajo en conjunto es para beneficio del ciudadano y la verdad que contento por el trabajo que viene realizando Zamora”.

Durante el encuentro y por primera vez se firmaron escrituras de Adecuación por Identidad de Género en los términos de la ley 26.743. Además, se firmaron las escrituras del Palacio Municipal de Tigre, del centro de salud de La Paloma, el edificio donde funciona Zoonosis y el terreno donde se encuentra la Asociación de Ex combatientes de Malvinas en General Pacheco.

Además, Paez Teresa Petrona, vecina de Rincón de Milberg expresó: “Significa mucho, toda una vida de trabajo para adquirir lo que tengo, impuestos al día, y esto es una bendición para nosotros. Estoy súper contenta”.