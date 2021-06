El juego de fichas: la gran PASO de Juntos por el Cambio y los caminos en el oficialismo que conducen a Tolosa Paz

Diego Santilli (Juntos por el Cambio)

El vicejefe de Gobierno ya no reniega más de ser candidato a diputado nacional, algo que no lo seducía. Ante la negativa final de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Santilli terminó de afianzarse como la opción 1 de Rodríguez Larreta. Con base en su gestión como ministro de Justicia y Seguridad más el nivel de exposición que alcanzó con el inicio de la pandemia, Santilli hace tiempo que comenzó con sus bajadas al conurbano primero y al interior bonaerense después.

Buscará encabezar la nómina para que este sea tu trampolín de cara a la competencia por la gobernación en 2023.