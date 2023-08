El lado secreto de Guillermo Yanco: quién es y de qué vive el marido de Patricia Bullrich

Corrían los menemistas años ’90, más precisamente 1997 cuando en un acto político una particular mujer deslumbró a Guillermo Yanco. Ella era Patricia Bullrich que en ese momento oficiaba como diputada nacional por el partido Unión por la Libertad. En ese momento ya había colgado los botines de "peroncha y montonera", cuando se fue del Partido Justicialista, al que perteneció desde 1972 a 1996.

Cuentan las malas lenguas que cuando Yanco conoció a Patricia la invitó a salir varias veces, pero ella se negaba a salir. Sin embargo, cuando al fin aceptó la invitación, los tortolitos no se separaron nunca más. De hecho, están en pareja hace 25 años (y contando). Un dato curioso es que nunca hasta ahora han pasado por el Registro Civil.

Entre las parejas más importantes de Bullrich figuran Néstor Ortíz en los ’80, que fue su primer marido con quien tuvo a su único hijo Francisco Langieri Bullrich, que ahora tiene 44 años. Él mismo fue el que generó el escándalo por su designación en la Secretaría País Digital que depende del Ministerio de Modernización en Argentina. Tras las críticas, el en ese momento presidente Mauricio Macri prohibió la designación de cargos estatales a familiares.

Volviendo a la línea de quién es el hombre que siempre está detrás de Bullrich, nos preguntamos de qué vive Yanco. Las ocupaciones son varias: dirige junto a Claudio Avruj (ex secretario de Derechos Humanos en la gestión de Cambiemos) el portal de noticias sobre la comunidad Judía en Israel en Argentina y el mundo.

Pero no se queda solo ahí, Yanco es abogado mediador, tuvo un programa de radio que se emitía por FM Cultura llamado "Propuesta Abierta” y hasta ofició como actor independiente alguna vez. Esto nos lo hizo saber la propia Bullrich que compartió orgullosa una publicación en su cuenta oficial de Facebook: “Para que lo reconozcan es el más bueno”, posteó aquella vez.

¿Querés más? ¡Hay más! Yanco oficia como vocal titular del Instituto de Estudios Estratégicos de la Seguridad que preside Bullrich y que estuvo en el ojo de la tormenta porque en muy pocos años creció de manera extraordinaria: en 2019 tenía ingresos de 741 pesos y en 2022 pasó a 85 millones de pesos ¿Inexplicable?

Por otra parte, el compañero de la candidata cambiemita también es el Vicepresidente del Museo del Holocausto fundado el 26 de abril de 1993 cuya misión principal es “mantener viva la memoria la de la Shoá. Su función es investigar, transmitir, informar, difundir y educar para concientizar a la sociedad acerca de las graves consecuencias del racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo”.

Durante el año 2019, plena gestión macrista y el summum de la era Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, Yanco fue designado como empleado de la Legislatura porteña y desde ese momento tuvo una categoría “T1”. Durante la gestión macrista también “ligó” otro cargo como Asesor de la Unidad de Ministros integrante de la comisión tripartita durante noviembre de 2000, según informaron desde “Argenzuela” programa de C5N.

“Que no se meta con mi marido”

Javier Milei se metió con todas, desde Pampita hasta Lali y también Bullrich y hasta con el marido de Patricia acusándolo de generar una opereta en su contra: “El marido de Patricia Bullrich fue quien fogoneó la mentira de cuando yo fui a la AMIA. Recibí mucho afecto por parte de las personas que estaban en el acto. Sin embargo, dijeron que a mí me insultaron, me abuchearon, me escupieron y que, como me quisieron linchar, me tuve que ir".

Es por esto que Bullrich “mandó a guardar” sus palabras a Javier Milei: “Que no se meta con mi marido, que se meta conmigo, discuta conmigo, Milei. Cuando se meten con su hermana, a Milei no le gusta. Así que le digo que discuta conmigo”, dijo ofuscada la ex Montonera.