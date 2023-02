El Larreta candidato habló de todo: D'Alessandro, la seguridad en CABA, la grieta, Macri y más

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio su primera entrevista tras anunciar su candidatura a presidente. En diálogo con Argenzuela, criticó a quienes hacen de la división de los argentinos su principal bandera y aseguró que "la grieta es una avivada de algunos políticos", y que gracias a ella la Argentina tiene un "100 por ciento de inflación y 40 por ciento de pobreza".

"Hay que terminar con las peleas. Basta de pelearnos y pelearnos, y plantear que el que piensa diferente es un enemigo y que hay que exterminarlo. Esta cosa de peleas a muerte... basta. Hay gente que piensa diferente, es perfectamente válido, pero respetémonos", pidió el mandatario.

"Ochenta años llevamos peleándonos los argentinos: con divisiones, peleas, la grieta famosa. Así estamos. ¡Mirá a dónde llegamos! 100 por ciento de inflación, 40 por ciento de pobreza. Esta es la Argentina producto de la grieta. La grieta es una avivada de algunos políticos que ven que les puede llegar a convenir electoralmente sumar más votos y por eso la profundizan", alertó en diálogo con Jorge Rial.

"Soy candidato a presidente. Me había comprometido que antes de hablar de candidaturas iba a recorrer el país entero y lo hice. Fui a todas las provincias, sobre todo a escuchar, aprender, estudiar, conocer los temas", reconoció Larreta. "Estoy decidido a hacerlo. No veo ninguna razón para ocultarlo. Siento que estoy preparado para la tarea, para el desafío que significa. Tengo experiencia de muchos años de laburo y de gestión", agregó.

Respecto a las acusaciones que recibió de dirigentes de su propio espacio, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o el diputado nacional Fernando Iglesias, quienes lo acusaron de tibio por su nuevo discurso, el porteño contestó que no va a entrar en polémicas. "La firmeza que vale no es la de estar gritando desde la tribuna, y mucho menos cuestionar a otro de un mismo grupo político. La firmeza la tengo peleando contra la inseguridad en la CABA, donde logramos la menor tasa de delito de la historia. La tuve cuando cerraron las escuelas", recordó el precandidato.

El conductor le recordó que, luego de las críticas de su espacio, salió a distanciarse del kirchnerismo. "La definición exacta es que no me pondría de acuerdo", explicó, asegurando que sí dialogaría con el otro espacio, pero que considera que nunca se pone de acuerdo con ellos. "Con el kirchnerismo que cerró las escuelas, mientras yo las mantuve, y que cree que se van a controlar los precios mandando militantes de La Cámpora a los supermercados, no me voy a poner de acuerdo", consideró.

Luego relativizó sus declaraciones: "Si a mí me eligen para ser presidente, yo no puedo decir con el gobernador tal voy a hablar porque estoy de acuerdo, pero con el otro no porque no. Es una locura eso. Así no vamos a ningún lado. Para dialogar con el que piensa diferente se necesita más coraje que para ponerte del otro lado de la tribuna y desde afuera tirar piedras e insultar todo el tiempo", indicó Larreta.

"Terminar con el pasado quiere decir que ahora hay elecciones y la gente va a elegir gobernadores, diputados, intendentes. Con lo que la gente elija, que yo creo que va a haber recambio, va a haber que dialogar. No sólo con lo que piensan igual que yo, con esos es facilísimo", precisó sobre su nueva postura anti-grieta.

Luego se metió en el escándalo que protagonizó su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, quien quedó expuesto por sus relaciones personales con miembros del Poder Judicial porteño y nacional, fundamentalmente por la connivencia que se mostró en los chats filtrados con Silvio Robles, el vocero del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

"Marcelo D'Alessandro es, primero, uno de los responsables más importantes de que tengamos la tasa de delito más baja de la historia. Tenemos la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Por esta situación pidió licencia. No tiene nada que ocultar. Al tipo le pincharon el celular. No existe. Es un atentado a la intimidad", denunció Larreta. "Hay un dictamen de la Justicia que dice que los chats son adulterables. Los que él dijo que son editados, yo le creo", lo defendió.

El jefe de Gobierno negó que haya sido "fuego amigo" la operación contra D'Alessandro, aunque se preocupó porque "pasaron los días, pasó un mes y medio" y todavía no se sabe quién lo hizo. "Estamos hablando de chats espiados. No le podemos dar veracidad a esos contenidos que surgen ilegalmente, porque le estamos dando legalidad a algo que está mal", agregó.

Ante la pregunta de Rial de si no le hacía ruido que se junten jueces, funcionarios y empresarios, como en Lago Escondido, el precandidato dijo que "habría que hacerlo público" con una Ley de Lobby, como existe en otros países. "El Presidente debería publicar su agenda y hacer transparentes las reuniones. El tema está en la clandestinidad. Un dueño de medios es un empresario, si se tiene que reunir con él, que lo diga", opinó.

Sobre la Agencia Federal de Inteligencia, Larreta confesó que "hay que hacer algo". "Inteligencia se necesita en cualquier lugar del mundo, pero para el terrorismo, la seguridad internacional, para apoyar investigaciones policiales. En Estados Unidos tenés la CIA apuntando hacia el exterior y hacia dentro el FBI. A mí me gusta ese modelo", reconoció.

"Yo no hablé de las fuerzas armadas combatiendo el delito en las calles. No están entrenadas para eso ni están preparadas. Yo planteo algo intermedio, que se ocupen del cuidado de las fronteras. No es la calle. No es el día a día de la lucha contra el delito en la calle. Yo creo que pueden tomar el rol de cuidar las fronteras, que es una situación intermedia, no es sólo hacia afuera. Pero con eso liberás a miles y miles de gendarmes que hoy están cuidando las fronteras y le das una función concreta y operativa a las fuerzas armadas", propuso Larreta. "Obviamente que es algo que tiene que ser transitorio dada la urgencia del problema. Hoy tenemos zonas del país que están tomadas por la droga. Rosario es un drama: sicarios, matan gente. Es transitorio hasta que se fortalezca la Policía", agregó.

"Los datos de inseguridad hoy son muy parecidos en todos los barrios de la Ciudad. Delito cero no existe en ningún lugar del mundo. El año pasado tuvimos 85 asesinatos. La primera vez en la historia que bajamos de 100. Son 85 familias desgarradas. Cada caso es un drama", expresó Larreta sobre las estadísticas porteñas. "Ahora, yendo al caso puntual de la policía que asesinaron, no era un hecho delictivo: era un señor que estaba tirado en el suelo por un problema de salud", añadió.

"Los policías están de a uno, sino necesitás el doble de policías. Si hubiera un hecho delictivo, ahí sí podría haber pedido apoyo. Pero era un hecho de salud. Un señor que se había desvanecido. Le acercó un vaso de agua y otro le metió la mano, le sacó la pistola y le metió un tiro. No era un hecho delictivo", reflexionó sobre el episodio que terminó con la vida de Maribel Salazar hace casi un mes en la estación Retiro del subte C.

"En la Ciudad había tres lugares que eran muy calientes en tema de bandas narcos. Dos los erradicamos: la 31 y la Zabaleta. Si vos ves la tasa de crímenes y asesinatos en esa zona, bajó en los últimos tres años y hoy tiene el mismo nivel que en casi cualquier otro barrio de la Ciudad. El lugar donde queda algún resabio, es en la 1-11-14. Es el último lugar de la Ciudad donde está la Gendarmería. Y no les estoy echando la culpa ni nada por el estilo. Se trabaja muy bien con ellos y con la Justicia. Pero la tasa de delito sigue bajando. Hace 15 años teníamos más delitos que Santiago de Chile y Montevideo y hoy tenemos casi la mitad". expuso.

Sobre el liberal Javier Milei, reconoció que le cuesta evaluarlo porque "no tiene experiencia" como gestor. "Me cuesta evaluarlo sobre cómo sería como funcionario". También se expresó respecto a quien puede ser su rival en la interna y aseguró que "en Estados Unidos hay ocho precandidatos".

"Mi decisión ya la planteé, la dije y no depende de qué decidan otros. Si (el ex presidente) Mauricio Macri decide ser candidato o no, (el gobernador de Jujuy) si Gerardo Morales o (Elisa) Carrió... cada uno tiene su derecho. Si tenemos que competir, está todo bien si somos dos, cuatro, seis. Lo bueno es que hay una regla, y ya sabemos cómo es, que la gente elija que es lo más sano. No busquemos más soluciones mágicas, no hay: hay que laburar, eso es lo que hay que hacer en la Argentina, y no pelearnos más", cerró Larreta.