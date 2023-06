"El liberalismo y Juntos por el Cambio se necesitan": Espert es el nuevo candidato a presidente del PRO

El 24 de junio tendrán que estar definidas las listas con los candidatos presidenciales para las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y estando a menos de un mes de que eso suceda, todavía se siguen postulando diferentes figuras políticas.

En las últimas horas, Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, lanzó su precandidatura para el Frente de Todos a través de un video publicado en su Twitter oficial, en el cual aseguró: “Quiero ser presidente para garantizar que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente”. En la misma línea, competiría en las PASO por un lugar contra Daniel Scioli, que fue el primero en postularse.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora, fue el turno de José Luis Espert, que ya se había presentado como candidato a presidente en el 2019 con el que era su partido, “Unite por la Libertad y la Dignidad”, pero al perder, terminó siendo Diputado Nacional del partido Avanza Libertad. Ahora, apuntó a dar un giro y se unió a Juntos por el Cambio. ¡De Guatemala a Guate peor, Espert!

Finalmente, en diálogo con Noticias Argentinas, confirmó que será candidato a presidente por Juntos por el Cambio, al igual que Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. “Confluimos en un nuevo espacio en donde el liberalismo tiene un pie con el PRO”, asentó.

"Lo mío es un pleno: o gano la interna y soy candidato a presidente por Juntos por el Cambio o no hay cargo electivo para mí. Habrá cargo ejecutivo el día de mañana en el gobierno de Cambiemos, en algún lugar, pero eso ya es futuro", analizó.

De cara a lo que serán las PASO, con cuatro candidatos en la lista, manifestó: "Yo, José Luis Espert, si pierdo la PASO, cosa que no creo porque me tengo muchísima fe, como soy cabeza de lista quedo afuera para la general en cualquier otra lista. No mis candidatos, que es la negociación que estamos llevando a cabo en este momento con los pisos electorales".

Sobre la relación que fomentaron entre su partido y el PRO, comentó: "Confluimos en un nuevo espacio en donde el liberalismo tiene una silla en un pie de igualdad con el PRO, con el radicalismo, con la Coalición Cívica y con Encuentro Republicano Federal. Somos la quinta pata de este nuevo espacio. Creo que le hemos dado un aire fresco que será aún mayor cuando empiece la campaña".

En la misma línea, agregó: “Es para que el liberalismo esté dentro de un espacio grande, con gran desarrollo territorial con intendentes, concejales, legisladores, gobernadores porque para hacer los cambios que hay que hacer se requiere eso. Es lo que el liberalismo estaba necesitando mientras que Juntos por el Cambio necesitaba esta bocanada de aire fresco con todas las reformas que nos definen y que la Argentina necesita que se hagan. Una reforma del Estado, una laboral, la previsional, de comercio exterior que son nuestros caballitos de batalla". Sin embargo, no pretende que suceda lo que pasó con el radicalismo cuando se unió al PRO, que quedó desafectado de la mayoría de los cargos.

"Al radicalismo no se lo tuvo en cuenta en los espacios de poder una vez que ganó el PRO. A los liberales nos necesitan tanto, hay que hacer tantas cosas y se necesita de tanta reputación que creo que Cambiemos nos va a requerir en un lugar importante más allá de cómo nos vaya en la PASO", concluyó.