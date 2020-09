Aviso de último minuto, recorte y la reunión de urgencia de Larreta: irá a la Justicia

Al inicio de la semana, cerca del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tenían la certeza de que, tal y como sucedió en los días previos a cada extensión de la cuarentena como consecuencia de la pandemia, comenzarían los dardos desde diferentes sectores del kirchnerismo por las aperturas de actividades económicas y por el modo de gestionar la crisis sanitaria. En los planes no estaba el anuncio de la rebaja en la coparticipación federal.

Desde el entorno de Larreta, advierten que desde marzo de este año el tema no se había vuelto a tocar, ni siquiera en las charlas privadas que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Olivos o en los múltiples contactos diarios que mantienen también con Axel Kicillof. Las únicas dos referencias que reconocen desde el larretismo vinieron primero del lado de la ex ministra de Economía de Daniel Scioli, la actual secretaria de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis, que en declaraciones a la prensa sostuvo que el tema estaba en la agenda y luego se "dieron por enterados" por el discurso sobre “la opulencia” de la Ciudad que días atrás dio el presidente.

Antes de esas dos señales, en plena campaña electoral, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había planteado la necesidad de bajar la coparticipación de la Ciudad, cuando comparó lo que recibe el municipio de La Matanza con el territorio porteño en cantidad de habitantes.

Por otro lado, Batakis es una conocedora de los problemas que tiene el reparto de la coparticipación, ya que durante su administración provincial no realizó casi ninguna obra púbica con dinero de la provincia de Buenos Aires por la falta de fondos como consecuencia de la disputa entre Scioli y Fernández de Kirchner. Ese modus tuvo algunos desenlaces trágicos como la inundación en la ciudad de La Plata en 2013, que ocasionó al menos (porque existen varios índicos de manipulación de las cifras) 85 muertos.

Si la primera sorpresa fue el llamado que recibió Rodríguez Larreta del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, cinco minutos antes del anuncio a modo de aviso; la segunda fue la publicación del decreto en el Boletín Oficial hoy. Es que la normativa establece que el porcentaje de coparticipación que debe recibir la Ciudad es del 1,4% cuando en el anuncio se afirmó que la reducción era del 3,5% al 2,5%.

Esta mañana, el presidente negó que la comunicación haya sido tal y como cuentan desde la Ciudad. "Le mandé un mensaje de texto a Horacio. Le dije: 'Quédate tranquilo, vamos a resolver estos problemas de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, no tenés que intranquilizarte'. No lo hice para jorobar a nadie", precisó.

No obstante ello, la principal certeza es que Rodríguez Larreta, de no mediar ningún cambio o negociación de último momento, avanzará con una presentación ante la Corte Suprema. Un dato no menor es que el máximo tribunal del país falló en reiteradas ocasiones a favor de la autonomía de la Ciudad, como también en contra de la forma en la que se administra la coparticipación federal. Ahí creen, desde el Gobierno porteño, que tienen un punto a favor.

Pero también hay otro no tan favorable y que tiene, sin ir más lejos, al ex presidente Mauricio Macri como protagonista. Es que en 2015, la provincia de Santa Fe le ganó un juicio a la Nación en la Corte por las modificaciones que sucedieron durante la década de los noventas en el sistema de jubilaciones y la forma en la que se originaban los fondos de la ANSES y su posterior distribución. El fallo tuvo implicancias nacionales en todas las provincias, pero la única que no lo cobró fue justamente Santa Fe por no ponerse de acuerdo entre Macri y el ex gobernador socialista Miguel Lifschitz.

Mientras la pata judicial evaluaba cómo seguir adelante, la mesa chica política del jefe de Gobierno procuraba determinar los pasos a seguir. Quien también recibió un aviso previo cinco minutos antes fue el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, por parte del Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Después de los llamados, según pudo reconstruir BigBang, vieron el anuncio y decidieron convocar una reunión de urgencia.

De no mediar cambios, Rodríguez Larreta tiene pensado dinamitar la relación con la Casa Rosada. “La bronca, sobre todo, es porque lo ponen en un lugar en el cual nunca quiso estar y buscó siempre diferenciarse. Lo ubicaron en un escenario de polarización extrema como con el que tienen ellos (por el kirchnerismo) con Macri”, explicaron

Pero, además, el cimbronazo sucedió en un momento de equilibrismo en la relación entre Fernández y Rodríguez Larreta. En las últimas charlas que mantuvieron empezaron a ver cómo iban a hacer para buscar un punto de encuentro en la situación de la pandemia del coronavirus debido a que en la Ciudad la cantidad de casos diarios se encuentra en una meseta, alta, que se ubica siempre a una distancia mayor al 10% de diferencia con el pico registrado en el AMBA.

Mientras que, por cuestiones sanitarias lógicas, el resto de las provincias empiezan a experimentar los primeros focos reales de cantidad de contagios. Sin ir más lejos, en la provincia de Neuquén el sistema de camas de terapia intensiva ya está al 100%.

Como consecuencia, una de las cuestiones centrales iba a estar con cómo comunicar sin fisuras este nuevo escenario. Sobre eso, se iba a puntualizar la semana próxima cuando nuevamente se tengan que reunir los mandatarios provinciales con el Presidente.

Pero el impacto político también le cae de lleno a Kicillof. La decisión de convocar a los intendentes del conurbano de Juntos por el Cambio y de no adelantarles de qué trataba el anuncio llega en un momento en donde el gobernador está intentando, con dificultad, lograr que la Cámara de Senadores provincial avance con algunos proyectos de ley.

Allí, en donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, el rol de los intendentes Néstor Grindetti de Lanús, Jorge Macri de Vicente López, y Julio Garro de La Plata -más el rol de la ex gobernadora María Eugenia Vidal- resultó clave para que a principio de año Kicillof consiga las leyes de emergencia, la suba de impuestos y el endeudamiento. Esos tres jefes comunales fueron no sólo al anuncio, sino que las cámaras de la transmisión se encargaron sistemáticamente de mostrarlos; algo que los fastidió y mucho.

En términos de números, el recorte de un punto de la coparticipación a la Ciudad representa $35.000 millones a 2020. Para el año que viene, cuando esperaban que se reanuden las conversaciones, la cifra sería aun mayor. Con este nuevo escenario, desde el territorio porteño saldrán el 25% de los recursos coparticipables y de la masa total solamente se recibirá el 2,5%.

Es decir que la Ciudad aportara casi 20 veces más de lo que recibe. La que lo sigue en esa lógica de diferencia es la provincia de Buenos Aires, que aporta cerca del 44% y recibe 24%, casi el doble que la Ciudad.