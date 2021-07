El machirulo ilustrado: el prontuario machista de Mauricio Macri, en su versión actualizada

El ex presidente Mauricio Macri se convirtió en tendencia hoy por una declaración sobre las esposas de los hombres que generó repudio por su profundo significado machista. “El cambio genera ambivalencias. La misma persona, que dice yo quiero cambiar y cuando llega el último momento empiezan las dudas. Cuántas veces nos salvamos que nuestra mujer diga: 'No lo aguanto más, lo tiro por la venta, pero después dice y si no consigo algo mejor', se quedan aguantándonos más tiempo, el cambio te genera esas dos cosas”, sostuvo el ex mandatario.

La frase, dicha durante un encuentro del Partido Popular (PP) en Madrid, no es la primera expresión machista que el ex mandatario pronuncia en público. En 2019, en plena campaña electoral en busca de su reelección, Macri comparó el nivel negativo de reservas del Banco Central (BCRA) que recibió de la administración de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 con el uso de las tarjetas de crédito por parte de las mujeres.

“Lamentablemente, el Gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Es como escuchaba decir a una persona en un video que se viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa”, afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Bueno, esto es lo que nos pasó. Y hoy hemos vuelto a trabajar en base a la verdad, en base a decir estos son los problemas, que el Indec diga la verdad. Ellos han hecho una política de Estado en base a mentir. No había ni presupuesto, no se sabía ni en qué se gastaba el dinero. No podíamos crecer ni generar empleo”, agregó. La frase generó un rápido rechazo por parte de Fernández de Kirchner. “¿Vieron? Yo les dije que era un machirulo”, tuiteó la ahora vicepresidenta en ese entonces.

Un par de años antes, en 2014, cuando era jefe de Gobierno, Macri dio una entrevista en una radio de Tierra del Fuego en donde apoyó el acoso verbal hacia las mujeres. “Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo (que un piropo), por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”, agregó.

“Ahora piropeo menos, porque mi mujer me mata. Si veo una mujer linda hoy, desde un lugar casi como un observador pasivo retirado, capaz que le digo, no hay nada más lindo que la belleza de la mujer, es para lo cual, casi, te diría, que los hombres respiramos”, opinó en ese entonces. “Es una parte a la que todos los gusta”, concluyó.

Difícil de olvidar también su paso por la mesa de Mirtha Legrand y sus comentarios sobre las porristas del club Boca Juniors que lo habían acompañado al estudio. Una más y van. La pregunta es, ¿hasta cuándo se toleran semejantes mensajes machistas?