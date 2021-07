El marido de Pampita dijo que "exageró" con el dólar a 400, pero acusó de machirulos a los que le dicen "marido de"

El famoso y auténico "mala mía". Roberto García Moritán, el economista y empresario gastronómico más conocido por ser el marido de Carolina "Pampita" Ardohain, tuvo que recalcular sus proyecciones con respecto a la bestial devaluación que días atrás vaticinó para después de las elecciones en las que habló de un dólar a $400. "Exageré un poco", fue la escueta argumentación que el también candidato a legislador porteño por el espacio que encabeza Ricardo López Murphy dio en una entrevista a TN.

El marido de "Pampita" no explicó la lógica detrás de sus cálculos fatalistas (que parecen haber dejado afuera una variable tan crucial como el fortalecimiento del dólar post pandemia que se está dando en el mundo entero), pero insistió con sus vaticinios oscuros para la economía argentina post elecciones.

"Es el plan urnas", arrancó, al tiempo en el que insistió en su cálculo, aunque con escenarios poco probables (por no decir casi imposibles). "Todo lo que va a financiar la política o este Gobierno para llegar a las elecciones lo mejor posible. Trajeron una enorme distorsión fiscal a partir de la emisión. Si esto se da sumado a un segundo escenario en el que las lógicas radicalizadas no terminen arreglando ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Club de París, es probable que lleguemos a los 400 mangos".

Además de dejar afuera de su análisis el escenario geopolítico y económico mundial (el FMI este año hará un gran desembolso de fondos para la Argentina y muchos otros países del mundo), el marido de "Pampita" insistió con su posición "anti política" y aclaró que su modelo de país es "una Argentina más integrada al mundo, con menos participación de la política y del gasto público". Es decir, un país para unos pocos privilegiados.

El marido de "Pampita" también habló de su vínculo político con María Eugenia Vidal y explicó por qué no acompañará la lista impulsada por la ex gobernadora bonaerense. "Hice un poco de escuela en el gobierno de la Provincia con ella. Nos unen un montón de cosas. Es una mujer con muchísimos valores, a la que respeto muchísimo; pero nos separa una visión de construcción económica".

Aunque hizo parte de su fortuna como empresario gastronómico, el candidato de López Murphy le recomendó a los emprendedores que no desembarquen en el rubro. "Una vez, hace cuatro o cinco años, nos juntamos (con el Zorrito Von Quintiero, quien cerró su local gastronómico semanas atrás) y me contó que estaba escribiendo un libro de por qué no invertir en un restaurante. El problema no es sólo consecuencia de la pandemia. Ya van 11.800 hoteles cerrados y 175 mil puestos de trabajo perdidos. Esto pasa por la enorme presión fiscal que te lleva a la trampa", disparó, aunque no mencionó la fuente de sus números, que no coinciden con los oficiales (públicos y privados).

"Los planes sociales no pueden ser la solución. Creo que la gente ya está incómoda, pero tenemos la suerte de que está tan afectada desde la autoestima que le está costando reaccionar. Va a llegar un momento en que diga: 'Basta'", aseguró y se sumó al ala dura de la oposición que de un tiempo a esta parte viene arengando un "levantamiento social".

Consultado sobre si le molestaba que lo citaran como "el marido de Pampita", el candidato aseguró: "Me llena de orgullo. Es la madre de mi hija por nacer y la mujer más linda de la Argentina. Entiendo cuando lo dice una mujer, porque es una manera de poner énfasis en una cuestión que ha molestado mucho tiempo, pero me preocupa cuando lo dice un hombre que tiene un tema de machismo enquistado que debe resolver y mucho más cuando son los medios".