El marido de Pampita le pidió a Milei que estén “unidos” y publicó un tuit golpista: “Hay que sacar al gobierno a patadas”

Hace un año, Roberto García Moritán, que se hizo conocido como el esposo de Carolina Ardohain (o simplemente el marido de Pampita) había entrado a lo grande a la política nacional. Y lo hizo con su precandidatura a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, en la interna de Juntos por el Cambio. En ese contexto, no quería pasar desapercibido en medio de la campaña y aseguró que el dólar iba a llegar a 400 pesos.

En una entrevista con Jonatan Viale, el empresario, economista, Máster en finanzas del CEMA, dueño de los restaurantes “La Mar” y presidente la ONG AsociAr, que fundó tres meses después de la boda con Pampita, en 2020, vaticinó: “Después de las elecciones se viene un ajuste fuerte, sin ninguna duda. No quiero ser fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin problemas”.

Y completó sobre su vaticinio: “El doble de lo que está hoy a fin de año, luego de las elecciones. ¿De dónde salen los bonos? ¿de dónde salen los planes? Todo esto hay que pagarlo. En algún momento el ajuste se va a venir. Por eso hay que hablar de inversión y producción”.

Pasaron las PASO, las elecciones generales, las fiestas de fin de año, el verano, el comienzo de clases, las Pascuas y 12 meses después, el dólar ilegal sufrió una fuerte suba. Todo se dio en medio de un contexto político y económico muy particular. Tras el cambio en el Ministerio de Economía y mientras los sectores agropecuarios se niegan a liquidar la soja, y el establishment puja por una devaluación, el dólar ilegal tuvo un gran aumento durante los primero 20 días de julio, hasta llegar 348 pesos y por estos días, bajó a 321 pesos.

Parecía que el marido de Pampita iba a lograr cumplir con su predicción. Pero eso no ocurrió. Pero no dudó en afirmar en una entrevista radial: “Me da dolor haber tenido razón porque eso implica más pobreza, más incertidumbre y que los activos valgan cada vez menos”.

Y agregó: “El capital le huye a las restricciones y acá necesitamos recuperar la confianza de los mercados y de los inversores. No hablo de los mercados internacionales. Hablo del mercado local: la guita que está abajo del colchón del ferretero, del zapatero, del que te puede invertir en una veterinaria”.

Tras esas palabras, Javier Milei, diputado de la Libertad Avanza, liquidó a García Moritán. En una entrevista, el liberal aseguró sobre el otro liberal y su predicción sobre el dólar a 400 pesos que es un “chanta y un mentiroso”. Y completó: “Me vas a decir que sabía cuál era la escala monetaria, que resolvió el ejercicio de equilibrio general”.

Y continuó sobre el marido de Pampita y su supuesto conocimiento financiero sobre las variables en los valores del dólar: “Tiró verdura y algún día llega a $400. Cualquiera que te diga el precio del dólar es un mentiroso porque no sabe cuales son las preferencias pasadas, presentes y futuras de todos los agentes de la economía”.

Tras las terribles acusaciones de Milei, García Moritán le respondió a través de las redes sociales. El marido de Pampita no solo le pidió que se unan sino que escribió un tuit de corte golpista: "Javier, estoy convencido de que haces un enorme trabajo promoviendo las ideas de libertad, pero Argentina hoy nos necesita unidos para sacar a patadas al peor gobierno de la historia, no insultándonos y peleando entre nosotros a ver quién tiene más razón. Abrazo". ¿Recordará el marido de Pampita que las elecciones son en 2023?

Las peligrosas palabras de Moritán se dan en un contexto en el que la oposición ha hecho públicas diversas amenazas contra el Gobierno de Alberto Fernández. Uno de ellos fue Mario Negri, diputado de la oposición quien dijo sobre un discurso del Presidente: "Sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad. ¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%".

En tanto, Martín Tetaz, de Evolución Radical, también había escrito en Twitter: “La crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Batakis) anunciando un plan concreto, o se van”.