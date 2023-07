El marido de Pampita reveló por qué bajó su candidatura: "Me llamó Mauricio Macri y me convenció"

Tal como muchos esperaban, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita, decidió bajar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos para apoyar a Jorge Macri en la interna que competirá contra Martín Lousteau en Juntos por el Cambio.

El anuncio del empresario fue este viernes a la tarde a través de sus redes sociales junto con un video que explica su decisión: “Decidí declinar mi candidatura a jefe de Gobierno para acompañar el proyecto de Jorge Macri. Juntos vamos a recuperar el orden y la libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a terminar con los piquetes, las mafias y la violencia. Republicanos Unidos + PRO”.

En video, Moritán reafirma sus creencias y comenta: “Las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos todos los que creamos que los piquetes están mal, que los impuestos nos ahogan, y que las pymes tienen que ser protagonistas de la ciudad que se viene. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad”.

Pero, hoy, el programa Modo Fontevecchia, reveló los verdaderos motivos de su decisión: “La Argentina está viviendo un proceso histórico que debate entre dos modelos de país que son completamente opuestos. Un modelo que nos ha llevado a un lugar incómodo, triste, gobernado por mafias, violentos, narcotráfico y corruptos. Pero también hay un comienzo de un despertar que requiere que estemos unidos”.

Y añadió: “Al conversar con Jorge Macri, entendimos que tenemos muchos aspectos en común: una mirada crítica hacia muchas cosas que necesitan cambiar y un optimismo sobre todo lo bueno que está por venir. Compartimos ideas y objetivos en común, y es por eso que estoy en política. No vengo a hacer política en abstracto, sino que quiero que las cosas sucedan”.

Cuando se le preguntó del porqué había determinado bajar su candidatura ahora y no meses atrás, Moritán explicó: “La realidad es que Jorge se acercó y ya estaba empezando a programar y visualizar la ciudad que se viene. Empezamos a hablar sobre los aspectos que nos unían, y quizás te diría que lo que me terminó de convencer fue el llamado de Mauricio, donde me explicó la importancia de los gestos y los ejemplos”.

“No vengo con la decisión tomada de ocupar un lugar protagónico que me premie a mí por encima de los demás, todo lo contrario. Mi objetivo es resolver los problemas de los porteños. Me pareció que la posibilidad de converger con Republicanos Unidos en un espacio donde podamos lograr que las cosas pasen era un desafío mucho mayor que la competencia interna, y una posibilidad más concreta de generar los cambios que hacen falta”, finalizó Moritán.

Antes de renunciar a su candidatura, Mauricio Macri y Moritán habían intercambiado un par de palabras las cuales el expresidente alentó al precandidato a que replantee su decisión como jefe de Gobierno: “ Me llamo Mauricio y me convenció de bajar mi candidatura. Mauricio me dijo: ‘Vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria’ y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande”.

Minutos después que Moritán anunciara la declinación de su precandidatura, Jorge Macri compartió su publicación reconociendo su apoyo: “Bienvenido y muy agradecido por tu apoyo Rober García Moritán. Tal cual decís, en los próximos días se debaten dos modelos, por eso aprecio tu generosidad en esta decisión”.

“Trabajamos muchos años para llegar hasta acá, dimos muchas luchas, aprendimos y estamos para seguir produciendo cambios muy importantes. Tu apoyo llega en el momento que las cosas se están alineando en la misma dirección. Sigamos así, del lado de las personas, de la libertad y del progreso. Hay mucho por hacer”, agregó el precandidato de Juntos por el Cambio.

También Mauricio Macri expresó su agradecimiento, junto a una foto con Moritán, a través de su Twitter: “Es alentador saber que existen liderazgos como el de Roberto, capaz de anteponer el bienestar de los porteños, la visión y los valores compartidos frente a la ambición personal. Con mucha alegría y ganas de trabajar juntos le damos la bienvenida”, escribió.