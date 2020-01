El mes de Macri fuera del poder: descansa en Villa La Angostura, conversa con Bullrich y diseña su futuro político

Desde el sur, alejado del foco de los medios, el ex presidente Mauricio Macri sigue el minuto a minuto de lo que sucede en el país. Instalado en Villa La Angostura con su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, el ex presidente pasa los días entre amigos en unas vacaciones que organizó después de la derrota en las elecciones de octubre.

Sin embargo, el ex jefe de Estado no se encuentra desconectado ni un segundo de su celular. Durante el día suele hablar de forma asidua con varios de sus ex ministros luego de que antes de abandonar el poder les pidió que cada uno elabore una radiografía de cada una de sus carteras. ¿El motivo? Macri está convencido que en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández hablará de herencia recibida. “Se preparó por si vienen con una catarata de caca contra él”, agregó un ex ministro.

Con quien más habló de su ex gabinete fue con la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Cambios en los protocolos de las fuerzas de seguridad, suba de impuestos, la decisión de impulsar al juez federal Daniel Rafecas como Procurador y el ida y vuelta del Gobierno con su postura para con Venezuela fueron algunos de los puntos en los que hablaron, según pudo reconstruir BigBang.

Con otros incluso bromeó sobre varias de las políticas en materia económica de Fernández. Uno de los puntos que mayor enojó le generó fue durante el debate de la Emergencia Económica la suspensión de la movilidad jubilatoria y hasta la aceptación del Presidente de que era impagable el aumento a los jubilados. “Él fue el que dijo lo de las 14 toneladas de piedras”, afirmó un diputado nacional que le reconoció a Macri la autoría de esa frase que todo Cambiemos se encargó de remarcar durante el tratamiento de la ley, entre ellas la propia Bullrich.

“Macri maneja todo y mira desde la platea”, agregó un ex funcionario que hasta diciembre era habitué a los partidos de fútbol de los miércoles en la quinta de Olivos. Lejos del poder, el expresidente comienza a delinear cómo será no sólo su 2020, sino además el 2021. “Las elecciones llegan antes de que te acuerdes”, explican.

La autocrítica fue una de las cuestiones que primó en los primeros días de su salida del Gobierno. Errores propios, ajenos y la encerrona al final de su mandato fueron los tópicos que trató durante la segunda quincena de diciembre. No por nada una de las primeras medidas que anunció Cambiemos fuera del poder fue que en el futuro de la coalición habrá internas en todos los distritos que sea necesario.

ARMADO DE EQUIPO Y LA VUELTA DE MARCOS PEÑA

Desde el exclusivo country Cumelén en Villa La Angostura también empezó a diagramar cuál será y cómo estará conformado el equipo que lo acompañará en la Fundación que abrirá cuando regrese a Buenos Aires, en febrero. En las oficinas de Vicente López confluirán el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, la encargada de los discursos, Julieta Herrero, quien tenía a su cargo las encuestas, Mora Jozami, la ex responsable de Contenidos de la Casa Rosada, Fanny Peña, el experto en redes sociales Julián Gallo y el ex subsecretario de Medios, Gustavo Goméz Repetto.

Quien se separó de Macri luego de 25 años ininterrumpidos a su lado es su ex vocero, Iván Pavlosky, quien en principio no estaría en esta nueva etapa y pasará a desempeñarse ciento por ciento en el sector privado.

Esa mesa chica que comenzará a funcionar a partir de febrero será la encargada de diseñar la estrategia que llevará adelante Macri, quien de a poco empezaría a levantar el perfil. No descarta comenzar a dar una serie de charlas dentro y fuera del país, inspirado en el modelo que lleva adelante el ex mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama: la intención convertirse en un disparador para poder expresarse sobre cuestiones de la coyuntura argentina desde el exterior.

La campaña después de las PASO terminó de convencer a Cambiemos de que uno de los errores que cometieron fue la falta traspaso de imagen de Macri hacia los candidatos locales. “Hubo provincias en donde tuvimos un resultado excelente en octubre pero nos fue mal en las locales. Eso se tiene que cambiar”, agregaron cerca de Macri.

Un caso testigo es la provincia de Santa Fe. Allí Macri no sólo dio vuelta el resultado con respecto a las PASO, sino que arrasó en los principales centros urbanos. En Rafaela (tercera ciudad de importancia en la provincia), por ejemplo, logró más del 60% de los votos pero sus candidatos a intendentes quedaron lejos del peronismo meses antes. “Falto trasladar la imagen”, remarcan. Es por eso que desde el llano Macri volverá a tener un recorrido similar al que tuvo en su Presidencia.

Las recorridas tampoco son indicios de que evalúe una candidatura a futuro. Antes de irse al sur tuvo una charla con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en donde ambos dejaron en claro que los tiempos ahora son otros y que dentro del mismo espacio tiene que haber una renovación. “El rol de Macri va a ser consolidar Cambiemos, nada más”, remarcaron desde el entorno del ex mandatario.

LA REAPARICIÓN

Por ahora no hay en agenda apariciones públicas, tampoco conferencias o charlas. "La idea es poder darle un rol más institucional a través de la Fundación que todavía no tiene definido cómo se va a llamar", explican. Si bien hay rumores sobre que podría llegar a dar una entrevista periodística a mediados de febrero, cerca de Macri apuntan a que entre mayo y el segundo semestre de 2020 empezaría el operativo para levantar, de a poco, el perfil de ex mandatario.