El millonario negocio de "entregar las Malvinas": el lobby británico detrás de los dichos de Sarlo

"Cuando la gente dice: 'Las Malvinas son argentinas', no se sienta ni un minuto a pensar si son argentinas, si no son argentinas; ni qué son las Malvinas. Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico". Las declaraciones realizadas por Beatriz Sarlo, quien reforzó en el canal La Nación+ el cuestionamiento sobre la "legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas" -tal y como consigna la Constitución nacional- no sólo generaron el rechazo de gran parte del arco político. Ahora, un grupo de ex combatientes denuncia un millonario lobby británico, cuyo nexo local sería la embajada del Reino Unido, para garantizar la explotación que Inglaterra lleva adelante año a año de los recursos naturales de las islas y "seguir dividiendo" a los argentinos.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata publicó un comunicado en el que no sólo repudió las declaraciones de Sarlo, sino que además expuso cómo fue la entrega de la administración de Mauricio Macri de la explotación de los recursos naturales en 2016 y denunció un lobby sistemático por parte de "alguna embajada" para instalar un discurso "anti Malvinas" en el país.

"La realidad es que ya lo de Sarlo no nos sorprende. No es la primera vez que manifiesta su... no sé cómo decirlo. Nosotros empleamos el término 'desinteligencia', pero no sabemos hasta dónde llega su supuesta ignorancia; porque nadie puede ignorar que Malvinas no sólo es una cuestión emocional que nos une a la inmensa mayoría de los argentinos. Hay que entender sus dichos desde la integridad territorial y evidentemente para Sarlo cualquier sentimiento social hoy es un populismo", analizó en diálogo con BigBang Hugo Robert, veterano y vicepresidente de la agrupación.

-En el comunicado señalan que hay un lobby detrás de este tipo de declaraciones que de un tiempo a esta parte comenzaron a instalarse en algunos medios de comunicación

-A título personal no me cabe la menor duda de que la embajada británica está detrás de esto, que no viene de ahora. Recordemos que en el año 2013, la señora Sarlo también firmó junto a otros 18 presuntos intelectuales un comunicado en el que se defendía la pretendida autodeterminación de los isleños, un tema del que ni siquiera se hablaba en la Argentina. Y cuando digo presuntos intelectuales me refiero a personas que firmaron como Jorge Lanata o Gustavo Noriega. Realmente no sé de dónde se le otorga en este país el título de intelectual o cuáles son los atributos para que te lo adjudiquen. Nadie se preguntaba o hablaba en el país de la pretendida autodeterminación hasta que salió ese comunicado. Y sus declaraciones actuales vienen en línea también con las de Patricia Bullrich y la precandidata a diputada Sabrina Ajmetech.

Cabe recordar que en abril de este año, cuando todavía el acuerdo con el laboratorio Pfizer estaba negociándose, Bullrich declaró también en LN+ que, de haber sido por ella, les hubiese "entregado las Malvinas". "Pfizer no pidió ni los hielos continentales", empezó a enumerar la titular del PRO, al tiempo que el conductor del ciclo, Jonatan Viale, sumó: "Ni la Patagonia". Ese fue el momento en el que, arengada por las enumeraciones de las posibles entregas en la negociación, reconoció: "Las islas Malvinas se las podríamos haber dado".

Ajmetech, quien va como precandidata en la lista de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, también fue criticada no sólo por los tweets en los que llamaba a "hacer patria y matar judíos" y negar La noche de los lápices; sino que además a la historiadora se le encontraron tweets del año 2012 en los que sostenía: "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers. Las Malvinas no son, ni nunca serán argentinas. Tanto tiempo y las Malvinas siguen siendo inglesas. Por suerte dejaron de ser un tema. Quiero que las Malvinas sean del país donde crezca mi hija, ¿cuáles son los requisitos para mudarse permanently (permanentemente en inglés) a Londres?".

-¿Cómo caen entre los ex combatientes este tipo de declaraciones?

-Anoche justo nos juntamos, porque los martes son los días de reunión, con cinco compañeros; cumpliendo con todos los protocolos sanitarios como corresponde. No estábamos al tanto de las barbaridades que había dicho o estaba diciendo en ese momento Sarlo, pero nosotros nos planteamos que en la Argentina debieran generarse leyes o algo, porque estamos hablando de un reclamo constitucional. No se puede seguir hablando graciosamente de estos temas. La libertad de expresión está garantizada, pero es la construcción de un relato realmente peligroso. Porque se sostiene que las Malvinas son inglesas, se instala la teoría negacionista en torno a los 30 mil desaparecidos y ahora hasta se banaliza el Holocausto, como lo hizo el otro día Martín Tetaz en otro canal de televisión. Empiezan de repente a aparecer voces, todas vinculadas a espacios políticos alejados de lo popular, que van en esa línea: niegan el terrorismo de Estado, las torturas en Malvinas. Bueno, hasta juegan y vinculan los muertos de la pandemia con los de la guerra. Yo, Hugo Roberts, ex soldado combatiente, me permito sospechar que detrás de muchos de los que hablan está la embajada británica.

-Lo que nos lleva de nuevo al negocio detrás de la instalación de este tipo de discursos

-La Argentina tiene 2.800.000 kilómetros de plataforma marítima, 1.800.000 de los cuales el Reino Unido está usurpando. Gran Bretaña se comporta desde 1982 a la fecha como si la guerra continuara. Cada acción que hace tiende a desafiar a la Argentina en el lugar que menos nos conviene a nosotros que son las armas. El comportamiento del Reino Unido, más allá de que para mí fue un error haber ido a la guerra, sigue siendo estratégico. A ellos se les juega acá seguir o dejar de ser un imperio en el Atlántico Sur. Un imperio que, además, es riquísimo en términos económicos. Han usurpado 1.800.000 kilómetros de plataforma argentina para un territorio de sólo tres mil habitantes. Este grupúscolo es el que insiste permanentemente con el concepto de que son británicas. Es por eso que me permito pensar que la embajada mete mucha plata, porque se juegan una muy grande y ese dinero a algún lado va, claramente.

La guerra fue un error. Nosotros no fuimos con el Ejército de San Martín, fuimos con el de Videla"

De acuerdo a las cifras oficiales brindadas por el Museo Malvinas, la actividad piscícola que el Reino Unido lleva adelante en las Malvinas genera, al menos, unos 500 millones de dólares al año. A eso se le suma la pesca ilegal y no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva que representan, de acuerdo a la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros, una pérdida para la Argentina de entre mil y dos mil millones de dólares al año.

-Lo que podríamos denominar 'Caja Malvinas' es un negocio millonario

-Totalmente y va en línea también con las políticas que llevó adelante Mauricio Macri cuando fue presidente. En el año 2016 se firmó un acuerdo, el Foradori-Duncan, con el que básicamente lo que se hizo fue comprometer a la Argentina a remover cualquier obstáculo que impida cualquier crecimiento económico de las islas: ya sea la pesca, navegación, la explotación de hidrocarburos. Fue la mayor entrega económica que se hizo. La idea de ellos es que Malvinas sea un gran negocio para otros, que ya lo es y lo será aún más de cara al futuro por la cantidad de recursos minerales extractivos que tienen las islas. Es un negocio millonario. Este acuerdo ni siquiera pasó por el Congreso, pero los británicos lo pueden hacer valer en cualquier organismo internacional. Que Mauricio Macri eligiera ser el primer presidente electo desde el retorno de la democracia en no mencionar la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas fue el comienzo del "desprendimiento" que alcanzó su máximo apogeo comercial con el cuestionado acuerdo del que poco se habla al día de hoy. En abril del año pasado, el ex jefe del Ejército Argentino, Martín Balza, reveló que en 2015 fuentes diplomáticas inglesas (en ese momento ejercía como embajador argentino en Colombia y Costa Rica) le revelaron que el por entonces candidato de Juntos por el Cambio sostenía en la embajada británica que las Malvinas eran un "peso económico" para la Argentina porque "incrementarían el déficit fiscal".

"Siendo embajador, una inobjetable fuente diplomática británica me preguntó en una oportunidad si Malvinas era algo que nos preocupaba a los argentinos, si era algo político. Le pregunté el por qué de su pregunta y me dijo algo que desconocía y que me entristeció mucho. Me dijo que un candidato a presidente (la charla tuvo lugar en el 2015) había dicho que no entendía que nosotros estuviéramos insistiendo con la reivindicación de la soberanía de Malvinas, porque para él eso sólo serviría para incrementar el déficit fiscal", aseguró Balza, en diálogo con Radio con Vos.

Robert también cuestionó el rol de los medios de comunicación hegemónicos, quienes, según él, tienen una mirada "anclada sólo en la guerra" y no en el futuro del reclamo soberano, como así tampoco en el modelo productivo que esto podría plantear para el país. "Tampoco es casual que todas esas declaraciones se hagan en los mismos canales: La Nación y TN. Cada vez que se quiere hablar de Malvinas en los medios hegemónicos o de mayor tirada se refieren a la guerra. Más allá del dolor que significó para toda la nación, no hablan del futuro para la Argentina. Quieren anclar el tema Malvinas en la guerra, como si fuera lo único que importara y evitar hablar del futuro".

"Voces como la de Sarlo, que es escuchada por los círculos derechosos, diciendo que geográficamente se parecen al sur de Escocia; es como si dijéramos: 'Bariloche parece Suiza, entreguémosla'. Vidal refrendó a su candidata. Es raro que de pronto aparezcan todos juntos con el mismo discurso. Porque además, y esto no es menor tampoco, van contra una cuestión que es muy fuerte: el sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos; no sólo de los ex combatientes. Malvinas es uno de los pocos temas en los que, hasta ahora, no había 'grieta'. Quieren desdeñar el sentimiento del pueblo. El famoso divide y reinarás", cierra.

"Son los mismos que niegan los 30 mil desaparecidos, que banalizan el holocausto y que denigran a las mujeres"

Ramón Garcés también es veterano de Malvinas, además de ser licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública y Deportes. Además de haber escrito varios libros sobre el conflicto bélico, es autor del documental De la vida y de la historia: memorias de Ramón Garcés sobre Malvinas y guionista del filme Entre dos mundos, una película de posguerra; en la que se abordó la problemática de los más de 500 suicidios de ex combatientes que se produjeron hasta la fecha.

-¿Creés que hay un lobby político detrás de las declaraciones que ahora piden dejar de insistir con la soberanía?

-No tengo duda alguna, van operando de muchas formas desde la embajada; una de ellas es a través de las ONG. La verdad es que no me sorprende nada ya. Es indignante, porque están llevando esto a un plano político muy desagradable. Hay que pensar que es una corriente que comenzó diciendo que no hubo 30 mil desaparecidos, que tiene a Fernando Iglesias como uno de sos voceros y a Ajmetech como precandidata, que pese a todo contó con el apoyo público de María Eugenia Vidal. Hay un sector de la prensa que los sigue respaldando también. Son los mismos que banalizan el holocausto, que denigran a las mujeres.

-¿Cómo caen este tipo de declaraciones entre los ex combatientes?

-Es muy difícil, porque hay una división muy fuerte. La posición de derecha de la mayoría de los ex combatientes da miedo. Muchos, por ejemplo, no asistieron a la apertura del Museo Malvinas porque 'lo inauguró' Cristina. Es increíble. Además, porque lo emplazaron dentro de uno de los centros clandestinos de detención más terroríficos de la última dictadura que fue la ESMA. Recordemos que Menem quería derribarlo y armar el parque de la concordia. Cuando a ellos les conviene, hay que borrar el pasado. El planteo de ese sector es que las Malvinas hoy son un gasto. Es como si las estuvieran ofertando. Macri ni siquiera reivindicó la soberanía en su discurso. Recordemos la postal de Marcos Peña cuando en nombre del Gobierno le fue a llevar flores a los caídos británicos en Londres. El envío de Macri de los lingotes de oro (las reservas para garantizar el pago de la deuda externa).

-¿Hay veteranos que apoyan la entrega de las islas?

-Es muy difícil la discusión, porque inclusive las Fuerzas Armadas están muy potenciadas con una derecha espantosa y agresiva. Puedo discutir con un poco más de datos no sólo porque estuve en la guerra, sino porque además soy politólogo, entre otras carreras universitarias que estudié. Puedo hablar con fundamento, pero se torna muy difícil cuando del otro lado no se ofrecen argumentaciones. Después de muchos años, escribí un libro que choca con un montón de los relatos oficiales que fueron acomodados a la conveniencia de los militares principalmente. Ellos comparten libros incluso hasta de soldados ingleses, pero el mío no. ¿Por qué? Porque arranco diciendo que era un adolescente peronista, que hubo oficiales que se fueron sin combatir, que hubo torturas.